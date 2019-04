DGAP-News: Petro Welt Technologies AG: Schwächere Entwicklung bei Brutto-Verkäufen und Konzernergebnis im Jahr 2018 aufgrund schwierigen industriellen Umfelds (deutsch)

Petro Welt Technologies AG: Schwächere Entwicklung bei Brutto-Verkäufen und Konzernergebnis im Jahr 2018 aufgrund schwierigen industriellen Umfelds

Petro Welt Technologies AG: Schwächere Entwicklung bei Brutto-Verkäufen und

Konzernergebnis im Jahr 2018 aufgrund schwierigen industriellen Umfelds

29.04.2019 / 19:45

* Brutto-Verkäufe an Kunden in RUB sanken um 7,2%, in EUR um 17,3%.

* Das EBITDA sank um 36,8% von EUR 83,1 auf EUR 52,5. Der

Konzernjahresüberschuss sank um 65,2% auf 10,8 Mio. EUR.

* Die Eigenkapitalquote blieb mit 53,8% stabil. Die Nettoverschuldung zum

EBITDA beträgt 0,51 und wurde unter Schwellenwert unter 2 gehalten.

Moody's bestätigt das Rating Baa3.

* Proppantproduzent WellProp trug 10,9 Mio. EUR bei. Projektdokumentation

zielt auf Verdoppelung der Produktionskapazitäten von 50.000 auf 100.000

Tonnen p.a. ab.

Wien, 29. April 2019. Trotz günstiger Bedingungen wie steigender Ölpreise

und stabiler Nachfrage in den europäischen Kernmärkten erhöhten die

führenden russischen Ölgesellschaften 2018 den Preisdruck für

Ölfelddienstleistungen, insbesondere für Fracking. Von dieser Entwicklung

war die Ölfeldserviceindustrie global betroffen. Die an der Frankfurter

Börse notierte Petro Welt Technologies AG erzielte dadurch einen geringeren

Bruttoumsatz im russischen OFS-Markt.

Im Segment Drilling, Sidetracking und Integriertes Projektmanagement (IPM)

sank die Zahl der Aufträge bei der Petro Welt Technologies AG 2018 um 36,4%

auf 218 (2017: 343). Im Segment Wellservices wurden 15,9% weniger Aufträge

und daraus resultierend um 7,9% geringere Brutto-Verkäufe an Kunden in Höhe

von 170,0 Mio. EUR (2017: 184,6 Mio. EUR) verzeichnet. Darüber hinaus verlor

der Rubel gegenüber 2017 um 12,2% an Wert, was zu einem gesamten Rückgang

der Brutto-Verkäufe um 17,3% in Euro führte.

Die EBITDA-Marge sank im Berichtszeitraum auf 18,0% gegenüber 23,5% im

Vorjahr. Bestimmt durch das niedrigere EBITDA und das Ergebnis vor Steuern

lag der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 2018 bei 41,9 Mio. EUR und

damit um 46,1% unter dem Wert von 77,7 Mio. EUR im Jahr 2017. Aufgrund

dieses Rückgangs bei gestiegenen Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der

internationalen Expansion und der Bildung von Bilanzrückstellungen für

Wertminderungen und sonstige Abschreibungen sank das Betriebsergebnis um

69,8% auf 11,1 Mio. EUR (2017: 36,8 Mio. EUR).

Durch die Reduktion der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen hielt das

Management die oben genannten Effekte in Grenzen: Im Jahr 2018 betrug der

Cashflow aus der 27,1 Mio. EUR. Der Cashflow aus laufender

Geschäftstätigkeit konnte im Berichtszeitraum auf 41,9 Mio. EUR halbiert

werden (minus 46,1% gegenüber dem Vorjahr).

Die Betriebskosten sanken 2018 um 13,2% auf EUR 251,7 Mio. gegenüber EUR

290,0 Mio. im Jahr 2017. Diese Entwicklung deckt sich mit dem Umsatzrückgang

2018 (-17,3%) und Reduzierungen über alle Kostenkomponenten hinweg. Dank des

Entfalls externer Kosten für Proppant, sank der Rohstoffaufwand gegenüber

dem Vorjahr um 16,9% auf 81,1 Mio. EUR.

Durch den Abbau sowohl des lang- als auch des kurzfristigen Vermögens sank

die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2018 um 12,8% auf 381,8 EUR. Das

Eigenkapital betrug 205,4 Mio. EUR (minus 15,1% gegenüber 2017). Dies ist im

Wesentlichen auf die Minderung der Währungsumrechnungsrücklage um 27,8% von

minus 171,0 Mio. EUR im Jahr 2017 auf minus 218,5 Mio. EUR im Jahr 2018

zurückzuführen. Die langfristigen Verbindlichkeiten der Petro Welt

Technologies AG stiegen zum 31. Dezember 2018 deutlich an, während die

kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgrund der Kreditvergabe

der Petro Welt HOLDING (CYPRUS) LIMITED um 70,8% zurückgingen. Zum 31.

Dezember 2018 betrug die Gesamtnettoverschuldung 26,8 Mio. EUR, was einer

Nettoverschuldung/EBITDA-Ratio von 51,0% entspricht.

Gründung der PEWETE EVO EUROPE S.R.L. in Bukarest, Rumänien

Basierend auf der in Russland wie international steigenden sowie durch den

Einsatz eines billigeren, aber gleichwertigen Rohstoffs in der

Produktionsstätte Kopeysk kann sich der durch Proppant erzielte Umsatz bis

2022 auf rund 27 bis 30 Millionen Euro verdoppeln. Zur weiteren gezielten

Expansion der Petro Welt Technologies AG wurde 2018 die PEWETE EVO EUROPE

S.R.L. in Bukarest, Rumänien, gegründet. Dies ist ein erster Schritt, den

wichtigen europäischen Markt mit spezialisierten Angeboten und

Dienstleistungen von einem EU-Mitgliedstaat aus kompetent zu bedienen.

Ausblick auf 2019

Für 2019 erwartet das Management Brutto-Verkäufe an Kunden in Höhe von rund

302 bis 306 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge zwischen 17% und 19%. In dieser

Prognose sind potenzielle externe Konjunkturschocks nicht berücksichtigt.

Der Geschäftsbericht 2018 der Petro Welt Technologies AG ist zum Download

auf der Unternehmenswebsite unter www.pewete.com verfügbar.

Wesentliche Positionen 2018 2017 +/-%

Brutto-Verkäufe an Kunden MEUR 291,8 353,0 -17.3%

EBITDA MEUR 52,5 83,1 -36.8%

EBIT MEUR 11,1 36,8 -69.8%

EBITDA-Marge 18.0% 23.5%

EBIT-Marge 3.8% 10.4%

Konzernergebnis MEUR 10,8 31,0 -65.2%

Ergebnis je Aktien EUR 0.22 0.63 -65.1%

Eigenkapital MEUR 205,4 241,9 -15.1%

Operativer Cashflow MEUR 41,9 77,7 -46.1%

Mitarbeiter 3,112 3,535 -12.0%

