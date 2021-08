DGAP-News: Petro Welt Technologies AG: Erstes Halbjahr 2021: Rückgang von Umsatz und EBITDA aufgrund der eingebrochenen Nachfrage im Bereich Fracturing, leichte Erholung im zweiten Quartal. (deutsch)

Petro Welt Technologies AG: Erstes Halbjahr 2021: Rückgang von Umsatz und EBITDA aufgrund der eingebrochenen Nachfrage im Bereich Fracturing, leichte Erholung im zweiten Quartal.





Erstes Halbjahr 2021 der Petro Welt Technologies AG: Rückgang von Umsatz und

EBITDA aufgrund der eingebrochenen Nachfrage im Bereich Fracturing, leichte

Erholung im zweiten Quartal.

* Infolge der schweren Krise auf dem Fracturing-Markt mit einem starken

Rückgang der Zahl an Aufträgen und dem extremen Preisdruck geht der

Umsatz in EUR um 31,2 % (19.4% in RUB) und das EBITDA um 52,9 % in EUR

zurück.

* Das Segment Drilling, Sidetracking und IPM leistet den wichtigsten

Beitrag zum Konzernergebnis.

* Die laufenden massiven Kostensenkungsmaßnahmen ermöglichen eine

Reduktion der Verwaltungskosten um 16,1 % in EUR und um 1,9 % in RUB.

* Positiver EBIT-Trend im zweiten Quartal 2021 dank anhaltender

betrieblicher Verbesserungen im Bereich konventionelles Bohren und einer

allmählichen Erholung des Fracturing-Geschäfts.

* Eine verbesserte Finanzdisziplin und Kommunikation mit Kunden und

Betreibergesellschaften ermöglichen einen Anstieg der Liquidität um 8,7

% auf EUR 125,7 Mio. zum 30. Juni 2021.

Wien, 23. August 2021

Vor allem aufgrund des Einbruchs der Nachfrage nach Aufträgen im Bereich

Bohrlochstimulation (infolge der begrenzten Ölförderung im Rahmen des

Abkommens der OPEC+) verzeichnete der russische Fracturing-Markt in der

ersten Jahreshälfte 2021 einen Rückgang um 28,0 % gegenüber dem gleichen

Zeitraum 2020. Daher beliefen sich die Umsatzerlöse der PeWeTe Gruppe im

ersten Halbjahr 2021 auf EUR 105,9 Mio., was einem Minus von 31,2 %

gegenüber EUR 154,0 Mio. im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. In

Rubeln ausgedrückt, sank der Konzernumsatz um 19,4 %.

Im zweiten Quartal betrug der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr jedoch

nur 12,3 % in EUR und 1,6 % in RUB, was auf eine allmähliche Verbesserung

der allgemeinen Performance der PeWeTe schließen lässt.

Da die Umsatzkosten mit -25,4 % etwas langsamer sanken als die Umsatzerlöse,

verringerte sich das Bruttoergebnis der Gruppe um 59,0 % auf EUR 10,9 Mio.

Dementsprechend sank die Bruttogewinnmarge von 17,3 % im ersten Halbjahr

2020 auf 10,3 % im Berichtszeitraum. Gleichzeitig sanken die

Verwaltungskosten in EUR dank massiver Kostensenkungsmaßnahmen im ersten

Halbjahr 2021 um 16,1 % (bzw. 1,9 % in RUB) auf EUR 9,9 Mio.

Insgesamt lag das EBIT in den ersten sechs Monaten 2021 bei EUR 0,1 Mio.,

gegenüber EUR 13,0 Mio. im gleichen Zeitraum 2020. Das Ergebnis des zweiten

Quartals 2021 fiel jedoch mit EUR 3,7 Mio. deutlich positiv aus, was auf

eine anhaltende operative Verbesserung im Bereich konventionelles Bohren

sowie auf eine allmähliche Erholung des Fracturing-Geschäfts zurückzuführen

ist. Während die EBIT-Marge in den ersten sechs Monaten 2021 0,1 % betrug

(erstes Halbjahr 2020: 8,4 %), lag sie im zweiten Quartal bei 6,1 % (zweites

Quartal 2020: 7,2 %).

In den ersten sechs Monaten 2020 sank das Konzern-EBITDA der PeWeTe Gruppe

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 52,9 % auf EUR 13,7 Mio. Die

EBITDA-Marge war im Berichtszeitraum mit 12,9 % noch deutlich positiv, wenn

auch niedriger als im Vorjahreszeitraum mit 18,9 %.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag im Berichtszeitraum mit

EUR 13,2 Mio. um 41,1 % unter dem Wert des Vorjahres. Trotz des

herausfordernden Umfelds konnte die PeWeTe Gruppe dennoch einen soliden

operativen Cashflow erzielen.

Die Liquidität, bestehend aus Bankguthaben, Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten, belief sich zum 30. Juni 2021 auf EUR 125,7

Mio., was einem Anstieg von 8,7 % gegenüber dem Stand zum 31. Dezember 2020

entspricht. Dies ist auf die erhöhte Finanzdisziplin und die effiziente

Kommunikation mit Kunden und Auftragnehmern zurückzuführen.

Konzernkennzahlen H1 H1 Veränderung

2021 2020 in %

Umsatz EUR 105,9 154,0 (31,2)

Mio.

EBITDA EUR 13,7 29,1 (52,9)

Mio.

EBIT EUR 0,1 13,0 (99,2)

Mio.

EBITDA-Marge % 12,9 18,9

EBIT-Marge % 0,1 8,4

Gewinn vor Steuern EUR (1,3) 8,3 (115,7)

Mio.

Eigenkapital1 EUR 195,1 183,0 6,6

Mio.

Cashflow aus der betrieblichen EUR 13,2 22,4 (41,1)

Tätigkeit Mio.

1 Stand zum 30. Juni 2021 bzw. zum 31. Dezember 2020

Über die Petro Welt Technologies AG

Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden,

frühzeitig etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat

sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und

bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert.

Kontakt

Konstantin Huber (be.public)

Investor Relations

T: +43 1 503 2 503-29

huber@bepublic.at

°