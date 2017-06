DGAP-News: Peter Bosz wird neuer Chef-Trainer von Borussia Dortmund (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Peter Bosz wird neuer Chef-Trainer von Borussia Dortmund

Peter Bosz wird neuer Chef-Trainer von Borussia Dortmund

Mit Beginn der neuen Saison 2017/2018, d.h. ab dem 01.07.2017, wird der Niederländer Peter Bosz neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund. Die Parteien haben eine Vertragslaufzeit bis zum 30.06.2019 vereinbart.

Bosz trainierte in der zurückliegenden Saison mit großem Erfolg die Mannschaft von Ajax Amsterdam, führte sie in der nationalen Meisterschaft auf Rang zwei sowie international ins Endspiel der UEFA Europa League 2017.

Der Niederländer Hendrie Kürzen - ebenfalls vormals Ajax Amsterdam - wird Peter Bosz als Co-Trainer begleiten.

Dortmund, 07. Juni 2017

