DGAP-News: Personelle Veränderung im Aufsichtsrat der Wirecard AG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Personelle Veränderung im Aufsichtsrat der Wirecard AG

^

DGAP-News: Wirecard AG / Schlagwort(e): Personalie

Personelle Veränderung im Aufsichtsrat der Wirecard AG

29.04.2020 / 23:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Personelle Veränderung im Aufsichtsrat der Wirecard AG

- Susana Quintana-Plaza ist mit Wirkung zum 7. April 2020 aus dem Gremium

ausgeschieden

- Hauke Stars wird der Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat

vorgeschlagen

Aschheim (München). Frau Susana Quintana-Plaza (45) ist mit Wirkung zum 07.

April 2020 aus dem Aufsichtsrat der Wirecard AG ausgeschieden. Sie war auf

der Hauptversammlung im Juni 2018 in den Aufsichtsrat gewählt worden. Frau

Quintana-Plaza hat inzwischen eine Executive Position bei einem Konzern im

Ausland übernommen. Im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung am 07. April 2020

legte sie Ihr Mandat aus persönlichen Gründen nieder um sich künftig auf

Ihre operative Verantwortung zu konzentrieren.

Frau Hauke Stars (52) wird der auf der anstehenden ordentlichen

Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Die diplomierte

Informatikerin gehört seit 2012 dem Konzernvorstand der Deutsche Börse AG,

Frankfurt, an. Bei dem Dax-Konzern leitet sie den Geschäftsbereich zu dem

Börsengänge, der Aktienhandel und die Startup-Förderung gehören. Sie ist

außerdem Arbeitsdirektorin des Konzerns. Zuvor hatte sie verschiedene

Leitungspositionen in der IT-Industrie in Deutschland und in den

Niederlanden inne und führte seit 2007 als General Manager die gesamten

Geschäfte von Hewlett-Packard in der Schweiz. Frau Stars gehört dem

Aufsichtsrat des Dax-Konzerns Fresenius SE & Co. KGaA sowie der Kühne +

Nagel International AG an.

Thomas Eichelmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wirecard AG: "Ich

danke Susana Quintana-Plaza für ihr Engagement für die Wirecard AG. Sie hat

in einer sehr arbeitsintensiven und anspruchsvollen Phase voller

Herausforderungen das Unternehmen begleitet. Für Ihre weiteren, beruflichen

Pläne wünsche ich ihr im Namen des gesamten Aufsichtsrats alles Gute."

"Gleichzeitig freut es mich außerordentlich, dass wir mit Hauke Stars eine

sehr erfahrene Manager-Persönlichkeit für unser Haus gewinnen konnten. Ihre

fundierten Kenntnisse professioneller Prozesse und Abläufe in international

agierenden und börsennotierten Blue-Chip-Konzernen sowie ihre ausgezeichnete

Expertise in IT- und Technologie-Themen werden unser Gremium bereichern. Sie

wird sicherlich einen wertvollen Beitrag für die weitere erfolgreiche

Unternehmensentwicklung der Wirecard AG leisten."

Eichelmann weiter: "Zudem beabsichtigen wir, im Rahmen der Hauptversammlung

2020 unter Erweiterung des Aufsichtsrats zwei weitere, neue Mitglieder zur

Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Wir werden darüber zu gegebener Zeit

entsprechend informieren."

Die derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats der Wirecard AG sind Herr

Thomas Eichelmann (Vorsitzer), Herr Stefan Klestil (stv. Vorsitzer), Frau

Dr. Anastassia Lauterbach, Herr Wulf Matthias, sowie Frau Vuyiswa V.

M'Cwabeni.

Wirecard AG

Iris Stoeckl

Tel.: +49 (0) 89-4424-1424

E-Mail: iris.stoeckl@wirecard.com

http://www.wirecard.com

ISIN DE0007472060

Reuters: WDI.GDE

Bloomberg: WDI GY

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen

Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden

als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an

Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr

durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich

auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking,

Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen

Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte

Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen

wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060).

Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard

und auf Facebook @wirecardgroup.

---------------------------------------------------------------------------

29.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Wirecard AG

Einsteinring 35

85609 Aschheim b. München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89-4424 1400

Fax: +49 (0)89-4424 1500

E-Mail: ir@wirecard.com

Internet: www.wirecard.com

ISIN: DE0007472060

WKN: 747206

Indizes: DAX, TecDAX, Prime All Share, Technology All Share

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1033363

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1033363 29.04.2020

°