DGAP-News: Permex Petroleum Corporation veröffentlicht Aktionärsbrief und gibt Unternehmensinformationen bekannt (deutsch)

Permex Petroleum Corporation veröffentlicht Aktionärsbrief und gibt Unternehmensinformationen bekannt

DGAP-News: Permex Petroleum Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous

Permex Petroleum Corporation veröffentlicht Aktionärsbrief und gibt

Unternehmensinformationen bekannt

03.02.2022 / 21:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 3. Februar 2022)

- Permex Petroleum Corporation (CSE: OIL) (OTCQB: OILCF) (FSE: 75P) ("Permex"

oder das "Unternehmen"), ein führendes junges Öl- und Gasunternehmen,

veröffentlichte heute einen Brief seines President & CEO Mehran Ehsan an die

Aktionäre.

Sehr geehrte Aktionäre,

2021 war für Permex ein Jahr des Wandels. Wir legten die Grundlagen für ein

erfolgreiches Jahr 2022 und darüber hinaus, indem wir unsere dynamisch

wachsende Position auf dem nordamerikanischen Öl- und Gasmarkt weiter

ausgebaut haben. Während des gesamten Jahres konzentrierten wir uns

weiterhin auf den Erwerb einzigartiger Liegenschaften zu attraktiven

Preisen, um das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum zu positionieren.

Wir setzten unsere mehrgleisige Akquisitionsstrategie um und bauten in der

ersten Jahreshälfte ein Lizenzportfolio an 73 produzierenden Öl- und

Gasquellen auf. Durch die Partnerschaft mit einigen führenden Betreibern der

Branche konnten wir mit diesem opportunistischem Ansatz Cashflow generieren

und gleichzeitig unser Betriebsvermögen ergänzen. Die von unserem Team in

letzter Zeit erzielten Fortschritte kommen zu einem ausgezeichneten

Zeitpunkt, da die Ölmärkte allgemein positiv ins neue Jahr gestartet sind

und im ersten Quartal 2022 weiterhin aufwärts tendieren.

Anfang Januar bestätigten die OPEC+-Produzenten ihre Vereinbarung, die

Produktionsziele für Februar schrittweise um 400.000 Barrel Öl pro Tag zu

erhöhen. Die Entscheidung fiel, als sich abzeichnete, dass im Zuge der

Omicron-Variante wohl keine größeren neuen Einschränkungen zu erwarten

waren. Dies gab Anlass zu Optimismus, dass die Auswirkungen von Omikron auf

die Nachfrage mild bleiben würden.

Seit Aufkommen der ersten Sorgen um die neue Variante und ihre möglichen

Auswirkungen auf die Nachfrage im Dezember sind die WTI-Ölpreise um über 30

% auf das höchste Niveau seit 2014 gestiegen. Zwar spiegeln die globalen

Aktienmärkte insgesamt eine weniger ausgeprägte Risikostimmung wider, da die

US-Notenbank nun das Thema Inflation in Angriff nimmt. Doch deuten Anzeichen

auf ein knappes Angebot und damit auf eine wahrscheinliche baldige

Aufwärtsdynamik des Ölmarkts hin.

Mit einem positiven Jahresauftakt und einer gesunden Prognose für 2022 ist

Permex gut darauf vorbereitet, von einem disziplinierten Markt zu

profitieren. Im Oktober haben wir den Erwerb des Felds Breedlove "B" in

Martin County, Texas, abgeschlossen. Wir halten nun 100 % der Anteile an der

Mabee Breedlove Clearfork Unit sowie der Pachtgebiete Mallard Breedlove,

Carter Clearfork und Erwin Eoff. Diese mit Spannung erwartete Akquisition

hat unsere Öl- und Gasbeteiligungen fast verdreifacht und uns 7.800 Acres an

hochwertigen Leichtölvorkommen mit einer sehr geringen Abnahmerate (5 %)

beschert, die bei der Umsetzung unserer Bohrprogramme voraussichtlich einen

erheblichen freien Cashflow generieren werden.

Die Ergebnisse unserer unabhängig erstellten Reservenbewertung,

einschließlich der neu erworbenen Liegenschaft Breedlove, bestätigen unsere

erste interne Bewertung der großen vorhandenen Reserven und somit unsere

Strategie. Um unsere aktuellen Netto-Öl- und Gasreserven zusammenzufassen,

möchte ich die Ergebnisse der unabhängigen Bewertung hervorheben:

* Die Reserven bestehen zu 89 % aus Leichtöl und zu 11 % aus Erdgas

* Nachgewiesene Reserven von insgesamt 8,7 Mio. BOE und einem PV10-Wert

von 131 Mio. $, ein Anstieg von 300 % im Jahresvergleich

* Wahrscheinliche Reserven von insgesamt 15,7 Mio. BOE und einem PV10-Wert

von 157 Mio. $, ein Anstieg von 340 % im Jahresvergleich

* Gesamte nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 24,5 Mio. BOE und

ein PV10-Wert von 285,3 Mio. $, ein Anstieg von 320 % im Jahresvergleich

Nachdem sich das enorme Potenzial unserer Liegenschaften bestätigt hat, hat

unser Team schnell gehandelt und den Betrieb hochgefahren. Die

Liegenschaften in Martin County fördern derzeit in erster Linie aus der

Clearfork-Formation, doch stehen im Rahmen der Pachtverträge auch andere

Formationen für eine weitere Erschließung zur Steigerung der Feldproduktion

zur Verfügung. Vor allem gibt es andere große Öl- und Gasbetreiber, die mit

der Erschließung und Förderung von Reserven auf direkt an diese

Liegenschaften angrenzenden Gebieten erhebliche Erfolge erzielt haben. Da

wir uns auf Bohrungen, Wiedereinführungs- und tertiäre Erdölförderung (EOR)

konzentrieren, sind wir gut gerüstet, um eine ausreichende Förderung zu

erzielen, die künftiges Umsatzwachstum unterstützt.

Wir haben im vergangenen Jahr daran gearbeitet, unsere Bilanz und

Positionierung als öffentlich notiertes Unternehmen zu verbessern. Die im

November abgeschlossene Privatplatzierung stieß bei den Anlegern auf großes

Interesse. Die überzeichnete Transaktion brachte einen Bruttoerlös von

714.700 CAD ein, was uns die Umsetzung unserer kurzfristigen Geschäftspläne

ermöglicht. Außerdem haben wir unsere Präsenz auf den globalen

Kapitalmärkten ausgebaut, indem unsere Stammaktien an der Frankfurter Börse

notiert wurden - einem der weltweit größten Handelsplätze für Wertpapiere.

Schließlich konnten wir im Jahr 2021 mit J.P. Bryan und Jay Lendrum zwei

angesehene Branchenexperten in unserem Vorstand begrüßen. Wir freuen uns

sehr, dass diese Branchenveteranen, die zusammen mehr als 90 Jahre Erfahrung

bei einigen der bekanntesten und erfolgreichsten Öl- und Gasunternehmen der

Welt mitbringen, unser Führungsteam verstärken. Beide haben seit ihrem

Eintritt in unser Unternehmen bereits entscheidende Impulse gegeben, und ich

gehe davon aus, dass sie maßgeblich zu unserem Erfolg beitragen werden.

Unsere neuen Projekte sind bereits in vollem Gange. Bereits abgeschlossen

haben wir die Wiedereinführung und Wiedererschließung zweier

Salzwasserentsorgungsbohrungen auf unseren Liegenschaften in der

Tannehill-Formation in Stonewall County, Texas. Außerdem haben wir mit der

Aufwältigung von Ölbohrungen auf unserer Liegenschaft Henshaw in Eddy

County, New Mexico, und auf unseren kürzlich erworbenen Liegenschaften

Breedlove in Martin County, Texas, begonnen. Dort haben wir die

Wiedererschließung zweier stillgelegter Ölbohrungen in Angriff genommen. Wir

freuen uns darauf, Ihnen in Kürze die Ergebnisse dieser Feldarbeiten

mitzuteilen, da wir unsere Restimulierungsprogramme in naher Zukunft weiter

ausbauen werden. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns auf die

Bohrungen und die Entwicklung unseres einzigartigen Grundstocks aus

Liegenschaften. Den erwarteten starken Cashflow aus den abgeschlossenen

Bohrungen investieren wir dabei wieder in weitere Bohr- und

Entwicklungsprogramme.

Wir evaluieren weiterhin Akquisitionsmöglichkeiten von unterbewerteten,

risikoarmen Gelegenheiten zum weiteren Aufbau eines starken Portfolios mit

strategischem Entwicklungspotenzial. Die im Jahr 2021 ergriffenen Maßnahmen

haben ein starkes Fundament für unser Geschäft geschaffen und uns in die

Lage versetzt, von dem stärksten Öl- und Gasmarkt seit fast einem Jahrzehnt

zu profitieren. Ich danke allen unseren Aktionären, Partnern und

Mitarbeitern für ihre Unterstützung auf unserem Weg. Permex befindet sich in

einer wirklich einzigartigen Position und an einem Wendepunkt in unserem

Wachstumskurs. Ich freue mich auf das vor uns liegende, bedeutende Jahr.

Im Namen Ihres Permex-Teams

Mehran Ehsan

Chief Executive Officer

Über die Permex Petroleum Corporation

Permex Petroleum (CSE: OIL) (OTCQB: OILCF) (FSE: 75P) ist ein einzigartig

positioniertes junges Öl- und Gasunternehmen mit Liegenschaften und

Betrieben im Permian Basin in West Texas und im Delaware Sub-Basin in New

Mexico. Das Unternehmen kombiniert die kostengünstige Erschließung von "Held

by Production"-Liegenschaften für nachhaltiges Wachstum mit aktuellen und

künftigen Blue-Sky-Projekten für groß angelegtes Wachstum. Das Unternehmen

ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Permex Petroleum US

Corporation in beiden Staaten ein lizenzierter Betreiber und besitzt und

betreibt private, staatliche und bundesstaatliche Liegenschaften. Weitere

Informationen erhalten Sie unter www.permexpetroleum.com.

KONTAKT

Permex Petroleum Corporation

Mehran Ehsan

President, Chief Executive Officer & Director

(214) 459-2782

Scott Kelly

CFO, Corporate Secretary & Director

(778) 373-5421

Bei Anfragen im Bereich Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

Brooks Hamilton

OILCF@mzgroup.us

WARNHINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Weder die Canadian Securities Exchange, OTCMarkets, noch ihre

Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den jeweiligen

Richtlinien) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder

Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können gemäß den

geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Die hier

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit

ausdrücklich durch diese Warnhinweise eingeschränkt. Die in diesem Dokument

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum jeweiligen Zeitpunkt des

Schreibens. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es

aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es

sei denn, dies ist ausdrücklich nach den geltenden Wertpapiergesetzen

erforderlich. Zwar ist das Management der Ansicht, dass die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Erwartungen vernünftig sind.

Dennoch kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als

richtig erweisen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere

dar, und dementsprechend sollte man sich nicht in unangemessener Weise auf

sie verlassen. Weder die CSE, OTC Markets, noch ihre

Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien

der jeweiligen Börse) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit

oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

