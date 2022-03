DGAP-News: Permex Petroleum Corporation gibt Abschluss einer vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 7,5 Millionen USD bekannt (deutsch)

Permex Petroleum Corporation gibt Abschluss einer vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 7,5 Millionen USD bekannt

DGAP-News: Permex Petroleum Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous

Permex Petroleum Corporation gibt Abschluss einer vermittelten

Privatplatzierung in Höhe von 7,5 Millionen USD bekannt

30.03.2022 / 22:54

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 30. März 2022) -

Permex Petroleum Corporation (CSE: OIL) (OTCQB: OILCF) (FSE: 75P) ("Permex"

oder das "Unternehmen"), ein hervorragend positioniertes junges Öl- und

Gasunternehmen mit Vermögenswerten und Betrieben im gesamten Perm-Becken in

West-Texas und im Delaware-Becken in New Mexico, gab den Abschluss einer

vermittelten Privatplatzierung bekannt (das "Angebot") von 47.128.625

Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,16 USD pro Einheit für

einen Bruttoerlös von etwa 7,5 Millionen USD vor Abzug der Gebühren des

Platzierungsagenten und anderer geschätzter Gebühren und Ausgaben im

Zusammenhang mit dem Angebot. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (die

"Aktie") und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (der

"Optionsschein").

Jeder Optionsschein kann für einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem

Ausübungspreis von 0,21 USD pro Aktie in eine Aktie (eine

"Optionsscheinsaktie")

umgewandelt werden.

ThinkEquity fungierte als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot. Im

Zusammenhang mit dem Angebot erhielt ThinkEquity eine Barprovision in Höhe

von 10,0 % des Gesamtbruttoerlöses des Angebots, eine Kostenerstattung in

Höhe von 125.000 USD und Makleroptionsscheine (die "Makleroptionsscheine")

in Höhe von 10,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften

Einheiten. Jeder Makleroptionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb

einer Aktie (eine "Makleroptionsscheins-Aktie") zu einem Preis von 0,21 USD

für einen Zeitraum von bis zu fünf (5) Jahren ab dem Abschlussdatum des

Angebots.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot für Bohrarbeiten

und für die Fertigstellung von Öl- und Gasbohrungen, Nacharbeiten,

Stimulationsoptimierung stillgelegter Bohrungen und für allgemeine

Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien und Optionsscheine sowie die

Optionsscheinsaktien und die Makleroptionsscheins-Aktien unterliegen

Wiederverkaufsbeschränkungen, die durch geltende Gesetze oder Vorschriften

auferlegt werden, einschließlich einer gesetzlichen Haltefrist von vier

Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots.

Keines der im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere wird

gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden

Fassung (das "Gesetz von 1933") registriert, und keines von ihnen darf in

den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, wenn es nicht

registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933

befreit ist. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll es zu

einem Verkauf der Wertpapiere in einem Staat kommen, in dem ein solches

Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig

wäre.

Über die Permex Petroleum Corporation

Permex Petroleum (CSE: OIL) (OTCQB: OILCF) (FSE: 75P) ist ein hervorragend

positioniertes junges Öl- und Gasunternehmen mit Liegenschaften und

Betrieben im Perm-Becken in West Texas und im Delaware-Becken in New Mexico.

Das Unternehmen kombiniert die kostengünstige Erschließung von "Held by

Production"-Liegenschaften für nachhaltiges Wachstum mit aktuellen und

künftigen Blue-Sky-Projekten für groß angelegtes Wachstum. Das Unternehmen

ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Permex Petroleum US

Corporation in beiden Staaten ein lizenzierter Betreiber und besitzt und

betreibt private, staatliche und bundesstaatliche Liegenschaften. Weitere

Informationen erhalten Sie unter www.permexpetroleum.com.

Warnhinweis und Haftungsausschlusserklärung

Weder die Canadian Securities Exchange, OTCMarkets noch ihre

Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den jeweiligen

Richtlinien) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder

Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im

Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf

zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung des Unternehmens. Alle

zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Annahmen und unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu

diesen Informationen gehören u.a. Informationen zu den Bedingungen der

Zukunftspläne des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass

solche Informationen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich

diese Erwartungen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen werden typischerweise durch Wörter wie

"glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen",

"postulieren" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die

ihrer Natur nach sich auf zukünftige Veranstaltungen beziehen. Solche

Aussagen beinhalten u.a. die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Angebot

und andere zukunftsgerichtete Informationen. Das Unternehmen weist Anleger

darauf hin, dass vom Unternehmen bereitgestellte zukunftsgerichtete

Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen

darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener

Faktoren erheblich von denen in zukunftsgerichteten Informationen abweichen

können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Zustand der

Finanzmärkte für die Wertpapiere der Gesellschaft; der Zustand des Öl- und

Gassektors; aktuelle Marktvolatilität; die COVID-19-Pandemie; die Fähigkeit

des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine

Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen sowie andere Risiken und

Faktoren, die dem Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt sind. Bei

den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das

Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber

nicht beschränkt auf, dass sich die Finanzlage und die Zukunftspläne des

Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern.

Das Unternehmen hat sich zwar bemüht, wichtige Faktoren zu identifizieren,

die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in

den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten

Sachverhalten führen könnten, doch kann es noch weitere Faktoren geben, die

dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche

Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen

Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen

abweichen können. Daher sollten sich Leser nicht unangemessen auf

zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen,

dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht wurden. Das Unternehmen lehnt

ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht

gesetzlich vorgeschrieben.

Kontaktdaten

Permex Petroleum Corporation

Mehran Ehsan

Präsident, Chief Executive Officer & Director

(214) 459-2782

Scott Kelly

CFO, Corporate Secretary & Director

(778) 373-5421

Bei Anfragen im Bereich Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

Brooks Hamilton

OILCF@mzgroup.us

