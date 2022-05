DGAP-News: Pentracor GmbH: Fristgerechte Zinszahlung der Anleihe (deutsch)

Pentracor GmbH: Fristgerechte Zinszahlung der Anleihe

^

DGAP-News: Pentracor GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Pentracor GmbH: Fristgerechte Zinszahlung der Anleihe

02.05.2022 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pentracor GmbH: Fristgerechte Zinszahlung der Anleihe

Hennigsdorf, 2. Mai 2022 - Das Medizintechnikunternehmen Pentracor GmbH

(Wandelanleihe ISIN: DE000A289XB9, WKN: A289XB) mit Sitz im

brandenburgischen Hennigsdorf gibt bekannt: Die Zinszahlungen für die

vorbezeichnete Anleihe werden auch im Geschäftsjahr 2022 fristgerecht am 29.

Mai in vereinbarter Höhe an die Anleihenehmer erfolgen.

Über die Pentracor GmbH

Die Pentracor GmbH hat den weltweit einmaligen Adsorber PentraSorb(R) CRP

auf der Basis von neuen Erkenntnissen der Grundlagenforschung über das

Protein CRP entwickelt und international patentiert. Das Unternehmen fertigt

in moderner Reinraumproduktion und vertreibt den Adsorber an Kliniken. In

dem der Dialyse ähnlichen Blutwäscheverfahren der CRP-Apherese entfernt der

Adsorber den Entzündungsmediator CRP sofort aus dem Blutplasma und

verhindert so vermeidbare Gewebeschäden. Wissenschaftliche Publikationen,

eine Herzinfarktstudie und Register dokumentieren die Effizienz der

CRP-Apherese. Das Blutwäscheverfahren findet Anwendung bei

Entzündungsgeschehen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Covid-19 wie auch

rheumatoiden Erkrankungen, Colitis Ulcerosa (chronische Enddarmentzündung,

Morbus Crohn (Entzündung des Magen-Darm-Trakts) und weiteren

Entzündungskrankheiten. Das Marktpotenzial für die CRP-Apherese bei diesen

Applikationen ist enorm und geht allein im deutschen Markt in Tausende

Anwendungen pro Jahr. Das Land Brandenburg hat die Pentracor GmbH im

November 2021 mit dem renommierten Wirtschaftspreis des Landes Brandenburg,

dem "Zukunftspreis Brandenburg", ausgezeichnet.

Unternehmenskontakt

Pentracor GmbH

CFO Rainer Mohr

Tel. + 49 3302 20 94 49-0

mohr@pentracor.de

www.pentracor.de

---------------------------------------------------------------------------

02.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Pentracor GmbH

Neuendorfstraße 23 b/d

16761 Hennigsdorf

Deutschland

Telefon: (03302) 20 94 49 - 0

E-Mail: info@pentracor.de

Internet: www.pentracor.de

ISIN: DE000A289XB9

WKN: A289XB

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München

EQS News ID: 1340463

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1340463 02.05.2022

°