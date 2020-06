DGAP-News: Pentracor GmbH: Anleihe 2020/2025 erfolgreich platziert (deutsch)

Pentracor GmbH: Anleihe 2020/2025 erfolgreich platziert

Pentracor GmbH: Anleihe 2020/2025 erfolgreich platziert

* Angestrebtes Emissionsvolumen von 15 Mio. EUR nahezu vollständig begeben

* Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist

erfolgt

* Emissionserlös dient großflächigem Roll-out einer zertifizierten

Medizinprodukt-Innovation

* Zulassung zur Behandlung von COVID-19 Patienten in den USA bei der FDA

beantragt

Hennigsdorf, 8. Juni 2020 - Das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH,

im dynamisch wachsenden Healthcare-Sektor operativ, hat die Platzierung

ihrer Unternehmensanleihe mit möglichem Wandlungsrecht (ISIN: DE000A289XB9,

WKN: A289XB) per Private Placement mit einem Emissionsvolumen von 15 Mio.

EUR nahezu vollständig begeben. Schlussgespräche mit potentiellen Investoren

laufen noch. Die Privatplatzierung richtet sich mit einer Mindestzeichnung

von 100.000 EUR an qualifizierte Investoren. Der Zinssatz liegt bei 8,50 %

p.a., die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre. Der Bond ist seit dem 29.

Mai 2020 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und mit

einer Stückelung von 1.000 EUR handelbar. Pentracor CFO Sven Haevernick:

"Vor dem Hintergrund des herausfordernden Kapitalmarktumfelds in

Corona-Zeiten hat das Vertrauen, das uns die Investoren schenken, für unser

Unternehmen eine ganz besondere Bedeutung. Die Platzierung der Anleihe

spricht für unser Geschäftsmodell insgesamt und insbesondere für unsere

zertifizierte Medizinprodukt-Innnovation mit Alleinstellungsmerkmal, deren

großflächiges Roll-out wir nun mit dem Emissionserlös unmittelbar in Angriff

nehmen werden, respektive schon angegangen sind."

Parallel zur Emission der Anleihe hatte Pentracor bereits die Beantragung

zur Zulassung ihres versatil einsetz-baren Medizinprodukts PentraSorb(R) CRP

für die Behandlung von COVID-19 Patienten in den Vereinigten Staaten bei der

U.S. Food and Drug Administration (FDA) in die Wege geleitet. Dazu wurde

aktuell in den USA mit einem Partner, der über umfangreiche Kenntnisse der

speziellen regulatorischen Markterfordernisse verfügt, ein Rahmenvertrag

geschlossen. Pentracor CEO Ahmed Sheriff: "Wir sind so schneller auf der

Bahn als geplant und gehen davon aus, dass wir einerseits wegen der

aktuellen Corona-Situation eine beschleunigte Zulassung seitens der Behörde

erreichen können und andererseits bei den Zulassungen für die

Kernanwendungen unseres Medizinprodukts deutlich weniger Hürden zu nehmen

haben werden." Im Fall Corona ist PentraSorb(R) CRP therapeutisch einsetzbar

und kann insbesondere die Zerstörung der Lunge aufhalten und damit

Menschenleben retten, wie in Fällen in Deutschland bereits nachgewiesen.

Die Pentracor GmbH bietet mit ihrem Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP eine

neue therapeutische, extrakorporale Behandlungsmethode. Damit werden

fortschreitende innere Gewebeschäden bei Patienten nach akuten Ereignissen

wie Herzinfarkt nachhaltig eingedämmt. Die diesbezüglichen Forschungen

starteten 2003 im universitären Bereich. Gegründet wurde das Unternehmen im

Jahr 2010. PentraSorb(R) CRP ist CE-zertifiziert, patentgeschützt und wird

von allen Krankenkassen in Deutschland erstattet. Das Medizinprodukt

unterliegt keinen Anwendungseinschränkungen für spezifische

Krankheitsbilder, wie es hingegen bei Medikamenten für jedes einzelne

Anwendungsgebiet unabdingbar ist und kann beispielsweise auch bei

Schlaganfallpatienten und rheumatischen Erkrankungen oder auch COVID-19

eingesetzt werden. Für Deutschland ist bezogen auf die Anwendungsgebiete

Herzinfarkt und Schlaganfall ein Marktvolumen von 350 bis 400 Mio. EUR

identifiziert. Es gibt derzeit kein konkurrierendes Medizinprodukt und es

gibt kein Medikament, das eine therapeutische Wirkung bei Patienten erreicht

wie PentraSorb(R) CRP. Weltweit gehen die Experten von einem Marktvolumen

von rund 11 Mrd. EUR aus, wobei eine Behandlung von COVID-19 Patienten hier

noch nicht berücksichtigt ist.

Der Gesundheitssektor ist von einer hohen Dynamik geprägt und Pentracor

steht vor einem nachhaltigen Geschäftsausbau mit einem bereits im Vertrieb

befindlichen Produkt. Vor diesem Hintergrund ist die nun nahezu

vollplatzierte Anleihe mit einer Wandlungsoption als zusätzlichem Anreiz

fur die Anleger ausgestattet. Sollte sich während der Anleihelaufzeit ein

IPO oder Exit als opportun erweisen, würden die Bondholder neben den

attraktiven Anleihebedingungen nochmals profitieren.

Die Anleiheemission der Pentracor GmbH wurde von der One Square Advisors

GmbH (One Square Financial Engineers) strukturiert und wird von Heuking Kühn

Lüer Wojtek PartG mbB als Rechtsberater und der IR.on AG als

Kommunikationsberater begleitet. Den Zeichnungsservice realisiert die BankM

AG.

Über die Pentracor GmbH

Die Pentracor GmbH, eine Ausgründung aus dem universitären Umfeld, ist seit

dem Jahr 2010 etabliert. Das Unternehmen bietet mit der Lösung PentraSorb(R)

CRP eine vollkommen neue therapeutische, extrakorporale Behandlungsmethode

mit Alleinstellungsmerkmal, um fortschreitende innere Gewebeschäden bei

Patienten nach akuten Ereignissen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall

nachhaltig einzudämmen. Durch Filterung des Blutplasmas außerhalb des

Körpers wird das sogenannte C-Reaktive Protein (CRP), dass die Gewebeschäden

ver-ursacht, selektiv entfernt. Pentracor hat ein umfangreiches und durch

Patente geschütztes Know-how bezüglich der Verwendung und Produktion des

Adsorbers PentraSorb(R) CRP. Die Apherese mit Pentracors Medizinprodukt

PentraSorb(R) CRP ist die weltweit einzige verfügbare Therapie, die den

CRP-Spiegel im Körper selektiv senken kann und somit bessere

Behandlungsergebnisse bei akuten Ereignissen wie Herzinfarkten erzielt.

PentraSorb(R) CRP ist seit 2014 vollständig als CE-zertifiziertes

Medizinprodukt zugelassen und wird seit November 2018 in Deutschland von

allen Krankenkassen durch ein Zusatzentgelt erstattet.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren dar.

