DGAP-News: Pegasus Development AG: Partnerschaft mit dem englischen Chemieunternehmen Nuevo (deutsch)

Pegasus Development AG: Partnerschaft mit dem englischen Chemieunternehmen Nuevo

^

DGAP-News: Pegasus Development AG / Schlagwort(e):

Vereinbarung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Pegasus Development AG: Partnerschaft mit dem englischen Chemieunternehmen

Nuevo

24.03.2020 / 06:47

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

In Krisenzeiten auf das richtige Pferd setzen: Eine zukunftsweisende

Partnerschaft zwischen Pegasus Development AG und dem englischen

Chemieunternehmen Nuevo

Restaurants und Kaffeehäuser sind geschlossen. Die Türen von Einkaufszentren

und Ladenlokalen bleiben zu. Die meisten Produktionsstätten stehen still

oder sind in Kurzarbeit übergegangen. Kurz: Es herrscht fast

wirtschaftlicher Stillstand.

Es gibt jedoch eine Reihe von Branchen, die von der Corona Krise stark

profitieren. Chemie-, Pharma- und Biotechunternehmen, spielt die derzeitige

hohe Nachfrage an Desinfektionsmittel in die Karten. So erlangten gerade

diese Unternehmen in den letzten Wochen einen enormen Umsatzboom. Aufgrund

der enormen Nachfrage, haben die meisten Firmen dieser Branche nun das

Problem Ihre Produktion aufrecht zu erhalten. Nach und nach gehen allen

Unternehmen in diesem Sektor die Ethanolreserven aus. Aufgrund der

explosionsartigen Nachfrage ist dieser Rohstoff zurzeit nur sehr schwer und

wenn dann extrem teuer zu beziehen.

Ein Problem, dass das englische Chemieunternehmen NUEVO nicht hat. Die Basis

Ihrer Desinfektionsmittel besteht nicht aus Alkohol, sondern aus

pflanzlichen Tensiden. Somit kann das Unternehmen nicht nur seine Produktion

aufrechterhalten, sondern plant aufgrund der immer weiter steigenden

Nachfrage, zusammen mit seinem neuen finanzstarkem Partner Pegasus

Development AG, die Produktionsstätten auszuweiten.

Pegasus Development AG hat sich nicht nur die Markenrechte, sondern auch zu

100 % die Vertriebsrechte von Nuevo gesichert. Es ist ein neuer

Geschäftsbereich für die Schweizer Beteiligungsgesellschaft. Dazu

Verwaltungsrat Roberto Spano: " Mit unserem weltweiten Netzwerk und der

langjährigen Erfahrung in Sachen Logistik und Transport werden wir nicht nur

der hohen Nachfrage, sondern auch unserem Anspruch gerecht, unser stetiges

Wachstum zu fördern. Jede Krise birgt Chancen. Wir als Pegasus Development

AG haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Chancen zu erkennen und gemeinsam

mit unseren Partnern und Investoren jede Marktsituation zu nutzen und

profitable Geschäfte zu machen."

Es scheint ganz so, als ob die Pegasus Development AG wieder auf das

richtige Pferd gesetzt hat. Ein Pferd mit Flügeln.

Kontakt

Pegasus Development AG

Ringstrasse 14

7000 Chur Schweiz

Verwaltungsrat: Roberto Spano

Tel: +41 815 880508

Fax: +41 815 440444

E-Mail: info@pegasusdevelopment.ch

LEI: 549300936ZV4UZCW5027

---------------------------------------------------------------------------

24.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1004965 24.03.2020

°