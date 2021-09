DGAP-News: Partnerschaft zwischen SÜSS MicroTec und SET zur Entwicklung einer kombinierten Anlagenlösung für die 3D-Chipintegration (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Süss MicroTec":

SÜSS MicroTec und SET Corporation verkünden Partnerschaft für sequenzielles

Die-to-Wafer (D2W) Hybridbonden, einer Verbindungstechnik auf Chipebene. Im

Rahmen der Partnerschaft bieten SÜSS MicroTec und SET den Kunden zukünftig

eine vollautomatische, flexible Anlagenlösung für eine bestmögliche

Ausbeute. Diese Lösung beschleunigt den Weg der Branche hin zu

zukunftsorientierten 3D Multi-Chip-Lösungen wie beispielsweise die

Integration von Stacked Memory und Chiplets.

Garching, Deutschland, und Saint-Jeoire, Frankreich, 1. September 2021 -

SÜSS MicroTec, führender Anbieter von Anlagen- und Prozesslösungen für die

Halbleiterindustrie, gibt heute eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung

(Joint Development Agreement) mit der SET Corporation, einem führenden

Anbieter von hochgenauen Flip-Chip Bondern, bekannt. Wesentlicher Fokus

dieser Zusammenarbeit ist die Entwicklung einer vollautomatischen,

anpassbaren Anlagenlösung für bestmögliche Ergebnisse beim Die-to-Wafer

Hybridbonden. Dies geschieht durch die Bündelung des Know-hows von SÜSS

MicroTec im Bereich der FEOL-kompatiblen automatisierten

Oberflächenbehandlung von Wafern und einzelnen Chips, die auf einem Wafer

oder Frame angesiedelt sind, mit der ultrapräzisen

Chip-Platzierungstechnologie von SET sowie deren leistungsstarker

Metrologielösung, die eine geschlossene Feedback-Schleife zum Die-Bonder

ermöglicht.

In einer Zeit, in der die traditionelle Transistorskalierung an ihre Grenzen

stößt, sind 3D-Packaging und heterogene Integration in der Branche bereits

weit verbreitet, um die Leistung und Funktionalität der heutigen

Halbleitergeräte weiter zu steigern. Die aktuellen 2,5D- und

3D-Packagingtechniken werden jedoch durch die Abstände zwischen den

einzelnen Kontakten (Interconnects), die die traditionelle Mikrobump-Technik

benötigt, eingeschränkt. Das Hybridbonden löst dieses Problem, indem die

Kontaktflächen zwischen zwei Metallpads (vorwiegend Kupfer) und den

umliegenden Dielektrika in einem einzigen Schritt gebondet werden. Dieser

bumpfreie Bondansatz ermöglicht wesentlich kleinere Abstände (Pitches)

zwischen einzelnen Metallkontakten und somit eine höhere Dichte an

Interconnects, was die Grundvoraussetzung für künftige Generationen von

Multi-Chip-Lösungen ist.

Die Skalierung der Interconnects wird durch eine Reihe von schnell

wachsenden Anwendungen wie Power-Computing, künstliche Intelligenz (z. B.

autonomes Fahren), den Mobilfunkstandard 5G als auch einer Vielzahl weiterer

More-than-Moore-Geräte sowie die nächste Generation der CMOS-Bildsensoren

vorangetrieben. Für leistungsstarke Systeme mit einer hohen Dichte an

Interconnects benötigen Kunden nicht nur Lösungen zur hochpräzisen

Chip-Platzierung, sondern auch eine verlässliche Oberflächenaktivierung und

einen Prozess, der partikelfreie Oberflächen sicherstellt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die hocheffizienten Module zur

Oberflächenbehandlung und eine durchsatzoptimierte Metrologielösung für die

Post-Bond-Overlay-Verifizierung von SÜSS MicroTec mit der neuesten Plattform

von SET für ultrapräzises D2W Hybridbonden kombiniert. Der geschlossene

Regelkreis zwischen Metrologie und den Die-Bonder-Modulen erleichtert die

durchgängige Überwachung und Optimierung der Overlay-Performance. Dies

ermöglicht eine konsistente Genauigkeit von unter 200 nm bei der

Chip-Platzierung und somit Interconnect-Pitches im Sub-Mikrometerbereich. Je

nach Anwendung und/oder Kundenanforderungen ermöglicht das modulare,

hochflexible Anlagenkonzept sowohl alleinstehende Oberflächenbehandlung und

Hybridbonden als auch eine voll integrierte Anlagenlösung. Dieses Konzept

bietet letztlich einen integrierten Clusteransatz, der alle individuellen

Hybrid-Bondvarianten in einer einzigen Plattform unterstützt: Wafer-to-Wafer

(W2W), kollektives Die-to-Wafer (CoD2W) und/oder sequenzielles Die-to-Wafer

(D2W).

Dr. Götz M. Bendele, CEO von SÜSS MicroTec sagt: "Hybridbonden ist einer der

Hauptwachstumstreiber für Advanced Backend-Anlagen bei der

Halbleiterfertigung und einer der wichtigsten Wachstumstreiber für SÜSS

MicroTec. Durch unsere Partnerschaft mit SET werden wir unseren Kunden ein

umfangreiches Paket an Die-to-Wafer und Wafer-to-Wafer Hybrid-Bondlösungen

über die größte Bandbreite an heterogenen Integrationsanwendungen im Bereich

Advanced Backend anbieten können. Mit unserer Die-to-Wafer Bonding-Lösung,

einer Kombination der hochpräzisen Chip-Platzierungstechnologie von SET mit

der etablierten Kompetenz von SÜSS MicroTec bei der Oberflächenaktivierung,

Automatisierung und Metrologie, schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden

durch eine Differenzierung bei Durchsatz und Ausbeute, bei gleichzeitig

reibungsloser Integration in die Fertigungsstätten unserer Kunden."

Dr. Pascal Metzger, CEO von SET: "Durch unsere verschiedenen Partnerschaften

und mehr als zehnjähriger Erfahrung im Hybridbonden ist es uns gelungen,

Hybridbonding aus dem Labor in die Industrie zu überführen. Im September

2019 hat SET ein Stand-Alone-Gerät auf den Markt gebracht - die NEO HB. Dank

unserer neuen Partnerschaft mit SÜSS MicroTec werden wir nun die

Integrations- und Automatisierungsphase des Prozesses vorantreiben. Dadurch

können wir unseren Kunden eine komplette Industrielösung für zukünftige

Anwendungen wie HPC-, IA-, 5G- und viele weitere Anwendungen anbieten, um

somit unser Angebot zu diversifizieren und neue Marktsegmente zu

adressieren."

Für weitere Informationen zum Hybridbonden bei SÜSS MicroTec besuchen Sie

bitte unsere Webseite: https://www.suss.com/hybrid-bonden

Über SÜSS MicroTec

SÜSS MicroTec ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen

für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten

Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und

Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von Technologien der

nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie

Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen

Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SÜSS MicroTec mehr als

8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SÜSS MicroTec ist in

Garching bei München. Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com

Über SET

Das 1975 gegründete französische Unternehmen SET ist ein weltweit führender

Anbieter von hochgenauen Flip-Chip Bondern (Chip-to-Chip und Chip-to-Wafer)

und Lösungen für vielseitige Nanoimprint-Lithographie (NIL). SET begleitet

Laboratorien und Unternehmen der Halbleiterindustrie, die bei ihren

Projekten im Bereich der Komponentenfertigung auf höchste Genauigkeit und

Zuverlässigkeit setzen, und beschleunigt die Entwicklung ihrer zukünftigen

Mikrochips. Mit weltweit installierten Geräten ist SET für die

unübertroffene Genauigkeit und Flexibilität ihrer Flip-Chip Bonder weltweit

bekannt. Von manueller Beladung bis zur vollautomatischen Version werden

alle gängigen Bondingtechniken adaptiert: Reflow-Löten (flussmittelfrei),

Thermokompression, Kleben (adhesive joining compression), Thermosonic,

Hybridbonding. www.set-sas.fr

Kontakt:

Hosgör Sarioglu-Zoberbier, Tel: +49 89 32007 397

E-Mail: hosgoer.sarioglu@suss.com

