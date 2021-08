DGAP-News: Pareto Securities mit erfolgreichem Track Record in H1 2021 weiterhin führender Anbieter im Nordic Bond- und Mittelstandsanleihesegment in Skandinavien und Deutschland (deutsch)

Pareto Securities mit erfolgreichem Track Record in H1 2021 weiterhin führender Anbieter im Nordic Bond- und Mittelstandsanleihesegment in Skandinavien und Deutschland

DGAP-News: Pareto Securities AS

02.08.2021

* Pareto Securities führend mit 70 erfolgreichen DCM-Transaktionen in H1

2021

* Mehr als 60 Primärtransaktionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 6,0 Mrd.

EUR in am nordischen Anleihemarkt allein in Q2 2021

* Grüne und nachhaltigkeitsbezogene Fremdfinanzierung auf dem Vormarsch,

insbesondere bei Nordic Bonds, aber auch im deutschen

Mittelstandsanleihenmarkt

Frankfurt, 2. August 2021. Pareto Securities AS, eine internationale

Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des

Mittelstands in Skandinavien und Deutschland , hat im ersten Halbjahr 2021

mehr als 70 DCM-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 6,6 Mrd. Euro

erfolgreich umgesetzt und hat damit seine führende Rolle im Markt für Nordic

Bonds untermauert. Angesichts einer äußerst positiven Marktstimmung wurden

im zweiten Quartal 2021 insgesamt mehr als 60 Primärtransaktionen im

nordischen Anleihemarkt mit einem Gesamtvolumen von ca. 6,0 Mrd. Euro

platziert. Bereits im ersten Quartal 2021 wurden 59 Transaktionen mit einem

Gesamtvolumen von 4,6 Mrd. Euro erfolgreich umgesetzt. Während hingegen in

Q2 2021 die Anzahl der Transaktionen auf dem deutschen Markt für

Mittelstandsanleihen unter der von Q1 2021 lag, hat sich dort im ersten

Halbjahr das Primärvolumen aufgrund größerer Transaktionsvolumina auf 2 Mrd.

Euro mehr als verdreifacht.

Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, konstatiert: "Wir konnten im

ersten Halbjahr 2021 unsere Position als führender Akteur im Segment der

Nordic Bonds weiter ausbauen. Mit 70 erfolgreichen Transaktionsbeteiligungen

hat Pareto Securities seine Platzierungsstärke erneut unter Beweis gestellt.

Ein sehr positives Marktumfeld, getrieben von den Lockerungen der

COVID-Restriktionen und den hohen Cash-Beständen der Investoren, begünstigte

in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 die positive Stimmung für

Primärtransaktionen im nordischen Anleihemarkt. Gleichzeitig stellen wir

fest, dass inbesondere grüne Investments auf Investorenseite auf großes

Interesse stoßen. Das Nordic-Bond-Format bietet grundsätzlich auch für

deutsche Emittenten viele Vorteile im Zuge der Wachstumsfinanzierung. Hier

sehen wir noch großes Potential."

Am deutschen Markt für Mittelstandsanleihen wurden in Q2 2021 10

Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Mrd. Euro abgeschlossen,

verglichen mit 14 Transaktionen mit einem Volumen von 0,6 Mrd. Euro in Q1

2021. Die Primärtransaktionen waren mit einem durchschnittlichen Volumen von

134 Mio. Euro deutlich größer (gegenüber einem langjährigen Durchschnitt von

ca. 50 Mio. Euro). Die Primäraktivität auf dem deutschen Markt wurde

maßgeblich von in Frankfurt gelisteten Nordic Bonds getrieben, die rund 65%

des Primärvolumens ausmachten. Pareto war bei allen

Nordic-Bond-Transaktionen beratend und als Manager tätig.

Im ersten Halbjahr 2021 hat das globale Primärvolumen von ESG-Anleihen zudem

bereits das Niveau des Gesamtjahres 2020 übertroffen. Angesichts eines

hochdynamischen Umfelds, das durch neue Regulierungen (z. B. die

EU-Taxonomie) und eine große Nachfrage seitens der Investoren geprägt ist,

wird erwartet, dass ESG-Anleihen und ESG-gebundene Anleiheemissionen

weiterhin Marktanteile gewinnen werden. In diesem Kontext ist Pareto

Securities Vorreiter bei der Unterstützung von Emittenten mit grünen und

ESG-gebundenen Anleihen und hat bisher mehr als 1,1 Mrd. Euro an grünen und

nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen erfolgreich platziert - davon 0,9 Mrd.

Euro in H1 2021.

Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie

Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich, Deutschland,

Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto

Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen

Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities

bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die

Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-,

Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im

Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.

Kontakt: Pressekontakt:

Pareto Securities AS cometis AG

Niederlassung Frankfurt Thorben Burbach

Katja Prefi Tel.: +49 (611) 20 58 55-23

Gräfstr. 97 Fax: +49 (611) 20 58 55-66

60487 Frankfurt E-Mail: [1]burbach@cometis.de

Tel.: +49 (69) 58997-0 [1]http://www.cometis.de

E-Mail: [1]katja.prefi@paretosec.com

[1]http://www.paretosec.com

