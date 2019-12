DGAP-News: PantaSounds nimmt Sängerin Peachy unter Vertrag und produziert ihre erste Single SANS SOUCI (deutsch)

PantaSounds nimmt Sängerin Peachy unter Vertrag und produziert ihre erste Single SANS SOUCI

^

DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Vertrag

PantaSounds nimmt Sängerin Peachy unter Vertrag und produziert ihre erste

Single SANS SOUCI

11.12.2019 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PantaSounds nimmt Sängerin Peachy unter Vertrag und produziert ihre erste

Single SANS SOUCI

München, 11. Dezember 2019. PantaSounds, Musiklabel und Tochtergesellschaft

der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7), vermeldet ein weiteres

Artist-Signing. Mit Peachy nimmt das Musiklabel, auf dem auch Gründer

Matthias Schweighöfer sein Erfolgsalbum LACHEN, WEINEN, TANZEN

veröffentlicht hat, ein hoffnungsvolles Talent unter Vertrag.

Peachys erste Solo-Single - SANS SOUCI - erscheint auf PantaSounds bereits

im Januar 2020 rechtzeitig zur Arena Tour "Alles Lebt" von Adel Tawil. Sie

wird als Stargast der Tour auftreten und im Rahmen des Vorprogamms in

ausgesuchten Städten ihre eigenen Songs präsentieren. Die "Alles Lebt"-Tour

umfasst Konzerte in 19 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Derzeit feiert Peachy als Duettpartnerin von Adel Tawil einen großen Erfolg.

Im Duett singt sie mit dem Musiker, Songwriter und Produzenten "Tu

m'appelles", eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Radio-Singles des

Jahres 2019.

Für SANS SOUCI ist es gelungen, die Erfolgsproduzenten Patrick Salmy und

Ricardo Munoz zu gewinnen, die ebenfalls für den Hit "Tu m'appelles"

mitverantwortlich zeichnen. Zudem arbeitet PantaSounds während der

Produktion eng mit Starwatch Entertainment, der Musik- und Künstleragentur

der ProSiebenSat.1 Gruppe, zusammen.

Peachy ist neben ihrer Musikkarriere auch als YouTuberin mit ihrem eigenen

gleichnamigen Beauty-Channel sehr erfolgreich. Mit PEACHY erreicht sie

141.000 Abonnenten auf der Streaming-Plattform und generiert Abrufzahlen im

siebenstelligen Bereich.

"PantaSounds ist für mich und meine Ziele nicht nur aus beruflicher Hinsicht

der perfekte Partner, sondern auch was den privaten Zusammenhalt angeht. Ich

wurde so herzlich in der Panta-Familie empfangen und habe von Anfang an eine

uneingeschränkte Unterstützung erfahren. Ich freue mich sehr auf alles, was

wir 2020 zusammen erreichen werden", sagt Peachy.

"Die Freude über das Signing ist natürlich riesengroß. Mit Peachy gewinnen

wir ein vielseitiges Talent, das bereits über eine große Fanbase verfügt.

Die Voraussetzungen für die erste Produktion könnten nicht besser sein. Wir

haben mit dem Produzententeam um Patrick Salmy und Ricardo Munoz sowie

Starwatch Entertainment starke Partner mit großer Expertise an unserer

Seite. Gemeinsam gehen wir optimistisch die nächsten Schritte an", sagt Lars

Ingwersen, geschäftsführender Gesellschafter von PantaSounds.

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und

Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente

Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen

Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und

Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen

Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der

Brand-Integration-Einheit March & Friends sowie der Kreativagentur Creative

Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD)

PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf

der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für

Nutzer über alle relevanten Zugangswege.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney,

Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den

Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und

www.pantaflix.com.

Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de

---------------------------------------------------------------------------

11.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PANTAFLIX AG

Holzstraße 30

80469 München

Deutschland

Telefon: +49 89 2323 85 50

Fax: +49 89 2323 85 519

E-Mail: ir@pantaflix.com; i.burkhardt@pantaflix.com

Internet: www.pantaflixgroup.com

ISIN: DE000A12UPJ7

WKN: A12UPJ

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX

EQS News ID: 933191

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

933191 11.12.2019

°