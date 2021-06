DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG wächst im Geschäftsjahr 2020 stark bei konstanten operativen Margen - weiteres Wachstum und Portfolioausbau erwartet (deutsch)

Pacifico Renewables Yield AG wächst im Geschäftsjahr 2020 stark bei konstanten operativen Margen - weiteres Wachstum und Portfolioausbau erwartet

^

Jahresbericht/Jahresergebnis

17.06.2021

* Umsatz steigt um knapp 46 % auf 16,2 Mio. EUR

* Konstante adjustierte operative EBITDA-Marge von 78 %

* Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit steigen auf 10,6 Mio. EUR

* Strategische Meilensteine erreicht - Grundlage für weiteres Wachstum

geschaffen

* Bestätigung der Prognose für 2021: Umsatzerlöse zwischen 17,3 Mio. EUR und

19,3 Mio. EUR sowie Stromproduktion zwischen 103 GWh und 115 GWh erwartet

Grünwald, 17. Juni 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN:

DE000A2YN371) (die "Gesellschaft", "Pacifico"), ein im Primärmarktsegment

des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf notierter unabhängiger Produzent von

Strom aus erneuerbaren Quellen, blickt auf ein sehr erfolgreiches

Geschäftsjahr 2020 zurück. Die Umsatzerlöse stiegen um knapp 46 % auf 16,2

Mio. EUR (2019: 11,1 Mio. EUR [1]) und die Stromproduktion um 43 % auf 82 GWh

(2019: 57 GWh1). Beide lagen damit im Rahmen der im September 2020

angehobenen Prognose. Mit einem adjustierten operativen EBITDA [2] von 12,6

Mio. EUR (2019: 8,8 Mio. EUR1) bei einer Marge von 78 % (2019: 79 %) sowie einem

adjustierten operativen EBIT von 4,8 Mio. EUR (2019: 3,6 Mio. EUR1) bei einer

Marge von 30 % (2019: 32 %) liegt das operative Ergebnis des Portfolios über

dem Vorjahresniveau. Dieses Ergebnis geht mit stark gestiegenen Cashflows

aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 10,6 Mio. EUR (2019: 3,8 Mio.

EUR) einher. Nach dem positiven Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2020 weist

das Konzernergebnis des Gesamtjahres 2020 einen Verlust von 3,8 Mio. EUR

(2019: 1,7 Mio. EUR) aus. Dieser resultiert vor allem aus Transaktionskosten,

die hauptsächlich auf die Bezugsrechtskapitalerhöhung im zweiten Halbjahr

sowie auf Akquisitionen zurückzuführen sind. Diese Maßnahmen haben lediglich

einen auf das Geschäftsjahr 2020 begrenzten Effekt und haben das Fundament

für künftiges Umsatzwachstum gelegt.

Kapitalmarktpräsenz ausgebaut

Im Jahr 2020 konnte das Portfoliowachstum mit zwei erfolgreichen

Kapitalerhöhungen finanziert und die Investorenbasis weiter ausgebaut

werden. Mit der fortlaufenden XETRA-Notierung, einer Marktkapitalisierung

von über 120 Mio. EUR, dem Ausbau des Streubesitzes und dem Gewinn namhafter

institutioneller Investoren sowie der kürzlich erfolgten Aufnahme in den

MSCI Global Micro Cap Index hat die Gesellschaft gleich mehrere strategische

Meilensteine am Kapitalmarkt erreicht.

Dr. Martin Siddiqui, Co-CEO: "Wir blicken mit Stolz auf das Jahr 2020

zurück. Trotz der COVID-19-Pandemie und volatiler Märkte konnten wir als

junges Unternehmen kurz nach der Erstnotiz im November 2019 unsere

ambitionierten Ziele erreichen. Durch zwei erfolgreiche Kapitalerhöhungen in

diesem nicht ganz einfachen Umfeld haben wir unser Wachstum finanziert,

unser Unternehmen weiterentwickelt und damit die Grundlage für weiteres

Wachstum geschaffen."

Weiterer Portfolioausbau im Jahr 2021

Mit dem Abschluss des Erwerbs eines schlüsselfertigen 15,6 MW Windparks in

Deutschland im ersten Quartal 2021 konnte die Gesellschaft ihr Portfolio

weiter erfolgreich ausbauen. Darüber hinaus bestehen 2021 weitere

Wachstumsmöglichkeiten durch Akquisitionen aus der Pipeline der Pacifico

Energy Partners GmbH ("Pacifico Partners"). Neben dem möglichen Erwerb des

51,8 MW Windprojekts in Polen, welches die Gesellschaft Ende 2020 bereits

rekapitalisiert hat, könnte im zweiten Halbjahr 2021 noch der Ankauf eines

Solarprojekts in den Niederlanden mit ca. 14 MW erfolgen. Über die

Entwicklungspipeline der Pacifico Partners hinaus bestehen für das Jahr 2022

aufgrund der kürzlich abgeschlossenen Partnerschaft mit Boom Power [3]

weitere Akquisitionsmöglichkeiten. In diesem Kontext prüft die Gesellschaft

zudem gerade einen Markteintritt in den Batteriespeichermarkt. In Summe

erwartet die Gesellschaft einen Kapitalbedarf von ungefähr 100 Mio. EUR um das

Ziel zu erreichen, das Portfolio bis spätestens 2023 auf 400 MW auszubauen.

[4]

Christoph Strasser, Co-CEO: "Die zweite Partnerschaft mit einer

Projektentwicklungsgesellschaft vergrößert einerseits unsere Pipeline von

über 600 MW auf nun mehr als 1,6 GW. Durch die Partnerschaft mit dem

erfahrenen Team von Boom Power haben wir zudem die Möglichkeit, in den

zukunftsträchtigen Batteriespeichermarkt einzutreten. Der weitere Ausbau

erneuerbarer Energien und der Rückbau konventioneller Kraftwerke werden die

Volatilität in Strommärkten und damit auch den Bedarf für

Netzstabilitätsleistungen erhöhen. Batteriespeichersysteme werden davon

profitieren. Sie stellen somit eine spannende Wachstumsmöglichkeit und -

durch die weitere Diversifizierung - eine strategische Ergänzung unseres

Portfolios dar."

Bestätigung der Prognose für das Gesamtjahr 2021

Ausgehend von den ersten vier Monaten dieses Jahres mit vergleichsweise

ungünstigen meteorologischen Bedingungen erwartet die Gesellschaft für das

Geschäftsjahr 2021 unverändert Umsatzerlöse zwischen 17,3 Mio. EUR und 19,3

Mio. EUR sowie eine Stromproduktion zwischen 103 GWh und 115 GWh, wodurch mehr

als 82.000 Tonnen CO2 eingespart werden sollen.

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer

Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen

(Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Energieerzeuger

mit dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur

Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa

verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares

und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten

("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an

Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",

"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen

Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete

Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten

basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen

Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables

Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie

Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und

Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten

oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.

Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien

für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht

notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse

erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung

Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,

zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung

späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere

Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach

der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,

künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,

korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.

Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die

hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten

werden.

[1] Um die Vergleichbarkeit zu erhöhen, beziehen sich die Umsatzerlöse des

Anlagenportfolios für das Jahr 2019 auf das gesamte Kalenderjahr 2019 und

nicht nur auf den im Konzernabschluss 2019 konsolidierten Anteil, da das

Anlagenportfolio bereits vor dem wirtschaftlichen Übergang zur Jahresmitte

2019 in Betrieb war.

[2] Um Sondereffekte und Holdingkosten adjustiert.

[3] Es wurde eine Erstgebotsvereinbarung (Right of First Offer agreement)

mit Boom Power Ltd und Boom Developments Ltd ("Boom Power") abgeschlossen.

[4] Dies entspricht dem erwarteten Kapitalbedarf, der über Finanzierungen

auf Projektebene hinausgeht. Diese Schätzung basiert auf verschiedenen

Annahmen, wie zum Beispiel der Projektauswahl, Investitionsbedarf,

Stromvermarktung und Projektfinanzierungsvolumen.

°