DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG sichert operativen 7,6 MW Solarpark per Sacheinlage und gewinnt erfahrenen Projektentwickler als strategischen Aktionär (deutsch)

Pacifico Renewables Yield AG sichert operativen 7,6 MW Solarpark per Sacheinlage und gewinnt erfahrenen Projektentwickler als strategischen Aktionär

^

02.07.2021

Pacifico Renewables Yield AG sichert operativen 7,6 MW Solarpark per

Sacheinlage und gewinnt erfahrenen Projektentwickler als strategischen

Aktionär

- 7,6 MW Solarpark in Deutschland mit 12 Jahren EEG-Vergütung gesichert

- Portfolio wächst um weitere 8 % auf 104 MW

- Pioniere der deutschen Solarindustrie werden strategische Aktionäre

- Langfristige Zusammenarbeit geplant - weitere Partnerschaft mit

Projektentwickler

- Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Grünwald, 2. Juli 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN:

DE000A2YN371) (die "Gesellschaft"), ein unabhängiger Produzent von Strom aus

erneuerbaren Quellen, hat die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung unter

Ausnutzung des genehmigten Kapitals bekanntgegeben. Die Gesellschaft strebt

durch die Einbringung der Sacheinlage den Erwerb eines operativen Solarparks

in Brandenburg mit einer installierten Gesamtleistung von 7,6 MW an. Der in

Voßberg bei Letschin in Brandenburg befindliche Solarpark besteht aus zwei

Bauabschnitten, welche 2012 und 2013 in Betrieb genommen wurden. Die

Gesellschaft kann für einen Zeitraum von 12 Jahren von einer gesetzlich

garantierten Einspeisevergütung profitieren, mit einem wirtschaftlichen

Übergang zum 1. Januar 2021. Dem bisherigen Eigentümer wird eine

Rückkaufoption zum 31. Dezember 2032 gewährt, die bei der Bewertung

berücksichtigt wurde und dem Zeitpunkt des Endes der EEG-Einspeisevergütung

des größeren Bauabschnitts entspricht. Gewichtet nach der erwarteten

Produktion der beiden Bauabschnitte werden Nettoerlöse in Höhe von ca. 0,13

EUR pro kWh erwartet. Die erwartete jährliche Stromproduktion der gesamten

Anlage liegt bei ca. 7,6 GWh. Es werden jährliche Umsatzerlöse in Höhe von

ca. 0,9 Mio. EUR erwartet.

Für die Einbringung der Sacheinlage in die Gesellschaft werden 73.000 neue

Aktien zu einem Ausgabebetrag von 34,77 EUR pro Aktie ausgegeben.

Damit soll das Portfolio der Gesellschaft auf 104 MW anwachsen. Zusammen mit

dem Erwerb eines schlüsselfertigen 15,6 MW Windprojekts in Deutschland im

ersten Quartal 2021 konnte die Gesellschaft ihr Portfolio damit seit

Jahresbeginn um 29 % ausbauen.

Dr. Martin Siddiqui, Co-CEO: "Mit dieser Transaktion führen wir unseren

kontinuierlichen Wachstumspfad fort und bauen unser Portfolio in unserem

Heimatmarkt Deutschland auf nun 73 MW weiter aus. Die Rückkaufoption mit

Ende der Einspeisevergütung gibt dem Solarpark ein maximal stabiles und

prognostizierbares Profil, da wir ausschließlich EEG-vergütete Erträge

erwirtschaften werden. Mit der Durchführung der Transaktion durch eine

Sachkapitalerhöhung haben wir uns erstmals dieses auch für die Zukunft

interessanten Instruments bedient und erneut demonstriert, dass wir unser

Wachstum effizient und zielgerichtet finanzieren können."

Strategischer Aktionär und langfristiger Partner für die Projektentwicklung

gewonnen

Hinter der einbringenden Gesellschaft stehen Markus und Andreas Wirth, die

beiden geschäftsführenden Gesellschafter der WIRTH GRUPPE. Die Wirth-Brüder

haben gemeinsam mit ihrem Team international Solaranlagen mit einer

installierten Leistung von mehr als 2 GW, sowie große

Batteriespeicheranlagen entwickelt und gebaut. Mit ihnen gewinnt die

Gesellschaft zwei Pioniere der deutschen Solarindustrie als strategische

Aktionäre [1]. Im Zuge der Transaktion haben die Wirth-Brüder sich zu einem

zweijährigen Lock-Up der Aktien verpflichtet [2] und eine Absichtserklärung

über eine langfristige Partnerschaft abgegeben. Durch die

Entwicklungstätigkeit der WIRTH GRUPPE, aber auch das Bestandsportfolio der

Brüder Wirth, soll der Gesellschaft die Möglichkeit geboten werden, ihr

Portfolio durch den Erwerb baureifer und operativer Solaranlagen im In- und

Ausland weiter auszubauen.

Andreas Wirth, geschäftsführender Gesellschafter der WIRTH GRUPPE: "Die

Einbringung eines von uns entwickelten Solarparks macht uns nicht nur zu

Aktionären der Pacifico Renewables Yield AG, sondern soll auch der Beginn

einer langfristigen Partnerschaft sein. Wir sind überzeugt davon, dass die

Pacifico Renewables Yield AG großes Potenzial hat und sich unsere

Entwicklungsfähigkeiten gut mit der Kapitalmarktkompetenz der Pacifico

Renewables Yield AG ergänzen. Die Zusammenarbeit mit der Pacifico Renewables

Yield AG wird uns dabei helfen, unsere Entwicklungstätigkeiten durch den

standardisierten Verkaufsprozess baureifer Solaranlagen zu beschleunigen und

gleichzeitig der Pacifico Renewables Yield AG weitere Wachstumsmöglichkeiten

bieten."

Christoph Strasser, Co-CEO: "Die dritte Partnerschaft mit einem

Projektentwickler ist für uns eine große Chance für die Zukunft. Die

Partnerschaft mit den Gesellschaftern der WIRTH GRUPPE - Pioniere der

deutschen Solarindustrie - empfinden wir als Auszeichnung für unser

Geschäftsmodell. Markus und Andreas Wirth bringen jahrelange Erfahrung in

unserer Industrie und große Ambitionen für die Zukunft mit, wir freuen uns

sehr auf die weitere Zusammenarbeit."

Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 2021

Die Gesellschaft hebt anlässlich der Transaktion ihre Umsatzprognose für das

Geschäftsjahr 2021 auf 18,6 Mio. EUR bis 20,0 Mio. EUR und die erwartete

Stromproduktion auf 116,0 GWh bis 128,0 GWh an.

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer

Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen

(Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Energieerzeuger

mit dem Ziel, ein kontinuierlich wachsendes Portfolio aus Anlagen zur

Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa

verteilte operative Solar- und Windparks bietet die Gesellschaft ein klares

und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Über die WIRTH GRUPPE

Die WIRTH GRUPPE wurde im Jahr 1997 gegründet und investiert

schwerpunktmäßig in erneuerbare Energien im In- und Ausland,

Immobilienportfolios sowie weitere strategische Beteiligungen.

Rechtlicher Hinweis

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan

oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Pacifico Renewables

Yield AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar. Die Wertpapiere sind

bereits verkauft worden.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten

("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an

Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",

"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen

Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete

Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten

basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen

Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables

Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie

Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und

Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten

oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.

Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien

für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht

notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse

erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung

Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,

zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung

späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere

Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach

der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,

künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,

korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.

Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die

hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten

werden.[1] Mittelbar über die Andreas & Markus Wirth Solaranlagen GmbH & Co.

KG

[2] Über die einbringende Gesellschaft, die Andreas & Markus Wirth

Solaranlagen GmbH & Co. KG.

°