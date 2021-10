DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG geht Partnerschaft mit Projektentwickler ACE Power ein und sichert sich Zugang zu einer ein GW+ Pipeline in Australien (deutsch)

Pacifico Renewables Yield AG geht Partnerschaft mit Projektentwickler ACE Power ein und sichert sich Zugang zu einer ein GW+ Pipeline in Australien

Pacifico Renewables Yield AG geht Partnerschaft mit Projektentwickler ACE

Power ein und sichert sich Zugang zu einer ein GW+ Pipeline in Australien

19.10.2021

* Vorrangiger Zugang zu Solar- und Batteriespeicheranlagen in Australien

* Signifikante Erweiterung der Pipeline von Pacifico von mehr als 2,1 GW

auf über 3,1 GW

* Dritte neue Partnerschaft im laufenden Jahr im Einklang mit dem Ziel,

eine Plattform zum Kapitalmarkt für Projektentwickler zu werden

* Erster Schritt Pacificos um außerhalb Europas zu wachsen

Grünwald, 19. Oktober 2021 - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN:

DE000A2YN371) (die 'Gesellschaft", 'Pacifico"), ein unabhängiger Produzent

von Strom aus erneuerbaren Quellen, hat heute eine Erstgebotsvereinbarung

(Right of First Offer agreement) mit ACE Power Development Pty Ltd and ACE

Power Operations Pty Ltd ('ACE Power"), einem Entwickler erneuerbarer

Energien mit Sitz in Australien, unterzeichnet. Die Partnerschaft gewährt

Pacifico vorrangigen Zugang zu ACE Powers Pipeline von derzeit mehr als

einem GW in Australien.

Partnerschaft mit ACE Power gewährt Pacifico vorrangigen Zugang zu einer

Pipeline von mehr als einem GW Die aktuelle Pipeline von ACE Power besteht

hauptsächlich aus neun über Australien verteilten Solarprojekten. Jedes

Projekt soll mit Batteriespeichern kombiniert werden. Das erste Projekt soll

bis 2024 abgeschlossen sein. Gemäß der Erstgebotsvereinbarung erhält

Pacifico das Recht, aber nicht die Pflicht, das erste Angebot für den Erwerb

der von ACE Power entwickelten Projekte abzugeben, sobald ein Projekt

baureif wird. In enger Abstimmung werden ACE Power und Pacifico vor der

kommerziellen Inbetriebnahme die Finanzierungs- und Stromabnahmeverträge

strukturieren, um die Finanzierungstruktur genau an die Bedürfnisse der

Gesellschaft als langfristige Betreiberin der Solarparks anzupassen.Andy

Scullion, Mitgründer von ACE Power und ehemaliger Geschäftsführer von Wirsol

Australien: 'Wir freuen uns, unser lokales Branchenwissen und unsere

technische Erfahrung mit der Kapitalmarktexpertise von Pacifico in einer

langfristigen Partnerschaft zu kombinieren, um qualitativ hochwertige

Projekte auf effiziente Weise zu realisieren. Mit einer Pipeline von mehr

als einem GW an Solarprojekten, die alle mit Batteriespeichern kombiniert

werden sollen, sind wir gut aufgestellt, um Australien bei der

Dekarbonisierung und Stabilisierung seines Stromnetzes zu helfen." Das Team

von ACE Power hat in den letzten 20 Jahren eine wichtige Rolle bei der

Entwicklung von Solar-, Batteriespeicher- und Windprojekten mit einer

Gesamtleistung von über 2,5 GW weltweit gespielt. Von diesen Projekten sind

derzeit über 1,2 GW in Australien in Betrieb. ACE Power wird mittelbar von

der Pelion Green Future Neo GmbH unterstützt, die auch der mittelbare

Mehrheitseigentümer der Gesellschaft ist, was einen Interessengleichlauf

sicher stellt.

Erweiterung zu einer globalen Plattform Pacifico hat sich zum Ziel gesetzt,

bis 2023 ein Portfolio von 400 MW aufzubauen und für eine Vielzahl von

Projektentwicklern eine Plattform zum Kapitalmarkt zu werden. In dieser

Rolle ergänzen sich die Fähigkeiten von Entwicklern mit Pacificos

Fähigkeiten, indem die Gesellschaft über ihre Erwerbstätigkeit Zugang zu

Finanzierungsmöglichkeiten der Kapitalmärkte bietet, um die Energiewende zu

beschleunigen. Im Laufe dieses Jahres hat das die Gesellschaft ihre

Plattform bereits von einem Entwicklungspartner um drei Partner ausgebaut

und unterhält nunmehr vier Partnerschaften. Die Partnerschaft mit ACE Power

unterstreicht die Ambitionen der Gesellschaft, weitere Projektentwickler mit

erheblicher Industrieerfahrung in ihre Plattform aufzunehmen. Noch wichtiger

ist, dass sie auch die Ambitionen der Gesellschaft über Europa hinaus

belegt. Bislang hatten das Portfolio und die Pipeline von Pacifico

ausschließlich aus Projekten für erneuerbare Energien und Batteriespeicher

innerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs bestanden.

Gut positioniert für Chancen im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung

Australiens Australien kann ein vielversprechender erster Schritt sein, um

über Europa hinaus zu expandieren, da das Land mit hoher und stabiler

Sonneneinstrahlung sowie einer geringen Bevölkerungsdichte hervorragende

Voraussetzungen für Solarenergie bietet. Dennoch ist Australien unter den

G20-Staaten das Land mit der zweithöchsten CO2-Intensität. [1] Die

Abhängigkeit des Landes von Kohle als weltgrößter Kohleexporteur [2] und

Probleme mit der Netzstabilität sind zentrale Herausforderungen, denen sich

Australien bei der Dekarbonisierung stellen muss. Gleichwohl hat sich

Australien bereits ehrgeizige Übergangsziele für das Jahr 2040 gesetzt, zu

denen die Stilllegung von 63 % der Kohlekraftwerke, der Bau von 24 GW an

Solar- und Windkraftanlagen und der Ausbau von Batterie- und Wasserspeichern

mit einer Gesamtleistung zwischen sechs und 19 GW gehören, sowie Strategien,

um ein wichtiger globaler Akteur im Wasserstoffexportsektor zu werden. Um

die Netzkapazität für die Integration neuer Anlagen für erneuerbare Energien

zu erhöhen, wurden 18 Netzverstärkungsprojekte ausgewählt. [3], [4]

Christoph Strasser, Co-CEO, unterstreicht: 'Australien muss sich schnell

dekarbonisieren. Das wird eine Menge Möglichkeiten mit sich bringen. Wir

freuen uns, mit ACE Power, einem Partner, dessen Team eine starke

Erfolgsbilanz bei der Realisierung von Solar-, und Batteriespeicherprojekten

in Australien mitbringt, dafür gut aufgestellt zu sein. Diese Zusammenarbeit

mit einem starken Partner ergänzt unsere Plattform erfahrener

Projektentwickler perfekt und wird es uns ermöglichen, unser Portfolio um

Anlagen zu erweitern, die zur geografischen Diversifizierung beitragen. ACE

Power wird uns Projekte anbieten, sobald sie die Baureife erreichen. Dies

ermöglicht es uns, eine konservative Strategie beizubehalten, bei der wir

erst dann investieren, wenn die wichtigsten Entwicklungsrisiken ausreichend

abgefedert sind."

Über die Pacifico Renewables Yield AGDie Pacifico Renewables Yield AG ist

ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit

zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) notierter unabhängiger

Stromerzeuger (ISIN: DE000A2YN371) mit dem Ziel, ein kontinuierlich

wachsendes Portfolio von Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren

Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Solar- und

Windparks bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit

stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Über ACE Power ACE Power arbeitet mit lokalen Gemeinden zusammen, um

Projekte auszuwählen und zu planen, die sich insgesamt positiv auf die

Gemeinde und die Umwelt auswirken. ACE Power hat sich auf das

Projektmanagement spezialisiert und beaufsichtigt den gesamten Prozess der

Inbetriebnahme. Ziel ist es, nichts geringeres als hervorragende Leistungen

zu erbringen und gleichzeitig das Stromnetz mit sauberer, zuverlässiger

Energie zu stärken.

Rechtlicher HinweisDiese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete

Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige

Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG

enthalten ('zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind

an Begriffen wie 'glauben", 'schätzen", 'antizipieren", 'erwarten",

'beabsichtigen", 'werden", oder 'sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen

Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete

Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten

basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen

Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables

Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie

Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und

Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten

oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.

Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien

für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht

notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse

erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung

Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,

zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung

späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere

Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach

der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,

künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,

korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.

Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die

hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten

werden.

[1] Climate Watch Data, CO2 pro Kopf 2020. [2] Australia - The World

Factbook, CIA 2021. [3] Integrated System Plan, AEMO 2020. [4] Australia's

National Hydrogen Strategy, COAG Energy Council 2019.

