DGAP-News: Pacific Rim Cobalt Corp.: Pacific Rim Cobalts Step-out-Bohrungen liefern bis zu 1,91 % Nickel und 0,22 % Kobalt über 5 Meter (deutsch)

Pacific Rim Cobalt Corp.



: Pacific Rim Cobalts Step-out-Bohrungen liefern bis zu 1,91 % Nickel und 0,22 % Kobalt über 5 Meter

DGAP-News: Pacific Rim Cobalt Corp. / Schlagwort(e): Research Update

Pacific Rim Cobalt Corp.: Pacific Rim Cobalts Step-out-Bohrungen liefern bis

zu 1,91 % Nickel und 0,22 % Kobalt über 5 Meter

01.04.2019 / 06:15

Pacific Rim Cobalts Step-out-Bohrungen liefern bis zu 1,91 % Nickel und 0,22

% Kobalt über 5 Meter

VANCOUVER, British Columbia. 1. April 2019. Pacific Rim Cobalt Corp. (das

"Unternehmen"

oder "Pacific Rim Cobalt") (CSE: BOLT) (OTCQB: PCRCF) (FRANKFURT: NXFE)

berichtet Ergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm 2019 auf dem

Flaggschiff-Projekt Cyclops. Cyclops ist ein

Nickel-/Kobalt-Entwicklungsprojekt in Indonesien.

Die Bohrungen bestätigen weiterhin in geringer Tiefe unter der Oberfläche

liegende Bereiche mit erhöhten Kobaltgehalten von bis zu 0,25 % in der

Limonit-Zone und Nickelgehalten von 1,91 % in den unterlagernden Übergangs-

und Saprolit-Zonen. Bis dato wurden 29 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von

402 m niedergebracht.

Die wichtigsten Ergebnisse der jüngsten Bohrungen schließen ein:

Bo- von bis Länge Nickel Kobalt NiÄQ1(%) Cut-off-Gehalt(%)

hr- (m) (m) (m) (%) (%)

un-

g

DD- 0 1 1 0,53 0,06 0,68 0,05 Co

26-

5

un- 1 7 6 1,75 0,03 1,82 1,00 Ni

d

ei- 1 6 5 1,91 0,03 1,98 1,50 Ni

ns-

ch-

li-

eß-

li-

ch

DD- 0 5 5 1,12 0,22 1,66 0,05 Co

26-

6

un- 5 9 4 0,92 0,04 1,02 0,50 Ni

d

ei- 5 7 2 1,26 0,06 1,41 1,00 Ni

ns-

ch-

li-

eß-

li-

ch

*alle in dieser Pressemitteilung angegebenen Bohrabschnitte entsprechen den

wahren Mächtigkeiten.

Die wichtigsten Punkte

- Die Bohrungen bestätigen durchweg erhöhte Nickel- und Kobaltgehalte.

- Eine in geringer Tiefe liegende Vererzung, von der Oberfläche bis maximal

12 m Tiefe.

- Die Bohrungen im Jahr 2019 konzentrierten sich bis dato auf die

Skizzierung der östlichen Grenze der Vererzung.

- Die Exploration wird sich progressiv nach Westen in die vererzten

Kernbereiche ausdehnen.

- Eine Ressourcenschätzung wird Ende 2019 erwartet.

- Die Finanzierung der Explorationsarbeiten im Rest des Jahres 2019 liegt

vor.

"Die starken Bohrergebnisse aus einem Gebiet, das in der Vergangenheit nur

in geringem Umfang erkundet wurde, zeigen, dass auf Cyclops für eine

Ausdehnung der Vererzungsgrundfläche Platz besteht," sagte Ranjeet Sundher,

Chief Executive Officer von Pacific Rim Cobalt. "Wir werden uns bald auf die

Kernbereiche des Projekts konzentrieren, wo Bohrungen über die gesamte

Mächtigkeit der vererzten Horizonte einen weiteren Beweis für das wahre

Größenpotenzial liefern könnten."

Indonesien ist Nickel

Eine der größte Nickelproduktionsquelle der Welt nach Landesgröße ist

Indonesien. Das Land ist reich an Lagerstätten dieses Metalls. Viele dieser

Lagerstätten wurden noch nicht effektiv abgebaut.

Der Großteil des Nickels in dem Land stammt aus Laterit-Lagerstätten, die

sich aus in geringer Tiefe liegenden langen tafelförmigen Körpern

zusammensetzen. Das Cyclops-Projekt des Unternehmens ist solch ein

Vorkommen.

Andere Laterit-Projekte in der Region sind unter anderem: MMCs

2,1-Mrd.-Dollar-Nickelmine Ramu in Papua-Neuguinea mit 1,0 % Nickel; ERAMETs

Weda Bay mit 1,36 % Nickel und ANTAMs Gag Island mit 1,63 % Nickel. Diese

beiden Minen liegen in Indonesien.

Das Projektgebiet Cyclops in der indonesischen Provinz Papua profitiert von

der ausgezeichneten Infrastruktur einschließlich der Nähe zu Arbeitskräften

und Versorgungsgütern, zu asphaltierten Straßen, Zugang zum Meer, in der

Nähe liegender Hafenanlagen und einer sanften Topografie. Das Straßensystem

ermöglicht einen ganzjährigen Zugang zum Projekt und verbindet es mit der

großen Stadt Sentani, die ungefähr 15 km östlich liegt und mit Jayapura, der

Hauptstadt der Provinz Papua ungefähr 40 km östlich.

Weitere Bohrergebnisse schließen ein:

Bo- von bis Länge Nickel Kobalt NiÄQ1(%) Cut-off-Gehalt(%)

hr- (m) (m) (m) (%) (%)

un-

g

DD- 0 3 3 0,92 0,12 1,21 0,05% Co

23-

9

un- 3 13 10 0,90 0,02 0,95 0,5% Ni

d

ei- 3 9 6 1,09 0,02 1,14 1% Ni

ns-

ch-

li-

eß-

li-

ch

DD- 0 2 2 0,89 0,09 1,11 0,05% Co

20-

1

un- 2 7 5 1,58 0,04 1,68 1% Ni

d

ei- 2 5 3 1,91 0,05 2,03 1,5% Ni

ns-

ch-

li-

eß-

li-

ch

DD- 0 4,8 4,8 0,91 0,16 1,30 0,05% Co

20-

2

DD- 0 7 7 0,84 0,16 1,23 0,05% Co

26-

2

un- 7 12 5 0,96 0,02 1,01 0,5% Ni

d

ei- 7 10 3 1,18 0,02 1,23 1% Ni

ns-

ch-

li-

eß-

li-

ch

ei- 7 8 1 1,51 0,02 1,56 1,5% Ni

ns-

ch-

li-

eß-

li-

ch

DD- 0 3 3 0,85 0,11 1,12 0,05% Co

26-

3

un- 3 5 2 1,07 0,03 1,14 0,5% Ni

d

ei- 3 4 1 1,14 0,05 1,26 1% Ni

ns-

ch-

li-

eß-

li-

ch

DD- 1 3 2 1,42 0,25 2,03 0,05% Co

26-

4

un- 3 8 5 1,10 0,04 1,20 0,5% Ni

d

ei- 3 6 3 1,38 0,06 1,53 1% Ni

ns-

ch-

li-

eß-

li-

ch

ei- 3 5 2 1,54 0,09 1,76 1,5% Ni

ns-

ch-

li-

eß-

li-

ch

1NiÄQ-Berechnung basiert auf: Kobaltpreis über 3 Monate (LME-Daten) $32/kg;

Nickelpreis über 3 Monate (LME-Daten) $13,07/kg. C = Verhältnis zwischen

Kobaltpreis/Nickelpreis; C = $/$13,07 = 2,44; NiÄq = (%Co x C) + % Ni. Für

keines der Metalle wurden metallurgische Ausbringungsraten verwendet, da

laut Erwartungen die metallurgischen Ausbringungsraten für beide Metalle

ähnlich sein werden.

Probenaufbereitung

Alle in der Pressemitteilung besprochenen Bohrergebnisse sind in allen

zugehörigen Protokollen mit JORC konform2. Die Analyse der Proben erfolgte

bei Geo Assay Laboratorty PT. Geoservices in Cikarang, Jakarta. Geo Assay

Laboratorty analysierte die Proben mittels XRF-Fusionsverfahren. PT

Geoservices Ltd - Geo Assay Laboratory verwendete standardmäßige interne

QA/QC-Verfahren, die Pacific Rim Cobalt überprüfte und für angemessen hielt.

2JORC konforme Explorationsbohrungs- und Probenaufbereitungsprotokolle

schließen ein: Zugabe von Leerproben und zertifizierten Proben;

Fotografieren und Wiegen der Bohrkerne; Angabe der Bohrkernausbringung in

Prozent; Halbieren der Bohrkerne und Aufbewahrung des Rests für weitere

Analysen falls notwendig; Probenentnahmeabschnitte von 1 m; Probenentnahme

aus dem Bohrkern; alle Bohrstellen und Höhenlagen werden aufgezeichnet.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Garry Clark

P.Geo., ein unabhängiger Director von Pacific Rim Cobalt und gemäß NI 43-101

ein qualifizierter Sachverständiger geprüft und zugelassen.

Über Pacific Rim Cobalt

Pacific Rim Cobalt ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf

der Akquisition und Entwicklung hochwertiger Kobalt- und Nickellagerstätten

sowie wichtiger Rohmaterialien für die wachsende

Lithium-Ionen-Batteriebranche. Besuchen Sie bitte

https://pacificrimcobalt.com für weitere Informationen.

Pacific Rim Cobalt Corp.

Ranjeet Sundher - President und CEO

(604) 922-8272

rsundher@pacificrimcobalt.com

Steve Vanry - CFO & Director

(604) 922-8272

steve@vanrycap.com

Sean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger

(778) 985-8934

sbromley@investfortuna.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

