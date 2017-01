DGAP-News: PV - Invest GmbH: Handelsaufnahme PV - Invest Photovoltaik-Anleihen (deutsch)

PV - Invest GmbH: Handelsaufnahme PV - Invest Photovoltaik-Anleihen

09.01.2017





- Gesamtvolumen bis zu 15 Millionen Euro

- Splittung in zwei Anleihe mit verschiedenen Laufzeiten

- Zeichnung als Privatplatzierung ist noch möglich

- Aufnahme am Dritten Markt Börse Wien mit 09. Jänner 2017

Velden, 09. Jänner 2017. Die von der PV - Invest GmbH, einem der etablierten Photovoltaikunternehmen in Österreich, begebenen Unternehmensanleihen (WKN A189CF / ISIN DE000A189CF6), (WKNA1885U / ISIN DE000A1885U8) wurden in den Handel an der Wiener Börse aufgenommen.

Um Investoren die größtmögliche Flexibilität und kurzfristige Verfügbarkeit ihres Kapitals bieten zu können wurden sowohl die PV - Invest Photovoltaik- Anleihen 2016 - 2023 als auch die PV - Invest Photovoltaik-Anleihen 2016 - 2026 in den Handel an der Wiener Börse aufgenommen.

Eine Privatplatzierung (bei einer Investition ab 100.000 Euro) ist weiterhin noch für beide PV - Invest Photovoltaik-Anleihen, bis zur vollen Ausschöpfung des Emissionsvolumens von 15 Millionen Euro, möglich. Nähere Informationen sind über die Hotline des Unternehmens +43 (0) 4274 38290 13 oder über die Internetseite www.pv-invest.com des Unternehmens verfügbar. Anlegern, die über kein eigenes Wertpapierdepot verfügen, bietet die PV - Invest GmbH die Abwicklung über ein treuhänderisch verwaltetes Sammeldepot an.

"Wir haben die Anleihen in dieser Angebotsform konzipiert, weil diese dem Finanzierungszeitraum der neuen PV-Kraftwerke entspricht. So ist sichergestellt, dass das Unternehmen die Anleihen aus dem cash flow und den Erträgen zurückführen wird, erklärt der Gründer und Geschäftsführer Günther Grabner die unterschiedlichen Laufzeiten.

Den Emissionserlös wird das Unternehmen überwiegend in neue, bereits am Netz angeschlossene PV-Kraftwerke investieren. "Wir haben verschiedene Optionen mit einem Gesamtvolumen von rund 10 MW vorliegen, die alle einen ausreichenden Förderzeitraum größer 10 Jahre haben und damit einen langfristig planbaren cash flow generieren", so Grabner. Die Objekte befinden sich in Deutschland und zentraleuropäischen Staaten.

Über das Unternehmen

Die PV - Invest GmbH ist im Sektor der erneuerbaren Energie tätig und produziert zum einen mit ihren Tochtergesellschaften Strom aus Photovoltaik-Kraftwerken. Derzeit hat das Unternehmen Bestandsobjekte mit 23 MW im Betrieb. Zum anderen plant und erreichtet das Unternehmen PV- Kraftwerksprojekte in Europa und der MENA-Region. Insgesamt hat das Unternehmen Projekte in Höhe von ca. 175 Millionen Euro Investitionsvolumen realisiert. Die Bilanzsumme per 31.12.2015 beläuft sich auf 42.688 Mio. Euro. Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG durchgeführten Unternehmensratings wurde der PV - Invest GmbH im November 2016 mit der Note BB- eine befriedigende Bonität mit stabiler Aussicht ausgestellt.

Ansprechpartner Medien & Investoren Mag. Richard Petz PV - Invest GmbH +43 (0) 4274 39290 13 richard.petz@pv-invest.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: PV - Invest GmbH Villacher Straße 1 9220 Velden am Wörther See Österreich Telefon: +43 4274 38290 0 Fax: +43 4274 38290 E-Mail: office@pv-invest.com Internet: www.pv-invest.com ISIN: DE000A189CF6, DE000A1885U8 WKN: A189CF , A1885U Börsen: Auslandsbörse(n) Wien (Dritter Markt (MTF) / Third Market (MTF))

