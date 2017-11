DGAP-News: PVA TePla stattet führenden Halbleiterhersteller mit Kristallzuchtanlagen aus (deutsch)

PVA TePla stattet führenden Halbleiterhersteller mit Kristallzuchtanlagen aus

PVA TePla stattet führenden Halbleiterhersteller mit Kristallzuchtanlagen aus

Die PVA Crystal Growing Systems GmbH, Wettenberg, eine Tochtergesellschaft der PVA TePla AG, liefert an den Halbleiterhersteller im Rahmen eines Projekts Kristallzucht-Anlagen. In diesen Prozessanlagen werden Siliziumkristalle gezüchtet, aus denen 300mm-Wafer für die Halbleiterindustrie hergestellt werden. Mit der Auslieferung dieser Bestellung wird im letzten Quartal 2018 begonnen, abgeschlossen wird der Auftrag im darauffolgenden Jahr. Im Auftragspaket ist zusätzlich eine Hochtemperatur-Prozess-Anlage enthalten. Diese wird von PVA Industrial Vacuum Systems GmbH ebenfalls mit Sitz in Wettenberg hergestellt.

Auftragseingang Gesamtjahr - Signifikante Steigerung in allen Produktbereichen

Der Vorstand der PVA TePla AG erwartet für das Geschäftsjahr 2017 Auftragseingänge deutlich über 100 Mio. Euro im Vergleich zu 70,5 Mio. EUR im Vorjahr. Sowohl der Geschäftsbereich Industrieanlagen als auch der Geschäftsbereich Halbleiter tragen zu dieser Steigerung bei.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Dr. Gert Fisahn Investor Relations PVA TePla AG Tel: +49(0)641/68690-400 gert.fisahn@pvatepla.com http://www.pvatepla.com

ISIN: DE0007461006 WKN: 746100

