DGAP-News: Die PVA TePla AG steigt in den S-DAX auf (deutsch)

06.09.2021

Die PVA TePla AG (FWB: TPE), Wettenberg, hat den Sprung in den S-Dax

geschafft und wird ab dem 20. September 2021 in diesem Segment gelistet

sein, teilte die Deutsche Börse am vergangenen Freitagabend in Frankfurt am

Main mit.

Das Unternehmen ist ein wichtiger Produzent von Anlagen für

Halbleiterausrüstungen, insbesondere in den Bereichen Qualitätsinspektion

und Kristallzucht für die Waferherstellung. Der Börsenwert der PVA TePla AG

liegt aktuell bei rund 740 Millionen Euro, wovon 86 Prozent nach den

Kriterien der Deutschen Börse als sogenannter Free Float für die

Indexauswahl von Bedeutung sind.

Der S-DAX umfasst 70 Werte, die in der Rangliste nach der

Marktkapitalisierung des Streubesitzes auf die Werte des M-DAX folgen.

Hohe Erwartungen an die Zukunft

"Über die Aufnahme in den S-Dax und damit in die Riege der 160 wertvollsten

börsennotierten Unternehmen in Deutschland freuen wir uns sehr. Es ist auch

Ausdruck dafür, dass wir mit unseren Produktlösungen für die

Halbleiterindustrie - insbesondere in den Bereichen Kristallzucht und

Qualitätsinspektion - sehr gut aufgestellt sind", sagt Manfred Bender,

Vorstandsvorsitzender der PVA TePla AG.

Kontakt:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

Phone: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com

