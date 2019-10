DGAP-News: PUMA SE: Starkes Wachstum von Umsatz und EBIT setzt sich im dritten Quartal fort, PUMA passt die Prognose für das Gesamtjahr 2019 leicht an (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

PUMA SE: Starkes Wachstum von Umsatz und EBIT setzt sich im dritten Quartal fort, PUMA passt die Prognose für das Gesamtjahr 2019 leicht an

DGAP-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

PUMA SE: Starkes Wachstum von Umsatz und EBIT setzt sich im dritten Quartal

fort, PUMA passt die Prognose für das Gesamtjahr 2019 leicht an

24.10.2019 / 08:00

QUARTALSMITTEILUNG Q3 2019

Starkes Wachstum von Umsatz und EBIT setzt sich im dritten Quartal fort

PUMA passt die Prognose für das Gesamtjahr 2019 leicht an

Herzogenaurach, 24. Oktober 2019

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2019

- Umsätze steigen währungsbereinigt um 17,0% auf EUR 1.478 Millionen (+19,0%

in der Berichtswährung Euro) aufgrund eines anhaltend starken Wachstums in

allen Regionen und Produktbereichen

- Rohertragsmarge verbessert sich auf 49,7%

- Operative Aufwendungen (OPEX) steigen aufgrund höherer umsatzabhängiger

Kosten sowie höherer Investitionen in Marketing und Retail in der

Berichtswährung Euro um 18%

- Operatives Ergebnis (EBIT) erhöht sich um 25% auf EUR 162 Millionen

- PUMA eröffnet auf der Fifth Avenue in New York den ersten Flagship-Store

in Nordamerika

- PUMA-Leichtathlet Karsten Warholm verteidigt bei der

Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha (Katar) seinen Titel über 400m

Hürden; insgesamt rüstet PUMA bei der WM 12 Nationen sowie 115

Leichtathleten aus und erreicht damit eine hohe Markenvisibilität

- PUMA ist neuer Ausrüster der marokkanischen Fußballnationalmannschaft

- PUMA nimmt zwei weitere NBA-Spieler unter Vertrag: RJ Barrett von den New

York Knicks und Kyle Kuzma von den Los Angeles Lakers

Geschäftsentwicklung Januar bis September 2019

- Umsätze steigen währungsbereinigt um 16,0% auf EUR 4.024 Millionen (+17,6%

in der Berichtswährung Euro)

- Rohertragsmarge verbessert sich um 60 Basispunkte auf 49,4%

- Operative Aufwendungen (OPEX) erhöhen sich in der Berichtswährung Euro um

17% und steigen somit weniger stark als die Umsätze

- Operatives Ergebnis (EBIT) verbessert sich um 28% von EUR 300 Millionen

auf EUR 385 Millionen und die EBIT-Marge erhöht sich von 8,8% auf 9,6%

- Konzernergebnis steigt um 39% von EUR 176 Millionen im Vorjahr auf EUR 245

Millionen und Ergebnis je Aktie erhöht sich entsprechend von EUR 1,18 im

Vorjahr auf EUR 1,64

Bjørn Gulden, Chief Executive Officer PUMA SE:

"Das dritte Quartal entwickelte sich für uns sehr positiv und endete als das

beste Quartal, das PUMA jemals verzeichnet hat, sowohl was Umsatz als auch

EBIT betrifft. Ein zweistelliges Umsatzwachstum in allen Produktbereichen

und fast allen Regionen (EMEA "nur" 9,7%) unterstreicht die positive

Entwicklung unserer Marke. Besonders erfreulich war für mich sowohl das

Wachstum im Produktbereich Schuhe von 17% - ein klares Zeichen dafür, dass

unsere neuen Modelle sehr gut bei den Kunden ankommen - als auch das

Wachstum von fast 10% in der Region EMEA, das eine deutliche Erholung in

Europa signalisiert. Im vierten Quartal werden sich die US-Zölle auf Importe

aus China zum ersten Mal auf unser Geschäft auswirken. Ohne Preiserhöhungen

wird das EBIT dadurch - zumindest kurzfristig - beeinträchtigt werden.

Dennoch lassen die gute Entwicklung im dritten Quartal und der Ausblick für

das vierte Quartal ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 15% sowie

ein EBIT zwischen EUR 420 Millionen und EUR 430 Millionen für das Gesamtjahr

2019 erwarten."

Drittes Quartal 2019

PUMAs starkes Umsatzwachstum setzte sich im dritten Quartal 2019 fort. Die

Umsätze erhöhten sich währungsbereinigt um 17,0% auf EUR 1.477,6 Millionen

(+19,0% in der Berichtswährung Euro). Die Regionen Asien/Pazifik und Amerika

trugen weiterhin mit zweistelligen, währungsbereinigten Wachstumsraten zum

Umsatzanstieg bei, während das Wachstum in der Region EMEA in einem hohen

einstelligen Prozentbereich lag. Schuhe, Textilien und Accessoires

verzeichneten ein starkes Wachstum im dritten Quartal und verbesserten sich

um 16,9%, 18,7% und 13,4%. Die Kategorien mit den höchsten Wachstumsraten

waren Sportstyle, Motorsport, Golf und Running & Training.

Die Rohertragsmarge verbesserte sich im dritten Quartal auf 49,7% (Vorjahr:

49,6%). Die Verbesserung ist auf leicht positive Mix-Effekte und einen

leicht positiven Effekt aus dem Hedging zurückzuführen.

Die operativen Aufwendungen (OPEX) stiegen im dritten Quartal um 18,1% auf

EUR 578,5 Millionen. Der Anstieg resultierte hauptsächlich aus höheren

umsatzabhängigen variablen Kosten, einschließlich Kosten für Logistik sowie

höheren Investitionen ins Marketing und in unseren eigenen Einzelhandel. Die

verbleibenden OPEX stiegen hingegen nur moderat.

Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 24,8% von EUR 129,9 Millionen

im Vorjahr auf

EUR 162,2 Millionen. Der Anstieg ist auf das starke Umsatzwachstum in

Verbindung mit einer verbesserten Rohertragsmarge und einem operativen

Leverage zurückzuführen. Die EBIT-Marge erhöhte sich im dritten Quartal 2019

von 10,5% im Vorjahr auf 11,0%.

Das Konzernergebnis stieg um 29,7% von EUR 77,5 Millionen auf EUR 100,5

Millionen und das Ergebnis je Aktie erhöhte sich entsprechend von EUR 0,52

im dritten Quartal des Vorjahres auf EUR 0,67.

Januar bis September 2019

Die Umsätze stiegen in den ersten neun Monaten des Jahres 2019

währungsbereinigt um 16,0% auf EUR 4.023,6 Millionen (+17,6% in der

Berichtswährung Euro). Die starke Umsatzentwicklung wurde insbesondere durch

zweistellige, währungsbereinigte Wachstumsraten in Asien/Pazifik -

angetrieben durch China - und in der Region Amerika erzielt. Die Region EMEA

konnte eine hohe einstellige Wachstumsrate verzeichnen. Alle Produktbereiche

konnten zweistellige Wachstumsraten erzielen: Bei Schuhen erhöhten sich die

Umsätze um 13,5%, bei Textilien um 22,4% und bei Accessoires um 10,3%.

Der Großhandel trug, gestützt von einer positiven Umsatzentwicklung bei

unseren wichtigsten Großkunden, mit einem währungsbereinigten Anstieg von

14,5% weiterhin zum Umsatzwachstum bei. Die Umsätze in PUMAs eigenem

Einzelhandel (eigene Einzelhandelsgeschäfte und eCommerce) erhöhten sich

währungsbereinigt um 21,3% auf

EUR 947,3 Millionen. Der starke Anstieg war auf ein Umsatzwachstum auf

vergleichbarer Basis in unseren bestehenden Geschäften, die Eröffnung neuer

Geschäfte und ein anhaltend starkes Wachstum unseres eCommerce-Geschäfts

zurückzuführen. Der Anteil eigener Einzelhandelsumsätze am Gesamtumsatz

betrug in den ersten neun Monaten im Jahr 2019 23,5% (Vorjahr: 22,5%).

Die Rohertragsmarge verbesserte sich in den ersten neun Monaten des Jahres

2019 um 60 Basispunkte von 48,8% auf 49,4%. Positive Effekte aus dem

Produktmix, dem regionalen Mix, einem höheren Anteil an eigenen

Einzelhandelsumsätzen, niedrigere Preisnachlässe und positive

Wechselkurseffekte trugen zur Verbesserung der Rohertragsmarge bei.

Die operativen Aufwendungen (OPEX) erhöhten sich um 17,2% auf EUR 1.620,7

Millionen. Der Anstieg resultierte aus höheren umsatzabhängigen variablen

Kosten sowie anhaltenden Investitionen in die IT-Infrastruktur, ins

Marketing und in unseren eigenen Einzelhandel.

Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 28,4% von EUR 299,8 Millionen im

Vorjahr auf EUR 385,0 Millionen in den ersten neun Monaten im Jahr 2019.

Dieser Anstieg ist auf ein starkes Umsatzwachstum in Verbindung mit einer

verbesserten Rohertragsmarge und einem leichten operativen Leverage

zurückzuführen. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 8,8% in den ersten neun

Monaten des Vorjahres auf 9,6%.

Das Konzernergebnis erhöhte sich um 39,0% auf EUR 244,6 Millionen (Vorjahr:

EUR 176,0 Millionen) und das Ergebnis je Aktie stieg entsprechend auf EUR

1,64 gegenüber EUR 1,18 im Vorjahr.

Working Capital

Die Vorräte erhöhten sich um 28,4% auf EUR 1.140,8 Millionen. Der Anstieg

war auf frühere Wareneingänge zurückzuführen, um die Kapazitäten bei unseren

Lieferanten auszulasten und die Verfügbarkeit der Produkte für unsere Kunden

sicherzustellen. Zusätzlich führten eine höhere Anzahl an eigenen

Einzelhandelsgeschäften und das allgemeine Umsatzwachstum zur Erhöhung der

Vorräte. Im dritten Quartal trugen Währungseffekte und die vorzeitige

Lieferung von Produkten in die USA vor dem Inkrafttreten der erhöhten

Einfuhrzölle zu dieser Entwicklung bei. Die Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen stiegen um 13,1% auf EUR 794,8 Millionen. Auf der Passivseite

erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 23,0%

auf EUR 722,1 Millionen. Daraus ergab sich ein Anstieg des Working Capitals

um 20,1% auf insgesamt EUR 915,7 Millionen.

Ausblick 2019

PUMA verzeichnete im dritten Quartal 2019 erneut ein starkes Wachstum von

Umsatz und Profitabilität. Auf dieser Basis und aufgrund unserer Erwartungen

für den Rest des Jahres, passen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2019

leicht an. PUMA erwartet nun einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von

rund 15% (bisherige Prognose: währungsbereinigter Umsatzanstieg von rund

13%). In Bezug auf die Rohertragsmarge erwarten wir unverändert einen

leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2018: 48,4%) und wir gehen weiterhin

davon aus, dass die operativen Aufwendungen (OPEX) leicht schwächer

ansteigen als die Umsatzerlöse. Daher erwarten wir nun, trotz negativer

Auswirkungen der neuen Einfuhrzölle in den USA im vierten Quartal, ein

operatives Ergebnis (EBIT) in einer Bandbreite zwischen EUR 420 Millionen

und EUR 430 Millionen (bisherige Prognose: Bandbreite zwischen

EUR 410 Millionen und EUR 430 Millionen). In Übereinstimmung mit der

bisherigen Prognose erwartet das Management weiterhin eine deutliche

Verbesserung des Konzernergebnisses für das Gesamtjahr 2019.

/

Rundungsdifferenzen können bei den Prozentangaben und den Zahlen auftreten,

die in Millionen dargestellt werden, da die Berechnungen immer auf Zahlen in

Tausend basieren.

Finanzkalender:

19. Februar 2020 Geschäftsergebnisse 2019

Die Finanzveröffentlichungen und andere Finanzinformationen stehen im

Internet unter "about.puma.com" zur Verfügung.

Pressekontakt:

Kerstin Neuber - Senior Head of Corporate Communications - PUMA SE - +49

9132 81 2984 - kerstin.neuber@puma.com

Investor Relations:

Johan-Philip Kuhlo - Head of Investor Relations - PUMA SE - +49 9132 81 2589

- investor-relations@PUMA.com

Hinweise an die Redaktionen:

- Die Finanzberichte finden Sie online auf www.about.puma.com

- PUMA SE Börsenkürzel:

Reuters: PUMG.DE, Bloomberg: PUM GY

Börse Frankfurt: ISIN: DE0006969603 - WKN: 696960

Anmerkungen hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen:

Dieses Dokument enthält Aussagen über die künftige Geschäftsentwicklung und

die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten

Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des

Managements. Sie unterliegen gewissen Risiken und Schwankungen wie oben und

in anderen Veröffentlichungen beschrieben, insbesondere im Kapitel Risiko-

und Chancenmanagement des Konzernlageberichts. Sollten diese Erwartungen und

Annahmen nicht zutreffen oder unvorhergesehene Risiken eintreten, können die

tatsächlichen Finanzergebnisse von den erwarteten Entwicklungen erheblich

abweichen. Wir übernehmen daher keine Gewähr für die Richtigkeit dieser

Prognosen.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und

Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70

Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler

der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten

Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training,

Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten

Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in

die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und

stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und

beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale

befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden

Sie im Internet unter: http://www.puma.com

24.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PUMA SE

PUMA WAY 1

91074 Herzogenaurach

Deutschland

Telefon: +49 9132 81 0

Fax: +49 9132 81 42375

E-Mail: investor-relations@puma.com

Internet: www.puma.com

ISIN: DE0006969603

WKN: 696960

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

895803 24.10.2019

