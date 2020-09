DGAP-News: PUMA SE: &

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

12.09.2020 / 10:13

Herzogenaurach, Deutschland, 10. September 2020 - Das Sportunternehmen PUMA

hat einen langjährigen Vertrag mit dem brasilianischen Fußballstar Neymar

Jr., vertreten durch NR Sports, geschlossen, dem erfolgreichsten Spieler

seiner Generation, der den legendären PUMA KING Fußballschuh tragen wird.

Neymar wird nicht nur den PUMA KING auf dem Spielfeld tragen, sondern auch

ein Markenbotschafter abseits des Spielfelds sein und PUMAs wichtigste

Lifestyle- und Trainingsprodukte sowie vom Sport inspirierte Schuhe und

Textilien tragen.

"Es ist fantastisch, dass Neymar Jr. Teil unserer PUMA-Familie wird," sagte

Bjørn Gulden, CEO von PUMA. "Er ist einer der besten Spieler in der Welt und

hat einen unglaublich großen Einfluss auf die globale Fußball- und

Jugendkultur. Wir sind sehr begeistert und freuen uns darauf, mit ihm auf

und abseits des Fußballplatzes zu arbeiten."

In einem Brief an seine Fans auf seinen Social-Media-Kanälen mit dem Titel

"The KING is Back" spricht Neymar Jr. über den Einfluss der legendären

Spieler Pelé und Maradona auf sein Leben und seine Entscheidung, durch seine

Partnerschaft mit PUMA in ihre Fußstapfen zu treten.

"Ich bin mit den Videos der Großen des Fußballs wie Pelé, Cruyff, Matthäus,

Eusebio und Maradona aufgewachsen", schrieb Neymar Jr. "Sie waren die Könige

des Fußballplatzes, die Könige meines Sports. Ich möchte das Vermächtnis

zurückbringen, das diese Athleten auf dem Platz hinterlassen haben. Sie alle

spielten mit PUMA-Schuhen und jeder von ihnen schuf seine magischen

Augenblicke mit dem KING."

"Jedes Mal, wenn ich meine Fußballschuhe schnüre, meine KING-Fußballschuhe,

werde ich alles geben, um meine Träume zu verwirklichen und meinem Namen und

den Namen all der Großen, die den KING vor mir trugen, Ehre zu machen. The

KING is back!"

Neymar hat viele Titel in Brasilien, Spanien und Frankreich sowie die

Champions League(TM) und die Copa Libertadores(TM) gewonnen. Mit der

brasilianischen Nationalmannschaft holte er bei den Olympischen Spielen 2016

Gold. Für Brasilien hat er 61 Tore in 101 Spielen geschossen und ist damit

der drittbeste Torschütze in der Geschichte der brasilianischen

Nationalmannschaft.

Aktuell spielt Neymar bei Paris Saint-Germain(TM) (PSG) und holte dort

bereits drei Mal den Meisterschaftstitel, zwei Mal den Coup de France und

zwei Mal den Coupe de la Ligue. Er spielte auch eine wichtige Rolle beim

Einzug seiner Mannschaft ins Champions League Finale(TM) in diesem Jahr.

Medienkontakt:

Kerstin Neuber - Corporate Communications - PUMA - +49 9132 81 2984 -

kerstin.neuber@puma.com

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und

Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 70

Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler

der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten

Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training,

Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten

Designer-Labels und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in

die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und

stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und

beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale

befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden

Sie im Internet unter: http://www.puma.com

