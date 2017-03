DGAP-News: PRO DV AG: vorläufige Geschäftszahlen für 2016 (deutsch)

PRO DV AG: vorläufige Geschäftszahlen für 2016

PRO DV AG - vorläufige Geschäftszahlen für 2016

Dortmund, 03. März 2017. Die PRO DV AG (ISIN DE0006967805 / WKN 696780) erreichte gemäß den vorläufigen Berechnungen für das Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 2.989 TEUR (Vorjahr: 3.061 TEUR) und ein EBIT in Höhe von 77 TEUR (Vorjahr: 76 TEUR). In 2016 erhielt die Gesellschaft Aufträge für neue Projekte mit einem Gesamtvolumen von 2.869 TEUR (Vorjahr: 3.229 TEUR). Am 31. Dezember 2016 betrug der Auftragsbestand 1.728 TEUR (Vorjahr: 1.841 TEUR).

Das positive Gesamtergebnis bewegt sich auf Vorjahresniveau. Einmalige Aufwände für die Verschmelzung der PRO DV Consulting GmbH sowie der strategische Ausbau der Kompetenzen in den Bereichen Identity Management und Business Continuity Management, beides wichtige Bausteine für die zukünftige Geschäftsentwicklung der PRO DV AG, wirkten sich ergebnis- mindernd aus. Des Weiteren belastet der Projektabbruch eines langjährigen, umfangreichen Beratungsprojektes bei der Bundesagentur für Arbeit den Umsatz und das Ergebnis im 2. Halbjahr deutlich.

Den Geschäftsbericht 2016 finden Sie ab dem 15. März 2017 auf unserer Homepage.

Der Vorstand

Über PRO DV Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Businesslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (ISIN DE0006967805) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Nürnberg. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für die Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Geschäftsprozess-, IT-Architektur-, Projekt- und Sicherheitsmanagement. PRO DV zählt namhafte Unternehmen und Organisationen zu seinen Auftraggebern, u. a. zahlreiche Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, Bundes- und Landesministerien, die Bundesagentur für Arbeit, Telefonica, Vodafone, ThyssenKrupp, Telekom.

Der Vorstand PRO DV AG

Kontakt: Uwe Osterkamp Sprecher des Vorstands

