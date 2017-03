DGAP-News: PROJECT entwickelt Büroimmobilie in Potsdam (deutsch)

PROJECT entwickelt Büroimmobilie in Potsdam

^ DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien PROJECT entwickelt Büroimmobilie in Potsdam

14.03.2017 / 07:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Mehrere PROJECT Immobilienentwicklungsfonds, darunter die aktuell in Platzierung befindlichen Beteiligungsangebote Wohnen 15, Metropolen 16 und Metropolen SP 2, haben das Baugrundstück am Mühlenberg im Wissenschaftspark Potsdam-Golm angekauft. Es entsteht ein Büro- und Laborgebäude mit einem Gesamtverkaufsvolumen von rund 13 Millionen Euro.

Auf dem 5.700 m2 großen Baugrundstück plant der fränkische Kapitalanlage- und Immobilienspezialist die Errichtung eines H-förmigen, 4-geschossigen Büro- und Laborgebäudes mit rund 5.400 m2 Geschossfläche. Der Neubau eignet sich sowohl für einen einzelnen Eigennutzer als auch für die kleinteilige Vermietung ab 200 m², dementsprechend berücksichtigt das Planungskonzept diese Alternativen. Derzeit ist das nahezu rechteckig zugeschnittene Grundstück eine unversiegelte Brachfläche und liegt eingebettet zwischen dem Innovationszentrum GO:IN im Norden und dem Fraunhofer Konferenzzentrum im Westen. Für die optimale Flächenplanung stellt der Bauträger PROJECT Immobilien Interessenten einen Flächeneffizienzkonfigurator online zur Verfügung unter http://project-gewerbe.com/flaecheneffizienz/. Dieser ermittelt die ideale Bürofläche pro Mitarbeiter. Auf Basis dieser Analyse erstellt PROJECT ein auf den Kundenanspruch abgestimmtes Nutzungskonzept.

Breites Kompetenzfeld

Die Universität Potsdam siedelte sich 1991 mit zwei Fakultäten im Wissenschaftspark Potsdam-Golm an. 1999 errichtete Max-Planck das erste von heute drei Instituten. Durch diese Ansiedlung ist das Areal der größte Wissenschaftsstandort Brandenburgs. Der hochwertige Nutzungsmix der dort ansässigen Branchen aus den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik, Diagnostik, Analytik, Arzneimittelentwicklung, Optik, Photonik, Forschung und Entwicklung weist ein breites Kompetenzfeld auf. Die Stadt Potsdam entwickelte 2007 das Innovations- und Gründungszentrum GO:IN mit dem Ziel Start-Ups und Spin Offs kleinteilige Büro- und Laborflächen ab 15 m² anzubieten. In knapp 20 Jahren wurden 52 ha Fläche bebaut, rund 14 ha stehen derzeit noch als gewerbliche Ansiedlungsfläche zur Verfügung. In 22 Unternehmen, fünf Instituten und zwei Fakultäten arbeiten, forschen und lehren knapp 13.000 Menschen.

Sehr gute Infrastruktur

In fußläufiger Umgebung des Grundstücks befinden sich zwei Kantinen, eine Mensa und ein Restaurant. Ein Supermarkt ist ebenfalls in fußläufiger Reichweite und bietet in Verbindung mit einem Bäcker ein zusätzliches Nahversorgungsangebot. Direkt an das Grundstück grenzt ein anspruchsvoll gestaltetes Biotop mit einer Teichlandschaft. Circa 150 Meter südöstlich liegt der Regionalbahnhof Potsdam-Golm. Der Berliner Hauptbahnhof ist in knapp 30 Minuten erreichbar. Zum Hauptbahnhof Potsdam gelangt man innerhalb von fünf Minuten, zum künftigen Flughafen BER in rund 20 Minuten und zum Flughafen Tegel in 35 Minuten. In unmittelbarer Grundstücksnähe befinden sich Bushaltestellen der Buslinien 605, 606, 612 und dX5, die tagsüber den Potsdamer Hauptbahnhof im 10-Minutentakt anbinden. Mit der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden A10, dem Berliner Ring, ist zudem eine günstige Anbindung an den Individualverkehr gegeben.

Druckfreigabe erteilt. 3.180 Zeichen. Belegexemplar erbeten.

Presseanfragen an: PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail: presse@project-investment.de

---------------------------------------------------------------------------

14.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

553345 14.03.2017

°