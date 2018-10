DGAP-News: PRIMEPULSE SE gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt (deutsch)

PRIMEPULSE SE gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE

RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG

UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE

WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

PRIMEPULSE SE gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

München, 19. Oktober 2018

München, 19. Oktober 2018 - Die PRIMEPULSE SE (www.primepulse.de), eine

dynamisch wachsende, technologieorientierte Beteiligungsholding mit Sitz in

München, gibt weitere Details zum geplanten Börsengang im regulierten Markt

(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

- Platzierungsvolumen zwischen 126,5 Millionen Euro und 155,3 Millionen Euro

erwartet

- Preisspanne auf 22,00 Euro bis 27,00 Euro je Aktie festgelegt

- Angebotszeitraum läuft vom 22. Oktober bis voraussichtlich 31. Oktober

2018

- Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für 06.

November 2018 geplant

- Hauptaktionäre Stefan Kober, Raymond Kober und Klaus Weinmann (über die

ABCON Holding GmbH) bleiben auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionäre;

Freefloat von circa 17 bis 20 Prozent nach dem Börsengang angestrebt

- Billigung des Wertpapierprospekts im Lauf des heutigen Tages erwartet

Der endgültige Angebotspreis und das Platzierungsvolumen werden im Rahmen

eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 31. Oktober

2018 festgelegt. Das Angebot umfasst 5.000.000 Aktien aus einer

Kapitalerhöhung sowie eine dem Marktstandard entsprechende

Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option"), bestehend aus 750.000 Aktien aus

dem Bestand der Hauptaktionäre. Unter der Annahme einer vollständigen

Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive Ausübung der

Greenshoe-Option) wird das Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen

126,5 Millionen Euro und 155,3 Millionen Euro liegen, wovon der Gesellschaft

zwischen 110,0 Millionen Euro und 135,0 Millionen Euro als

Bruttoemissionserlös zufließen würden.

Der Angebotszeitraum, in welchem Kaufangebote unterbreitet werden können,

beginnt am 22. Oktober 2018 und endet voraussichtlich am 31. Oktober 2018

(um 12:00 Uhr für Privatanleger bzw. um 14:00 Uhr für institutionelle

Investoren). Die Handelsaufnahme im regulierten Markt (Prime Standard) an

der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 06. November 2018 geplant.

Sämtliche Details zum Angebot werden im Wertpapierprospekt erläutert, der

voraussichtlich am heutigen 19. Oktober 2018 von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wird und anschließend auf

der Website der PRIMEPULSE SE (www.primepulse.de) in der Rubrik "Investor

Relations" zum Download bereit steht.

PRIMEPULSE - Digitalisierungs- und Wachstumsplattform für

technologieorientierte Unternehmen des deutschen Mittelstands mit hohem

Wachstumspotenzial in zukunftsträchtigen Märkten

PRIMEPULSE versteht sich als Digitalisierungs- und Wachstumsplattform, die

ihre Portfoliounternehmen aktiv bei der Umsetzung ihrer langfristigen

organischen und anorganischen Wachstumsziele sowohl durch umfassende

Kompetenzen im Bereich Digitale Transformation als auch als

Finanzierungspartner unterstützt. Dabei profitiert PRIMEPULSE vom hohen

Angebot an Beteiligungsmöglichkeiten im deutschen Mittelstand aufgrund der

zunehmenden Herausforderungen für Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung

von Geschäftsprozessen sowie bei der Lösung der unternehmerischen Nachfolge.

Börsengang zur Finanzierung des Unternehmenswachstums im Rahmen der

"Buy-Build-&-Develop" Strategie

PRIMEPULSE schafft mit dem Börsengang die Rahmenbedingungen für die weitere

Expansion durch den Erwerb attraktiver Unternehmen oder Unternehmensteile

und damit für das zukünftige Wachstum. Im Zuge dessen verfolgt die

PRIMEPULSE SE eine "Buy-Build-&-Develop" Strategie. Diese beinhaltet sowohl

neue Plattform-Akquisitionen als auch Add-on Akquisitionen auf Ebene der

bestehenden Portfoliounternehmen. PRIMEPULSE unterstützt seine

Portfoliounternehmen aktiv bei der Umsetzung ihrer Innovations- und

Digitalisierungsstrategie und damit der Realisierung ihrer Wachstumsziele.

Beim Ausbau der Gruppe setzt PRIMEPULSE vor allem auf ihr Technology

Cluster. Hier bieten sich attraktive Investitionsmöglichkeiten, zum einen

bei den Wachstumstrends Industrial Automation und Internet of Things (IoT).

Zum anderen durch die Konsolidierung im Markt für industrielle

Bildverarbeitungstechnologien (Machine Vision) oder

Elektronikdienstleistungen (EMS/Electronic Manufacturing Services). "Wir

sind überzeugt, dass der Börsengang dazu beiträgt, unsere Wachstumsstrategie

zum richtigen Zeitpunkt - jetzt - zu forcieren. Wir erhöhen damit unter

anderem unsere Sichtbarkeit und Bekanntheit, wodurch sich das Spektrum

interessanter Beteiligungsmöglichkeiten für uns noch weiter ausdehnen wird",

sagt Klaus Weinmann, Co-Founder, CEO & Chairman der PRIMEPULSE SE.

Das Angebot besteht aus einem erstmaligen öffentlichen Angebot in der

Bundesrepublik Deutschland und einer Privatplatzierung an qualifizierte

Anleger in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß

Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden

Fassung ("U.S. Securities Act").

Die Aktien der PRIMEPULSE SE tragen neben der internationalen

Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2E4K76 die Wertpapierkennnummer (WKN)

A2E4K7 sowie das Börsenkürzel PML.

Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft und die Hauck & Aufhäuser

Privatbankiers Aktiengesellschaft begleiten als Joint Global Coordinators

und Joint Bookrunners den Börsengang. Die Mainfirst Bank Aktiengesellschaft

fungiert als Joint Bookrunner.

Über PRIMEPULSE

PRIMEPULSE ist eine dynamisch wachsende Beteiligungsholding mit Sitz in

München. Im Fokus stehen Beteiligungen an technologieorientierten

Unternehmen in zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern. Das PRIMEPULSE Portfolio

erstreckt sich aktuell unter anderem über die Bereiche IT Cloud

Transformation, Vision Technology, Electronics, eBusiness, Automotive,

Gardentech sowie Air Technology. PRIMEPULSE verfolgt einen langfristigen,

wertorientierten Beteiligungsansatz und versteht sich als strategischer

Partner ihrer Gruppenunternehmen, der diese in ihren Wachstumsambitionen

aktiv unterstützt. Hinter PRIMEPULSE stehen Klaus Weinmann, Raymond Kober

und Stefan Kober, die Gründer der heute im TecDAX notierten CANCOM SE mit

über 25 Jahren digitaler Kompetenz.

Kontakt

PRIMEPULSE SE

Beate Rosenfeld

Head of Group Brand & Communication

beate.rosenfeld@primepulse.de

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre

Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der

Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere

erstellten Wertpapierprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge dazu)

treffen. Der Wertpapierprospekt wird, nach dessen Billigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner

Veröffentlichung, bei der PRIMEPULSE SE (Hermann-Sack-Straße 3, 80331

München, Deutschland) und auf der Webseite der PRIMEPULSE SE

(www.primepulse.de) kostenfrei erhältlich sein.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities

Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein öffentliches

Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden

sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines Wertpapierprospekts

durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft erhalten könnten. Dieser

Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft

und ihre Geschäftsführung, sowie die Finanzinformationen der Gesellschaft,

enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung

genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder

(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin

zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für

Rechnung von in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder

Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf

angeboten werden.

Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder sonstige

zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen

Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen

sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben",

"vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können"

oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser

Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf

hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt

und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon

unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu

aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses

Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung

zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen

wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche

eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang

mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass

sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen

oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

