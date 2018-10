DGAP-News: PRIMEPULSE SE: Vor-Stabilisierungs-Mitteilung (deutsch)

PRIMEPULSE SE: Vor-Stabilisierungs-Mitteilung

22.10.2018 / 11:13

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG

DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE

BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

PRIMEPULSE SE

Vor-Stabilisierungs-Mitteilung

PRIMEPULSE SE (Ansprechpartner: Frau Beate Rosenfeld, Tel. +49 (0) 89

24881-4289) teilt mit, dass der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager

das Angebot der folgenden Wertpapiere im Sinne von Artikel 3.2(d) der

EU-Verordnung Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch stabilisieren kann.

Die Wertpapiere:

Emittent: PRIMEPULSE SE

Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend

Nominelles Gesamtvolumen: 5.750.000

Beschreibung: Stückaktien

ISIN DE000A2E4K76

Angebotspreis: EUR 22,00 bis 27,00

Sonstige Angebotsbedingungen:

Stabilisierung:

Stabilisierungsmanager: Deutsche Bank

Aktiengesellschaft

Erwarteter Beginn des 06.11.2018

Stabilisierungszeitraums:

Erwartetes Ende des Stabilisierungszeitraums: 05.12.2018

Existenz, maximale Größe und 750.000 Stückaktien

Einsatzbedingungen der Mehrzuteilungsoption:

Handelsplatz der Stabilisierung: Frankfurter

Wertpapierbörse,

Xetra

In Zusammenhang mit dem Angebot der oben genannten Wertpapiere kann der

Stabilisierungsmanager Mehrzuteilungen der Wertpapiere vornehmen oder

Transaktionen durchführen, um den Marktpreis der Wertpapiere während des

Stabilisierungszeitraums auf einem höheren Niveau zu halten, als es ohne die

Maßnahmen der Fall wäre. Jedoch gibt es keine Zusicherung, dass eine

Stabilisierung tatsächlich durchgeführt wird und eine eingeleitete

Stabilisierungsmaßnahme kann jederzeit eingestellt werden. Jegliche

Stabilisierungsmaßnahme oder Mehrzuteilung erfolgt im Einklang mit

sämtlichen einschlägigen Gesetzen und Regularien.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten

Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den

gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der

Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Der Wertpapierprospekt vom 19.10.2018 ist im Internet auf der Website der

Emittentin https://www.primepulse.de/ im Bereich "Investor Relations" und zu

den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin (Hermann-Sack-Straße 3,

80331 München, Deutschland) kostenfrei erhältlich.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen

Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften

des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige

Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien

vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu

registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von

Amerika durchzuführen.

Zu den Wertpapieren, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, wurde und

wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt veröffentlicht. Infolgedessen

richtet sich diese Veröffentlichung nur an qualifizierte Anleger und darf

nur an qualifizierte Anleger verteilt werden. Qualifizierte Anleger sind

solche, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v.

Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende

Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder

(iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig

übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante

Personen" bezeichnet). Weiterhin richtet sich diese Veröffentlichung nur an

diejenigen Personen in anderen Mitgliedsländern des EWR als Deutschland oder

Luxemburg, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(1)(e) der

Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung)

("qualifizierte Anleger") sind. Jede Anlage oder Anlageaktivität im

Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird nur

getätigt mit (i) Relevanten Personen im Vereinigten Königreich, und (ii)

qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als Deutschland oder

Luxemburg. Alle anderen Personen, die diese Veröffentlichung innerhalb eines

anderen Mitgliedslandes des EWR als Deutschland oder Luxemburg erhalten,

sollten sich nicht auf diese Veröffentlichung beziehen oder auf dessen

Grundlage handeln.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada,

Japan oder Australien.

Kontakt:

PRIMEPULSE SE

Beate Rosenfeld

Head of Group Brand & Communication

beate.rosenfeld@primepulse.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PRIMEPULSE SE

Hermann-Sack-Straße 3

80331 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 24881 4289

Internet: www.primepulse.de

ISIN: DE000A2E4K76

WKN: A2E4K7

