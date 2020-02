DGAP-News: PREOS Real Estate AG plant Ankauf von Immobilien für bis zu 2 Mrd. Euro in 2020 (deutsch)

PREOS Real Estate AG plant Ankauf von Immobilien für bis zu 2 Mrd.



04.02.2020 / 09:12

PREOS Real Estate AG plant Ankauf von Immobilien für bis zu 2 Mrd. Euro in

2020

- Immobilienbestand aktuell bei rund 1,1 Mrd. Euro

- Allein in 2019 Immobilien im Wert von knapp 1 Mrd. Euro erworben sowie

eine große Immobilie verkauft

- Investitionsschwerpunkt auf großvolumige Objekte über 50 Mio. Euro

Marktwert

Leipzig, 04. Februar 2020 - Die PREOS Real Estate AG ("PREOS", ISIN

DE000A2LQ850) hat ihren Immobilienbestand auf aktuell rund 1,1 Mrd. Euro

ausgebaut und plant für 2020 den Ankauf von weiteren Objekten im Volumen von

insgesamt rund 2 Mrd. Euro. Der Investitionsfokus liegt dabei auf Immobilien

mit einem Marktwert jeweils über 50 Mio. Euro in sehr guten Lagen von

deutschen Metropolen wie Frankfurt am Main und München.

Allein in 2019 wurden über die Tochtergesellschaft publity Investor GmbH

Immobilien für den Bestand im Wert von knapp 1 Mrd. Euro erworben. Dazu

gehören zum Beispiel die Sky-Deutschland-Zentrale bei München mit einer

Mietfläche von insgesamt 30.390 Quadratmetern, der knapp 21.000 Quadratmeter

große Access Tower in Frankfurt am Main und die Karstadt-Zentrale in Essen

mit einer Gesamtmietfläche von ca. 100.000 Quadratmetern. Darüber hinaus

wurde in 2019 der Kaufvertrag für das Centurion in Frankfurt am Main

notariell beurkundet. Das Closing der Transaktion erfolgt im Laufe des

ersten Quartals 2020. Auch konnten durch den Verkauf des rund 26.000

Quadratmeter großen St. Martin Tower in Frankfurt am Main vorhandene

Marktopportunitäten erfolgreich genutzt werden. Das Portfolio von PREOS

besteht aktuell aus 19 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von mehr als

300.000 Quadratmetern.

Frederik Mehlitz, CEO der PREOS Real Estate AG: "Wir sind stolz, dass wir

den Ausbau des Immobilienportfolios so zügig vorantreiben konnten. Unser

geplantes Expansionstempo ist auch für 2020 hoch und wir sehen uns sehr gut

dafür aufgestellt. Maßgeblich dabei ist der sehr gute Zugang zu attraktiven

Immobilien durch publity mit der umfangreichen Immobilien-Datenbank mit rund

9.000 Objekten und das sehr breite Netzwerk."

Über die PREOS Real Estate AG

Die PREOS Real Estate AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter

aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte

Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit

Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird

durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte

Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten

veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio

durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die

PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der

Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS

befindet sich in Leipzig.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PREOS Real Estate AG

Landsteinerstraße 6

04103 Leipzig

Deutschland

Telefon: 0341 261787790

E-Mail: info@preos.de

Internet: www.preos.de

ISIN: DE000A2LQ850

WKN: A2LQ85

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München

°