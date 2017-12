DGAP-News: PNE WIND AG kooperiert mit VPC bei der Entwicklung von netzunabhängigen Energieversorgungen (deutsch)

PNE WIND AG kooperiert mit VPC bei der Entwicklung von netzunabhängigen Energieversorgungen

PNE WIND AG kooperiert mit VPC bei der Entwicklung von netzunabhängigen

Energieversorgungen

01.12.2017 / 10:01

Pressemitteilung





Pressemitteilung

Cuxhaven, den 1. Dezember 2017 - Die PNE WIND AG kooperiert mit der VPC

GmbH, Ingenieurdienstleister für Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen,

bei der Entwicklung von netzunabhängigen und autarken Energieversorgungen

für die öffentliche und gewerbliche Nutzung. Solche "Energy Islands" können

je nach Bedarf und Standort individuell geplant, realisiert und betrieben

werden und sind nicht nur für Deutschland sondern auch für das Ausland sehr

interessant. Kostengünstige Energieversorgung, langfristige Preisstabilität

und unabhängige Erzeugung werden dabei kombiniert.

Eine netzunabhängige Energieversorgung kann in Deutschland sowohl für

größere Unternehmen oder Gewerbeparks als auch für Stadtwerke und Kommunen

sinnvoll und attraktiv sein. Im Ausland kann die öffentliche Versorgung mit

Strom und Wärme durch solche Projekte sichergestellt werden.

In der Kombination verschiedener Erneuerbarer Energien wie Photovoltaik und

Windenergie mit Speichertechnologien oder auch mit Biotreibstoff betriebenen

Generatoren lässt sich eine umweltfreundliche Energieversorgung dauerhaft

und günstiger als mit einem Netzanschluss sicherstellen.

PNE WIND und VPC bringen ihre jeweiligen spezifischen Stärken in die

Kooperation ein. Während PNE WIND für die Genehmigung, die Finanzierung und

Beteiligungsmodelle sowie Errichtung und Betrieb von Windkomponenten

zuständig ist, betreut die VPC die Bereiche Photovoltaik, Biodiesel,

Speicher, Netz und Netzanschluss sowie das Projektmanagement und den Betrieb

des Gesamtsystems.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG: "Wir haben mit dieser

zukunftsorientierten Kooperation sowohl den deutschen Markt als auch

internationale Projekte im Blick. Dabei ergänzen sich die Partner

hervorragend. Im Rahmen der neuen strategischen Ausrichtung von PNE ist dies

ein erster Schritt hin zum Anbieter von Lösungen für saubere Energie - dem

"Clean Energy Solution Provider."

Dr.-Ing. Ralf Gilgen, Vorsitzender der Geschäftsführung der VPC GmbH

ergänzt: "Mit dem Konzept der "Energy Islands" können wir in Zukunft eine

autarke, grüne Stromversorgung sicherstellen, verbunden mit geringeren

Energiekosten und ganz unabhängig von Problemen in der Netzstabilität."

Über die PNE WIND-Gruppe

Die PNE WIND-Gruppe mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender

deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE

WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von

Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb

und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an.

Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem das

technische und kaufmännische Betriebsmanagement einschließlich der

regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See

werden Offshore-Windkraftwerke bis zur Baureife entwickelt und

Dienstleistungen bis zum Betrieb der Anlagen durchgeführt. Neben der

Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE

WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen

Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und

expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten.

Über die VPC GmbH

VPC GmbH ist eines der größten, unabhängigen Ingenieurunternehmen

Deutschlands und bietet weltweit Planungsleistungen, Projektmanagement,

Beratung und technischen Service für Energieerzeugungs- und

Verteilungsanlagen an. Die Betreibererfahrungen unserer Mitarbeiter fließen

in unser gesamtes Leistungsportfolio ein: Studien, Basic-Engineering,

Detail-Engineering, Betriebsmanagement und Instandhaltung, Messtechnik,

Rückbau.

