DGAP-News: PNE AG verkauft Windparkprojekte in Rumänien (deutsch)

15.07.2021 / 12:41

Corporate News

- Weltweit tätiges Unternehmen erwirbt Rechte für drei Windparks mit 220,8

MW

- PNE unterstützt Projektentwicklung weiter

- Konzentration auf rumänische Photovoltaikprojekte

Cuxhaven, 15. Juli 2021 - Die PNE AG hat die Rechte an drei

Windparkprojekten in Rumänien an ein großes, weltweit in erneuerbaren

Energien engagiertes Unternehmen verkauft. In den Projekten können

Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von bis zu 220 MW errichtet

werden. Bei der weiteren Entwicklung werden PNE und der Käufer

zusammenarbeiten. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

PNE hat die Projekte in den vergangenen Jahren kontinuierlich entwickelt und

auf die Rahmenbedingungen, die sich vielfach veränderten, angepasst.

Gemeinsam wollen PNE und der Käufer die Projekte bis zur

Finanzierungsentscheidung für den Bau weiterentwickeln. Für die

Finanzierung, den Bau und den späteren Betrieb der Windparks wird der Käufer

zuständig sein. Als erfreulich schätzt PNE die positive Entwicklung des

Marktes für Erneuerbare Energien in Rumänien ein.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: "Ich freue mich, dass wir

einen sehr erfahrenen und starken Käufer für unsere rumänischen

Windparkprojekte gefunden haben. Gemeinsam werden wir jetzt an der weiteren

Projektentwicklung bis zur Realisierung arbeiten. PNE wird sich in Rumänien

außerdem auf die Entwicklung von Photovoltaikprojekten konzentrieren."

PNE wurde bei dem Projektverkauf von Kreen Ltd. beraten.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der

erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser

erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy

Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von

der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren,

über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb

und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der

Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind

Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen

Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der

Entwicklung von Power-to-X-Lösungen.

Kontakte für Rückfragen

PNE AG PNE AG

Rainer Heinsohn Christopher Rodler

Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations

Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114

Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373

Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com Christopher.Rodler(at)pne-ag.com

