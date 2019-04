DGAP-News: PEH Wertpapier AG: Rekordbilanzgewinn (PEH Wertpapier AG) in Höhe von 10,1 Mio. Euro (deutsch)

PEH Wertpapier AG: Rekordbilanzgewinn (PEH Wertpapier AG) in Höhe von 10,1 Mio.



Euro

DGAP-News: PEH Wertpapier AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PEH Wertpapier AG: Rekordbilanzgewinn (PEH Wertpapier AG) in Höhe von 10,1

Mio. Euro

18.04.2019 / 07:55

- Ertrags-Guidance 2021: EBITDA Steigerung auf 8,5 bis 9 Mio. Euro

- Rekordbilanzgewinn (PEH Wertpapier AG) in Höhe von 10,1 Mio. Euro führt zu

kräftiger Dividendenerhöhung

Das Geschäftsjahr 2018 war für die PEH-Gruppe - gemessen am

ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn der PEH Wertpapier AG - ein Rekordjahr.

Wir sind strategisch gut positioniert und haben in dem sehr herausfordernden

Marktumfeld 2018 unsere ambitionierten Ziele übertreffen können.

Die nachfolgenden Kennziffern des PEH Konzern sind zur besseren

Vergleichbarkeit mit dem Vorjahresergebnis um die Einmaleffekte durch den

Börsengang der capsensixx AG und deren Technologie Start-up coraixx

bereinigt. Die vollständigen IFRS-Daten und der PEH Konzern Geschäftsbericht

2018 steht ab 18.04.2019 / 18.00 Uhr unter

http://peh-ag.de/investor-relations-4/berichte/ zur Verfügung.

Die Nettoprovisionserträge des PEH Konzern stiegen im Geschäftsjahr 2018

insgesamt um 1,2 Prozent auf 27,3 Mio. Euro nach 27,0 Mio. Euro im Jahr

zuvor. Das Ergebnis vor Steuern nach Drittanteilen war um 16,2 Prozent auf

4,0 Mio. Euro rückläufig. Das EBITDA 2018 war mit 5,4 Mio. Euro auf dem

Niveau des bereinigten EBITDA des Vorjahres (2017/5,4 Mio. Euro).

Die PEH Wertpapier AG weist zum 31.12.2018 ein Rekordergebnis beim

ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn in Höhe von 10,1 Mio. Euro aus, der einen

Einmalertrag aus dem erfolgten Teilverkauf von Aktien der capsensixx AG

enthält. Wir wollen unsere Aktionäre erneut in Form einer steigenden

Dividende an dieser sehr positiven Geschäftsentwicklung teilhaben lassen und

die Dividende gegenüber dem Vorjahr um 36,6 Prozent anheben. Vorstand und

Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 28.06.2019 eine Dividende in

Höhe von 1,50 Euro vorschlagen.

Gute Performanceergebnisse trotz schwierigen Marktumfelds

Das abgelaufene Geschäftsjahr zeigte eindrucksvoll, wie gut wir uns im Markt

strategisch positioniert haben und wahrgenommen werden. Trotz deutlich

rückläufiger internationaler Finanzmärkte haben sich im Berichtsjahr die

Assets under Management and Administration (AUMA) der PEH Gruppe nur leicht

um 3,4% auf 10,1 Mrd. Euro reduziert. Eine sehr gute relative und nominale

Performance hat in 2018 der PEH Empire Fonds (F-Tranche) mit +6,2% erzielt.

Seit der Strategieumstellung im Jahr 2016 beläuft sich die Wertsteigerung

auf (

https://peh.de/wp-content/uploads/2019/04/Pr%C3%A4sentation-PEH-Empire.pdf)

+ 36,9 Prozent (30.06.2016 - 17.04.2019). Damit gehört der Fonds zu den

erfolgreichsten Fonds seiner Klasse in den vergangenen ein und drei Jahren.

Unsere zukünftigen wirtschaftlichen Kennzahlen profitieren gleich doppelt

von dieser starken Fondsperformance: einerseits werden die Management-Fees

dank zunehmendem Fondsvolumen weiter ansteigen und andererseits können

dynamisch steigende Performances-Fees generiert werden.

capsensixx AG feiert erfolgreiches Börsendebüt

Ein Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte war der erfolgreiche

Börsengang der capsensixx AG im Juni 2018. Durch die Börsennotierung der

capsensixx AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse haben wir

die Möglichkeiten zur Aufnahme strategischer Partner geschaffen, womit die

Stellung der PEH-Gruppe am Markt optimiert werden konnte. Über eine

vollständig platzierte Kapitalerhöhung im Rahmen des IPOs sind unserer

Tochtergesellschaft brutto rund 5,3 Mio. Euro zugeflossen. Mit diesem Erlös

wird die capsensixx in die Expansionsstrategie ihrer Tochtergesellschaften,

schwerpunktmäßig in den Technologie Start-up coraixx, investieren.

Fortsetzung des Erfolgs in 2019 durch zahlreiche eingeleitete Maßnahmen

In 2018 haben wir die Weichen gestellt, auch 2019 und darüber hinaus

erfolgreich am Markt zu agieren und die Herausforderungen in der

Finanzdienstleistungsbranche zu meistern. Diesbezüglich haben wir in allen

drei PEH Segmenten eine Reihe von zusätzlichen Umsetzungsstrategien auf den

Weg gebracht.

Mit dem Produktangebot der coraixx hat die capsensixx AG im Jahr 2018 das

Dienstleistungsangebot für Financial Administration as a Service in unserem

Segment Verwaltung/Services erfolgreich um den stark wachsenden Bereich

Digitalisierung und IT-Services ergänzt. Dadurch wird die bereits gute

Wertschöpfungskette der capsensixx AG dynamisch erweitert, um neue

Kundengruppen mit einem hohen Ergebnispotenzial zu erschließen. Dieser Markt

verspricht ein starkes Wachstum, weshalb wir davon ausgehen, dass unsere

Investitionen in die coraixx mittelfristig deutlich steigende Erträge für

das Segmentergebnis liefern werden.

Für das Segment Vertrieb sind vor allem die Investitionen in

Digitalisierungs- und Vertriebsmaßnahmen zu nennen. So kann beispielsweise

ab dem 2. Quartal 2019 unsere erfolgreiche Fondsstrategie PEH EMPIRE über

eine voll digitalisierte Onboarding-Strecke sowohl bei PEH als auch bei

unserer Tochtergesellschaft Svea Kuschel + Kolleginnen direkt vom Endkunden

gekauft werden. Zusätzlich erwarten wir durch die im 2. Quartal 2019

anstehende Implementierung der PEH-Online-Vermögensverwaltungskonzepte

(Robo) eine deutliche Steigerung im Neukundengeschäft, die mittelfristig zu

einer dynamischen Einnahmensteigerung führen sollte. Die dafür notwendige

Erhöhung unserer Investitionen in Vertriebsmaßnahmen ("online und offline")

erfolgen vollständig aus unserem cash flow.

Das Segment Asset Management managt mit der herausragenden

3-Jahres-Performance des PEH Empire ein wettbewerbsfähiges und ausgesprochen

erfolgreiches Key-Product. Damit ist die Grundvoraussetzung geschaffen, dass

das verwaltete Volumen in diesem Bereich deutlich gesteigert werden kann.

Die Assets under Management in dieser Strategie planen wir mittelfristig auf

300-500 Mio. Euro zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden seit

Beginn des Geschäftsjahres 2019 die Investitionen in Vermarktungs-und

Marketingmaßnahmen deutlich erhöht und gezielte Kooperationen im B2B-Bereich

eingegangen. Insgesamt erwarten wir durch unsere operativen Investitionen

eine deutliche Steigerung der gesamten Mittelzuflüsse bei gleichzeitig

zunehmender Prozesseffizienz mit entsprechenden Skaleneffekten.

Ziel der PEH ist es, unsere unverändert sehr gute Marktposition auszubauen.

So belegen wir mit Rang 2 einen Spitzenplatz unter den Top 100 der

unabhängigen Asset Manager, wie das Analysehaus Finanzresearch in seinen im

April 2019 veröffentlichten UAM-Report (

https://www.dasinvestment.com/marktposition-krisenresistenz--co-diese-unabhaengigen-asset-manager-sind-bestens-aufgestellt-1/?page=11#pagebrowser-bildstrecke)

berichtet. Finanzresearch hat dazu Stärken und Schwächen unabhängiger Asset

Manager in Deutschland untersucht. Das Analyseuniversum umfasst die an der

Höhe ihrer Provisionserträge gemessenen Top 100 der unabhängigen Asset

Manager. Sie wurden in puncto Marktposition, Transparenz, Krisenresistenz

und Unternehmenserfolg analysiert.

Mittelfristig deutliche Steigerung der Finanzkennzahlen

In den ersten 3 Monaten des Geschäftsjahres 2019 konnte die PEH Gruppe die

AUMA von 10,1 Mrd. Euro um 400 Mio. Euro auf 10,5 Mrd. Euro steigern. Vor

diesem Hintergrund und den eingeleiteten zusätzlichen Umsetzungsstrategien,

blicken wir zuversichtlich auf die künftigen Geschäftsjahre. Für 2019 planen

wir bei unverändertem Marktumfeld weitere Umsatz- und Ergebnissteigerungen,

die auch in den kommenden Jahren anhalten sollten. Für das Geschäftsjahr

2021 planen wir, ein EBITDA von mindestens 8,5 Mio. Euro ausweisen zu

können.

PEH Wertpapier AG

Bettinastrasse 57-59

60325 Frankfurt

fon +49 - 69 - 24747990

fax +49 - 69 - 247479910

E-Mail: info@peh.de

Internet: www.peh.de

Wichtiger Hinweis: Diese Corporate News enthält zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der

Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen

und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und

Prognosen, die der Geschäftsleitung der PEH derzeit zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie

gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen

angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse anzupassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und

Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen

abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in

Deutschland, Europa, den USA und andernorts, die Umsetzung unserer

strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren

und Methoden zum Risikomanagement sowie andere Risiken. Diese Corporate News

dient ausschließlich zur Information.

Sprache: Deutsch

