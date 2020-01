DGAP-News: PEH Wertpapier AG: PEH Wertpapier AG erwartet nach guten Netflix-Zahlen positive Quartalssaison für FAANG-Aktien und hat Technologiequote im PEH EMPIRE Fonds weiter erhöht (deutsch)

PEH Wertpapier AG: PEH Wertpapier AG erwartet nach guten Netflix-Zahlen positive Quartalssaison für FAANG-Aktien und hat Technologiequote im PEH EMPIRE Fonds weiter erhöht

^

DGAP-News: PEH Wertpapier AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

PEH Wertpapier AG: PEH Wertpapier AG erwartet nach guten Netflix-Zahlen

positive Quartalssaison für FAANG-Aktien und hat Technologiequote im PEH

EMPIRE Fonds weiter erhöht

22.01.2020 / 16:29

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PEH Wertpapier AG erwartet nach guten Netflix-Zahlen positive Quartalssaison

für FAANG-Aktien und hat Technologiequote im PEH EMPIRE Fonds weiter erhöht

- Microsoft und Alphabet sind Favoriten mit hoher Wachstumsdynamik

- PEH EMPIRE Fonds hat Tech-Anteil am Portfolio von 35 auf 50 Prozent

gesteigert

- Weiter gute Börsenstimmung erwartet - Zielgröße von 16.000 Punkten beim

DAX bestätigt

- PEH EMPIRE hat seit Systemumstellung im Jahr 2016 um knapp 40 Prozent

zugelegt

22. Januar 2020, Frankfurt - Die von Netflix veröffentlichten Zahlen für das

vierte Quartal 2019 sind nach der Einschätzung von Martin Stürner,

Fondsmanager des PEH EMPIRE Fonds (ISIN: LU0385490817), als gut einzustufen

und er sieht sie als Auftakt für eine positive Quartalssaison der

FAANG-Aktien (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). So konnte der

weltgrößte Streaminganbieter im letzten Quartal seinen Umsatz um 31 Prozent

auf 5,47 Mrd. US-Dollar steigern. Der Gewinn ist mit 587 Mio. US-Dollar

deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die Anzahl neuer Abonnenten liegt

mit 8,76 Mio. Nutzern weltweit ebenso über den Erwartungen.

"Netflix hat überzeugende Quartalszahlen geliefert. Auch für die anderen

FAANG-Werte bin ich weitgehend optimistisch gestimmt", sagt Martin Stürner.

Besonders Microsoft und Alphabet weisen hohe Wachstumsdynamik auf

Im Hinblick auf die US-Tech-Riesen Microsoft und Alphabet ist Stürner

besonders bullish eingestellt. Diese nehmen im PEH EMPIRE Fonds, der in die

weltweit größten börsennotierten Unternehmen investiert, Top-Positionen ein.

Microsoft, momentan mit einem Anteil von 8,9 Prozent die höchste Gewichtung

im Fonds, weist eine hohe Umsatz- und Gewinndynamik auf. Dies sei für ein

Unternehmen dieser Größe atypisch, aber erkläre sich durch das neue

Cloud-Business, das sich zum bedeutenden Umsatzträger entwickelt habe. Hier

sieht Stürner ein Umsatzpotenzial von mehr als 100 Mrd. US-Dollar für die

kommenden drei Jahre. Zum Vergleich, im Geschäftsjahr 2019 wurden rund 39

Mrd. US-Dollar im Cloud-Business umgesetzt und der gesamte Microsoft-Umsatz

lag bei 125 Mrd. US-Dollar. Für das vergangene Quartal erwartet der

Fondsmanager einen leicht erhöhten Umsatz von rund 36 Mrd. US-Dollar.

Ein ähnliches Profil weist Alphabet auf. Durch Services, die künstliche

Intelligenz einsetzen, habe sich das Google-Mutterunternehmen neue

Geschäftsbereiche erschlossen, die erst am Anfang ihrer Entwicklung stehen

und somit langfristig Potenzial bieten. Die Erträge steigen bei diesem

Tech-Unternehmen in gleicher Höhe wie die Investitionen, was in dieser

Branche ebenso wenig üblich sei.

Für das vierte Quartal 2019 geht Stürner von einem Umsatz von rund 38 Mrd.

US-Dollar aus.

Amazon muss sich wieder beweisen

Die Position von Amazon wurde aufgrund der enttäuschenden Zahlen vom dritten

Quartal reduziert. Vor der Veröffentlichung der Q4-Zahlen am 30. Januar 2020

wird die Position im Portfolio abgesichert und nach Veröffentlichung der

Zahlen eventuell wieder erhöht.

Hierbei ist vor allem auf die Entwicklung der Margen im Kerngeschäft Online

Shopping zu achten.

Aktienrally setzt sich fort

Auch hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Aktienmärkte bleibt Martin

Stürner optimistisch gestimmt. Der neue Rekordstand beim deutschen

Aktienindex DAX dürfte noch nicht das Ende der positiven Kursentwicklung

sein. Die Annäherung zwischen den USA und China hat die Marktstimmung

aufgehellt, was sich positiv auf den deutschen Export auswirken dürfte und

zusätzliche Kursfantasie bietet. Für den DAX sieht Stürner das Kursziel zum

Jahresende inzwischen bei 16.000 Punkten. Auch der Dow Jones Industrial

Average-Index und der Technologieindex Nasdaq 100 dürften von der positiven

Marktstimmung weiter profitieren. Für den Dow-Jones-Index erwartet Stürner

bis zum Jahresende einen Anstieg auf 33.000 Punkte. Der Nasdaq100, der

aktuell bei rund 9.000 Punkten liegt, könnte nach seiner Einschätzung sogar

die 11.000-Punkte-Marke knacken.

PEH EMPIRE Fonds hat Tech-Quote weiter aufgestockt

Der PEH EMPIRE Fonds ist ein aktiv gemanagter und aktienorientierter

Vermögensverwaltungsfonds, der mit Hilfe künstlicher Intelligenz Marktdaten

täglich auf Makro-, Sentiment- und Value-Ebene auswertet. Im vergangenen

halben Jahr hat Martin Stürner die Tech-Aktienquote von 35 Prozent auf 50

Prozent erhöht. Der Fondsmanager sieht durch den Megatrend der

Digitalisierung auch langfristig hohes Kurspotenzial bei den

Technologiewerten. Die Performance des PEH EMPIRE untermauert diese

Strategie: Seit Umstellung des Anlagesystems auf künstliche Intelligenz im

Jahr 2016 konnte der Fonds ein Wachstum von 39,62 Prozent erzielen. Damit

liegt der Fonds in seiner Peergroup in der Poleposition.

Pressekontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Jessica Pommer

Telefon: +49 (69) 90 55 05 52

E-Mail: peh@edicto.de

---------------------------------------------------------------------------

22.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PEH Wertpapier AG

Bettinastr. 57 - 59

60325 Frankfurt

Deutschland

Telefon: 069 247479930

Fax: 069 247479910

E-Mail: m.stuerner@peh.de

Internet: www.peh.de

ISIN: DE0006201403

WKN: 620140

Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Düsseldorf,

Frankfurt, Tradegate Exchange

EQS News ID: 959083

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

959083 22.01.2020

°