DGAP-News: PEH Wertpapier AG: EBITDA +36,6% gegenüber 1. Quartal 2016 (deutsch)

PEH Wertpapier AG: EBITDA +36,6% gegenüber 1. Quartal 2016

Zwischenmitteilung Die Zwischenmitteilung der PEH Wertpapier AG umfasst den Zeitraum vom Beginn des Geschäftsjahres am 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017

- EBITDA gegenüber 1. Quartal 2016 +36,6%

- Bruttoprovisionserträge gegenüber 1. Quartal 2016 +12,3%

22. Mai 2017, Frankfurt - Die PEH-Gruppe hat in den ersten Monaten des Jahres 2017 einen guten operativen Geschäftsverlauf verzeichnet.

Alle Segmente des PEH Multi-Manager-Finanzhauses haben im 1. Quartal 2017 operative Gewinne erzielt, die insgesamt zu einem EBITDA in Höhe von 1,5 Mio. Euro führten. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36,6%. Die Bruttoprovisionseinnahmen werden mit 16,9 Mio. Euro (+12,3%) ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal erhöhten sich die Personalkosten leicht um 1,1%, die anderen Verwaltungskosten reduzierten sich um 7,2%. Insgesamt führte dies zu einem Rückgang der Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen um 2,7% auf 3,8 Mio. Euro. Unverändert tätigen wir unsere Investitionen ausschließlich aus dem Cashflow und realisieren dadurch unsere langfristigen Wachstumschancen.

Im Rahmen der Plandaten wurden gute Ergebniskennziffern für das 1. Quartal 2017 erreicht. Das Ergebnis vor Steuern wird mit 1,4 Mio. Euro (+33,1%) und das Ergebnis nach Steuern mit 0,9 Mio. Euro (+21,6%) ausgewiesen. Das Ergebnis pro Aktie wird für das 1. Quartal 2017 mit 0,54 Euro/Aktie ausgewiesen. Insbesondere das Segment Verwaltung/Services wächst hinsichtlich der betreuten Mandate und Volumina sowohl im Fondsbereich (Axxion) als auch bei den Verbriefungen (Oaklet) mit erfreulichen Wachstumsraten, die zeitverzögert zu einem weiteren sehr guten Ergebniswachstum führen sollten. Auf dieser Grundlage und der geplanten strategischen Maßnahmen bestätigen wir unsere mittelfristige Ertrags-Guidance, die ein Ergebnis vor Steuern (nach Drittanteilen) zwischen 6 und 6,5 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2018 erwartet.

Grundlage unserer Zielplanung ist neben der operativen Fokussierung auf unsere Kernkompetenzen die strategische Weiterentwicklung im Segment Verwaltung/Services. Vor dem Hintergrund des sich verstärkenden Konsolidierungsprozesses und der hohen Wachstumsdynamik im Segment Verwaltung/Services haben wir den Prüfprozess eingeleitet, die bestehenden PEH Beteiligungen an der Axxion S.A. und der Oaklet GmbH in einer neuen Aktiengesellschaft zu bündeln. Ziel dieser Maßnahme ist es, den in diesem Segment bestehenden dynamischen Veränderungsprozess durch aktive Maßnahmen proaktiv zu begleiten. Einerseits erhöhen wir dadurch die Möglichkeiten zur Aufnahme strategischer Partner und steigern zusätzlich unsere Positionierung im Ausbau zusätzlicher operativer Beteiligungsmöglichkeiten. Gerade im Kontext von "Fintechs" und "Blockchain" dürften zukünftig noch Beteiligungsmöglichkeiten bestehen, die unsere operativen Geschäftsfelder optimal ergänzen. Die geplanten strategischen Maßnahmen bedürfen noch der Zustimmung der jeweiligen Aufsichtsbehörden und gelten insofern vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen. Zudem könnten Aspekte ganz oder teilweise im Prozess noch geändert werden. Über maßgebliche Änderungen berichten wir entsprechend.

Wichtige Kennzahlen PEH Konzern: Vergleich 1. Quartal 2017 / 1. Quartal 2016

(TEURO) 2017 2016 Veränderung in (Q1) (Q1) Prozent Bruttoprovisionserträge 16.915 15.061 +12,3 Allg. Verwaltungsaufwendungen 3.811 3.918 -2,7 Personalkosten 2.116 2.094 +1,1 Andere Verwaltungskosten 1.694 1.825 -7,2 Ergebnis vor Steuern (nach 1.350 1.014 +33,1 Drittanteilen) Ergebnis nach Steuern (nach 890 732 +21,6 Drittanteilen) EBITDA (nach Drittanteilen) 1.535 1.124 +36,6

Die PEH Wertpapier AG gehört mit einem verwalteten Vermögen von über 7 Mrd. Euro zu den führenden banken- und versicherungsunabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland. Das Multi-Manager-Finanzhaus umfasst die folgenden Unternehmen: Advanced Dynamics Asset Management GmbH (ETF-Management), Axxion S.A. (Luxemburgische Master-KAG und 100%-Tochtergesellschaft navAXX S.A., Fondsbuchhaltung), Oaklet GmbH (Produktentwickler mit maßgeschneiderten Lösungen für institutionelle Anleger und 100%-Tochtergesellschaft Oaklet S.A., Domizilierungsdienstleister), PEH Vermögensmanagement GmbH (Vermögensberatung und -verwaltung), PEH Wertpapier AG Österreich (Vermögensberatung und -verwaltung), PEH Wealth Management GmbH (Vermögensverwaltung), Svea Kuschel + Kolleginnen GmbH (Vermögensberatung von Frauen für Frauen) und die W&P Financial Services GmbH (Fondsmanagement und Vermögensverwaltung)

Hinweis: Prüferische Durchsicht und zukunftsbezogene Aussagen

Diese Zwischenmitteilung wurde weder entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen. Ebenfalls enthält diese Zwischenmitteilung zukunftsbezogene Aussagen, die auf derzeitigen Einschätzungen des Managements über künftige Entwicklungen beruhen.

Solche Aussagen unterliegen Unsicherheiten und Risiken, die durch PEH nicht beeinflusst werden können. Sollten derartige Unsicherheiten oder Risiken eintreten oder sollten sich Annahmen, auf denen diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen explizit genannten oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es ist von der PEH weder beabsichtigt noch übernimmt die PEH eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Zwischenmitteilung anzupassen.

