DGAP-News: PEH Wertpapier AG: Börsengang der capsensixx AG wird bestätigt (deutsch)

PEH Wertpapier AG: Börsengang der capsensixx AG wird bestätigt

^

DGAP-News: PEH Wertpapier AG / Schlagwort(e): Börsengang

PEH Wertpapier AG: Börsengang der capsensixx AG wird bestätigt

22.05.2018 / 20:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PEH Wertpapier AG bestätigt Pläne für Börsengang der capsensixx AG

- Platzierung neuer Aktien und bestehender Aktien der capsensixx AG aus dem

Bestand der PEH Wertpapier AG und Notierung im Regulierten Markt (Prime

Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

- Emissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien soll zur Finanzierung

weiterer Investitionen im Bereich "Digitization & IT-Services" genutzt

werden.

- Sven Ulbrich, Vorstandsvorsitzender der capsensixx AG: "Der geplante

Börsengang ermöglicht es uns, zum führenden unabhängigen Anbieter von

Financial Administration as a Service zu werden und - basierend auf unserer

hohen Reputation und dem starken Track-Record - die administrative

Unterstützung und Geschäftsabläufe unserer Kunden weiterzuentwickeln."

- Fabian Föhre, Vorstandsmitglied der capsensixx AG, fügt hinzu: "capsensixx

verknüpft die langjährig erfolgreichen und hoch profitablen Geschäftsfelder

"Fund Management, Administration & Accounting" und "Corporate Services &

Capital Markets" mit dem hoch attraktiven Wachstumspotential unserer

"Digitization

& IT-Services" Aktivitäten."

Die capsensixx AG gibt heute gemeinsam mit der PEH Wertpapier AG bekannt,

dass sie einen Börsengang ("IPO") im Regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Börse anstrebt, vorbehaltlich des Kapitalmarktumfeldes. Im

Rahmen dieses Börsengangs wird erwartet, dass sowohl neu emittierte Aktien

als auch von der PEH Wertpapier AG direkt gehaltene Aktien der capsensixx AG

verkauft werden.

Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis einer ausführlichen Prüfung von

Möglichkeiten zur Kapitalerhöhung, um die capsensixx AG in die Lage zu

versetzen, ein neues Joint-Venture, das als coraixx GmbH & Co KGaA

("coraixx") firmieren wird, einzugehen. coraixx soll zum führenden Anbieter

einer vollautomatisierten, selbstlernenden und adaptiven digitalen

Buchhaltungstechnologie werden und basiert technisch auf einer

Gemeinschaftsentwicklung der Fraunhofer-Gesellschaft mit der Firma INQUENCE

GmbH in Dresden.

Ziel der capsensixx AG ist es, dass ihre Aktionäre an den langfristigen

Wachstumspotentialen partizipieren und eine attraktive Dividendenrendite

erhalten. Die Gesellschaft plant einen hohen Anteil der zukünftigen Erträge

an ihre Aktionäre auszuschütten und den Wert ihres Beteiligungsportfolios zu

steigern (capsensixx AG mit ihren Tochtergesellschaften zusammen

"capsensixx").

Financial Administration as a Service - unsere Wurzeln

capsensixx bietet "Financial Administration as a Service" an und versetzt

Initiatoren und Entscheider in die Lage, sich auf ihre Investitionen und

individuellen Leistungsziele zu konzentrieren, während die Spezialisten von

capsensixx alle administrativen Aufgaben, Risikomanagement, Überwachung,

Controlling, Berichterstattung, Registrierung und andere regulatorische

Aufgaben abdecken. Cross-Assets, Cross-Border und Cross-Produkte, capsensixx

bietet Entscheidungsträgern eine "Single Point of Entry" Plattform.

Modernste Technologie, innovative Dienstleistungen und das Know-how der

Mitarbeiter helfen den Kunden, sich auf ihre Kernaufgaben zu fokussieren und

unterstützen so das jeweilige Investment. Unsere Produkte und

Dienstleistungen umfassen:

Fund Management, Administration & Accounting: Axxion S.A. (einschließlich

ihrer luxemburgischen Tochtergesellschaft navAXX S.A und ihrer deutschen

Tochtergesellschaft Axxion Deutschland Investmentaktiengesellschaft mit

Teilgesellschaftsvermögen) (zusammen "Axxion") bietet eine vollständig

integrierte Infrastruktur für den gesamten Produktlebenszyklus von

Investmentfonds: beginnend mit der Ausgabe und Zeichnung von Fondsanteilen

und der Einholung der erforderlichen Genehmigungen und/oder Listings, dem

täglichen Verwaltungsgeschäft bis zur endgültigen Rücknahme oder

Liquidation. Axxion erbringt außerdem Portfolio-Management-Dienstleistungen.

Die "Assets under Administration" der Axxion sind 2017 um rund 65 Prozent

auf rund 8,9 Mrd. Euro nach rund 5,4 Mrd. Euro per Ende 2016 gestiegen. Auch

im 1. Quartal 2018 konnte das von Axxion verwaltete Vermögen weiter

gesteigert werden und belief sich auf rund 9,2 Mrd. Euro per 31. März 2018.

Capital Markets & Corporate Services: Oaklet GmbH, zusammen mit ihrer

luxemburgischen Tochtergesellschaft Oaklet S.A. (zusammen "Oaklet"), bietet

Beratungsdienstleistungen im Bereich Financial Engineering, die Initiatoren

dabei unterstützen, ihre Investitionsstruktur entsprechend ihren

individuellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und steuerlichen

Anforderungen aufzusetzen. Oaklet arrangiert und koordiniert alle

Vertragsparteien und Dienstleister während der Emission, der

Investitionsphase und der Rücknahmephase. Darüber hinaus bietet die Oaklet

S.A. als regulierter Corporate Service Provider den Gesellschaften ihrer

Kunden Direktoren- und Verwaltungsdienste.

Digitization & IT-services: Durch die Gründung von Start-Ups und durch

Akquisitionen will capsensixx sein Dienstleistungsangebot im Bereich

Digitalisierung und IT-Services erweitern, ausgerichtet auf disruptive

Technologien zur Reduzierung des operativen Aufwands, auf Automatisierung

individueller Workflows und auf selbstlernende, sich anpassende Software aus

dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Neben Kosteneinsparungen und

verbesserten Effizienzpotenzialen ermöglichen diese Dienste den Kunden,

Datenanalysen an ihre Datenanforderungen anzupassen.

Innerhalb der Gruppe haben wir eine ausgewogene Mischung von Kunden,

bestehend aus multinationalen Unternehmen, Finanzinstitutionen, alternativen

Investmentmanagern und Family Offices.

Unsere Kunden schätzen die Qualität unserer diversifizierten Fonds-,

Verwaltungs- und Unternehmensdienstleistungen, unser globales Netzwerk,

unser Bekenntnis zu Kundenbeziehungen sowie unser Fachwissen, unsere

Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit.

Financial Administration as a Service - unsere Zukunft

Unternehmen - und insbesondere die Finanzindustrie - sehen sich einer

zunehmenden Belastung durch administrative und Compliance-relevante

Tätigkeiten ausgesetzt. Infolgedessen dürfte sich die Nachfrage nach

Outsourcing und Automatisierung beschleunigen.

capsensixx bietet dem Management in der Finanzindustrie, aber auch den

Finanzabteilungen insbesondere von Großunternehmen die Möglichkeit,

administrative Aufwendungen zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und

sich auf die strategische und kreative Arbeit im Unternehmen zu

konzentrieren.

coraixx soll zum führenden Anbieter einer vollautomatisierten,

selbstlernenden und adaptiven digitalen Buchhaltungstechnologie werden. Die

Technologie ist bereits seit Oktober 2017 für die Digitalisierung von

Rechnungen und Buchhaltungsdaten bei einem großen, deutschen

Touristikkonzern im Einsatz. Die Digitalisierung von Buchhaltungsprozessen

gilt als einer der größten Umwälzungsprozesse und -trends und wird Kunden

bei geringeren Kosten in die Lage versetzen, Echtzeitdaten zu generieren und

umfangreiche Datenanalysen zu betreiben.

Die Technologie wandelt unstrukturierte, meist optische, Finanzdaten - zum

Beispiel in Form von unsortierten Papierbelegen, Rechnungen oder

Lieferscheinen etc. - in strukturierte, digitale Daten um und eröffnet

insbesondere Großunternehmen die Möglichkeit, die Effizienz in der

Belegverarbeitung in der Regel um über 50% zu steigern. Gleichzeitig können

Kunden vorhandene Datenanalysen ausweiten, um beispielsweise im Controlling,

der Betrugsbekämpfung oder bei Marketingaktivitäten neue Erkenntnisse zu

gewinnen und zu nutzen und darüber hinaus auch das Reporting zu

automatisieren. Nach einer vom Bundesministerium des Innern, BMI, im Jahr

2013 veröffentlichten Studie, werden allein in Deutschland pro Jahr über 32

Mrd. Rechnungen verarbeitet. Der Anteil elektronischer Rechnungen lag dabei

im einstelligen Prozentbereich. Darüber hinaus besteht für diese Form der

Verarbeitung unstrukturierter Datenmengen globale Nachfrage in allen

Industrienationen. Für coraixx als Software-as-a-Service Anbieter mit ihrem

"pay-per-use" Konzept, bietet dieses Umfeld, erhebliche Umsatz- und

Ertragspotentiale.

Durch den geplanten Börsengang wird die capsensixx AG eine höhere

Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erfahren, was sich positiv auf den

Vertrieb auswirken sollte. Darüber hinaus bietet der Börsengang durch die

Platzierung neuer Aktien dem Unternehmen eine größere finanzielle

Flexibilität, um die Wachstumsinvestitionen im Bereich Digitalisierung zu

beschleunigen und damit das Angebot an Digitalisierungsdienstleistungen für

die Kunden weiter zu verbessern.

In allen drei genannten Geschäftsfeldern der capsensixx-Gruppe und ihren

jeweiligen Gesellschaften, sind deren Gründer direkt oder indirekt beteiligt

und überwiegend weiterhin mit Managementaufgaben betraut. Die direkte oder

indirekte Beteiligung der Gründer ändert sich durch den beabsichtigten

Börsengang nicht.

Sven Ulbrich, führt aus: "Axxion und Oaklet sind herausragende

Dienstleister, die sich ausschließlich der Erfüllung aktueller und künftiger

Kundenbedürfnisse verschrieben haben. Basierend auf der eigenentwickelten

KI-Technologie, ist coraixx bestens präpariert, substanzielle Marktanteile

im Bereich der Digitalisierung unstrukturierter Finanzdaten (Papierbelege,

Rechnungen, Lieferscheine etc.) zu gewinnen. Unterstützt von unserem

erfahrenen Team mit langjähriger unternehmerischer Erfolgsbilanz werden wir

unsere guten Beziehungen zu Kunden und Netzwerkpartnern nutzen, um unsere

operative und digitale Leistungsfähigkeit weiter zu entwickeln und damit

langfristiges Kapitalwachstum und attraktive Renditen für unsere Investoren

zu erwirtschaften."

Finanzielle Ziele:

Das diversifizierte Geschäftsmodell der capsensixx AG ist so ausgelegt, dass

es auch bei Margenrückgängen in der Lage wäre, den Umsatz und den Ertrag zu

steigern. Zusätzlich verfügen die Geschäftsbereiche über stabile und

skalierbare Plattformen mit weiteren Möglichkeiten zur Optimierung und

Steigerung der Effizienz.

Der kombinierte Umsatz der capsensixx-Gruppe konnte in 2017 um rund 77

Prozent auf rund 116,2 Mio. Euro gesteigert werden, nach einem Umsatz von

rund 65,5 Mio. Euro im Jahr 2016. Im 1. Quartal 2018 konnte die

capsensixx-Gruppe weiter zulegen und erzielte einen kombinierten Umsatz von

rund 25,4 Mio. Euro gegenüber rund 15,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Fabian Föhre: "Unsere unternehmerische Herangehensweise und das starke

Engagement der jeweiligen Gründungspartner untermauern unser hohes Ertrags-

und Dividendenwachstumspotential. Umsatzwachstum, Kostendisziplin und die

Konzentration auf gewinnbringende Geschäftsfelder - sind unser Fokus im

Interesse unserer Gründungspartner und unserer künftigen Aktionäre."

Kontakt:

Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

Tel. +49(0) 69/905505-51

E-Mail: capsensixx@edicto.de

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete,

Bundesstaaten und des District of Columbia), Australien, Kanada oder Japan

verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den

Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die

hierin erwähnten Aktien der capsensixx AG (die "Aktien") dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht

und werden nicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in

der jeweils gültigen Fassung registriert und werden in den Vereinigten

Staaten nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren

Ausnahme von der Registrierung. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und

des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere in den Vereinigten Staaten,

findet kein öffentliches Angebot statt. Ein öffentliches Angebot in der

Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospekts.

Der Prospekt wird, vorbehaltlich seiner Billigung, auf der Internetseite der

Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft und der Emissionsbank

zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur verteilt und

es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und

unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen

oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung

fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)

(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).

Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis

dieser Veröffentlichung dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen,

die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede

Investitionstätigkeit, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht

nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen

eingegangen.

---------------------------------------------------------------------------

22.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PEH Wertpapier AG

Bettinastr. 57 - 59

60325 Frankfurt

Deutschland

Telefon: 069 247479930

Fax: 069 247479910

E-Mail: m.stuerner@peh.de

Internet: www.peh.de

ISIN: DE0006201403

WKN: 620140

Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Düsseldorf,

Frankfurt, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

688523 22.05.2018

°