DGAP-News: PATRIZIA setzt Wachstumskurs fort und erhöht Ergebnisprognose (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia Immobilien":

PATRIZIA setzt Wachstumskurs fort und erhöht Ergebnisprognose

^ DGAP-News: PATRIZIA Immobilien AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung PATRIZIA setzt Wachstumskurs fort und erhöht Ergebnisprognose

13.11.2017 / 08:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

-Operatives Ergebnis steigt um 6,1 Prozent auf 46,6 Mio. Euro -Einnahmen aus Servicegebühren erhöhen sich um 5,2 Prozent auf 128,8 Mio. Euro -Operatives Ergebnis für das Gesamtjahr von über 75 Mio. Euro erwartet -Verwaltetes Immobilienvermögen steigt bis zum Jahresende auf 21,6 Mrd. Euro

Augsburg, 13. November 2017. Die PATRIZIA Immobilien AG hat ihren erfolgreichen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2017 fortgesetzt und ihre Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben. Die PATRIZIA erwartet nun ein operatives Ergebnis von mehr als 75 Mio. Euro gegenüber der bisherigen Prognose in einer Spanne zwischen 60 Mio. und 75 Mio. Euro. "Unsere starke Investmentexpertise hat in diesem Jahr zu deutlich höheren leistungsabhängigen Gebühren geführt, weshalb wir unsere Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr entsprechend erhöhen konnten", sagt Karim Bohn, Finanzvorstand der PATRIZIA Immobilien AG.

Das operative Ergebnis hat sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres gegenüber dem Vergleichswert des Vorjahres um 6,1 Prozent auf 46,6 Mio. Euro erhöht. Die gesamten Gebühreneinnahmen einschließlich wiederkehrender Erträge aus Managementgebühren, Transaktionsgebühren und leistungsabhängigen Gebühren stiegen um 5,2 Prozent auf 128,8 Mio. Euro nach einem Wert von 122,4 Mio. Euro im vergleichbaren Zeitraum 2016.

Die Verwaltungsgebühren bewegen sich dabei mit 66,7 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums, obwohl der Vorjahreswert noch 8,0 Mio. Euro Property Management Gebühren beinhaltete, die durch den Verkauf des Property Managements zum Jahresanfang 2017 inzwischen entfallen sind. Diese wurden durch gestiegene Verwaltungsgebühren auf das gewachsene betreute Immobilienvermögen ausgeglichen. Die Transaktionsgebühren lagen mit 31,4 Mio. Euro unter dem sehr starken Vorjahreswert, während sich die leistungsabhängigen Gebühren im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 30,7 Mio. Euro erhöhten.

Das von PATRIZIA europaweit verwaltete Immobilienvermögen erhöhte sich von Januar bis September um 1,9 Mrd. Euro auf 20,5 Mrd. Euro. Nach der Übernahme des globalen Dachfondsanbieters Sparinvest Property Investors (SPI) im Oktober erwartet PATRIZIA für das Gesamtjahr 2017 einen Nettoanstieg um rund 3,0 Mrd. Euro auf etwa 21,6 Mrd. Euro. Der Erwerb von SPI steht beispielhaft für die Strategie von PATRIZIA, das Produktangebot für ihre Kunden stetig zu erweitern und gleichzeitig die globale Reichweite zu erhöhen. SPI ist mit seiner Erfolgsbilanz und seinem komplementären globalen Aufbau eine starke Ergänzung der internationalen PATRIZIA Plattform, die es unseren Investoren ermöglicht, in neue Produkte und neue Märkte zu investieren.

Mit einer Liquidität von rund 740 Mio. Euro ist PATRIZIA auch künftig in der Lage, europaweit Wachstumschancen zu nutzen. Die Übernahme und Integration von SPI im Oktober ist die jüngste in einer Reihe erfolgreicher Akquisitionen. Hierzu zählen auch die Übernahme der LB Immo Invest im Jahr 2010 und der Erwerb der Tamar Capital Group im Jahr 2012, die ebenso erfolgreich in das Unternehmen integriert wurden und zu weiteren Wachstumsimpulsen für PATRIZIA geführt haben.

Kontakt: Martin Praum Group Head of Investor Relations Tel.: +49 821 50910-402 investor.relations@patrizia.ag

---------------------------------------------------------------------------

13.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA Immobilien AG Fuggerstraße 26 86150 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000 Fax: +49 (0)821 - 509 10-999 E-Mail: investor.relations@patrizia.ag Internet: www.patrizia.ag ISIN: DE000PAT1AG3 WKN: PAT1AG Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

628185 13.11.2017

°