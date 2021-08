DGAP-News: PANTALEON Films- und The Stone Quarry-Produktion ARMY OF THIEVES von und mit Matthias Schweighöfer startet am 29. Oktober weltweit auf Netflix (deutsch)

PANTALEON Films- und The Stone Quarry-Produktion ARMY OF THIEVES von und mit Matthias Schweighöfer startet am 29. Oktober weltweit auf Netflix

24.08.2021

PANTALEON Films- und The Stone Quarry-Produktion ARMY OF THIEVES von und mit

Matthias Schweighöfer startet am 29. Oktober weltweit auf Netflix

- ARMY OF THIEVES ist das Prequel zum Netflix-Erfolgsfilm ARMY OF THE DEAD

von Hollywood-Produzent und -Regisseur Zack Snyder

- Matthias Schweighöfer produziert, führt Regie und übernimmt Hauptrolle

- Musik-Legende Hans Zimmer entwirft zusammen mit Ko-Komponist Steve Mazarro

den Soundtrack

München, 24. August 2021. PANTALEON Films, eine 100-prozentige

Filmproduktionstochter der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7),

und Zack Snyders Produktionsfirma The Stone Quarry Production präsentieren:

ARMY OF THIEVES. Das exklusiv für Netflix koproduzierte Spin-off aus dem

ARMY OF THE DEAD-Universum von Zack Snyder wird ab dem 29. Oktober 2021

weltweit auf dem Streamingdienst Netflix verfügbar sein. Matthias

Schweighöfer übernimmt die Hauptrolle des Safe-Knackers Ludwig Dieter und

führte Regie.

Bereits ARMY OF THE DEAD erreichte bei Netflix Rekorde: Nach nur einer Woche

hatte der Film mehr als 72 Millionen Haushalte weltweit erreicht und zählt

damit zu den zehn meistgesehenen Netflix-Filmen überhaupt. Der Ende Juli

veröffentlichte Trailer zu ARMY OF THIEVES erweitert das Universum und weist

auf dem Netflix YouTube-Kanal bereits mehr als 2,3 Millionen Klicks und rund

75.000 Likes auf.

ARMY OF THIEVES ist ein Prequel des Zombie-Heist-Movies ARMY OF THE DEAD.

Kleinstadt-Banker Ludwig Dieter wird von einer mysteriösen Frau rekrutiert,

um bei einem legendären Raubzug durch Europa Safes zu knacken.

Neben Matthias Schweighöfer gehören zu dem hochkarätig besetzten Cast

Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Ruby O. Fee (Polar), Stuart Martin

(Jamestown) und Guz Khan (Curfew). Produzenten sind The Stone Quarry (Zack

Snyder, Deborah Snyder, Wesley Coller) und PANTALEON Films (Matthias

Schweighöfer, Dan Maag). Die Idee zur Geschichte stammt von Zack Snyder und

Shay Hatten, die auch das Drehbuch zu ARMY OF THIEVES geschrieben haben.

Komponisten-Legende Hans Zimmer (The Dark Knight, Inception, Gladiator) und

Ko-Komponist Steve Mazarro (Boss Baby, The Rhythm Section) entwarfen den

Soundtrack.

"Wir freuen uns sehr, mit ARMY OF THIEVES dem ARMY-Universum von Zack Snyder

auf Netflix ein neues und sehr unterhaltsames Kapitel hinzuzufügen. Die

Zusammenarbeit mit einem der kreativsten und vielseitigsten Filmemacher Zack

Snyder und zugleich mit Musik-Gigant Hans Zimmer ist uns eine große Ehre.

Ebenso wie die erneut erfolgreiche Kooperation mit unserem Partner Netflix",

sagt Dan Maag, PANTALEON Films-Geschäftsführer.

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und

Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente

Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen

Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und

Vermarktung von Filmen und Serien sowie derer Rechte. Neben dem klassischen

Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der

Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative

Cosmos 15 ist auch der Entertainment-as-a-Service-Provider PANTAFLIX

Technologies Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt

auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für

Nutzer*innen über alle relevanten Zugangswege.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney,

Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den

Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com,

www.pantaflix.com und www.pantaflixtechnologies.com.

PANTAFLIX Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de

PANTAFLIX Media Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Jens Jüttner

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: jj@crossalliance.de

Website: crossalliance.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PANTAFLIX AG

Holzstraße 30

80469 München

Deutschland

Telefon: +49 89 2323 85 50

Fax: +49 89 2323 85 519

E-Mail: ir@pantaflix.com

Internet: www.pantaflixgroup.com

ISIN: DE000A12UPJ7

WKN: A12UPJ

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX

