DGAP-News: PANTALEON Entertainment AG wechselt zum 1. März 2017 in das neue Börsensegment Scale (deutsch)

PANTALEON Entertainment AG wechselt zum 1. März 2017 in das neue Börsensegment Scale

Berlin, 28. Februar 2017 - Die börsennotierte PANTALEON Entertainment AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) wechselt zum Start am 1. März 2017 in das neue Börsensegment Scale. Einen entsprechenden Antrag über die direkte Einbeziehung vom Entry Standard in das neue Qualitätssegment für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hat die Gesellschaft bei der Deutschen Börse gestellt. PANTALEON ist damit vorraussichtlich eines von nur rund 40 Unternehmen, die zur Gründung von Scale die strengen Transparenzstandards erfüllen. Das neue KMU-Segment der Deutschen Börse verfügt über eine stärkere Regulierung im Vergleich zum Entry Standard und soll den Zugang zu Investoren für mittelständische Unternehmen verbessern.

Dan Maag, Vorstand der PANTALEON Entertainment AG, kommentiert: "Scale ist die perfekte Plattform, um wachstumsstarken Unternehmen mit einem erprobten Geschäftsmodell wie der PANTALEON Entertainment AG einen breiteren Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen und auch international bekannter zu machen. Ich freue mich sehr, dass PANTALEON mit Scale ein Marktsegment zur Verfügung steht, dass mit seinem Qualitätsanspruch zu unserem Unternehmen passt und unsere Wachstumsperspektiven hervorhebt."

Die gestiegenen Transparenzanforderungen machen die in Scale notierenden Unternehmen deutlich attraktiver, sodass eine Verbreiterung der Investorenbasis sowie die Darstellung von Unternehmen gegenüber Wirtschafts- und Finanzmedien erheblich unterstützt werden. Dabei wird die PANTALEON Entertainment AG von der Steubing AG Wertpapierhandelsbank als Capital Market Partner und von CROSS ALLIANCE in der Kapitalmarktkommunikation begleitet.

Über die PANTALEON Entertainment AG: Die PANTALEON Entertainment AG ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Die Gruppe entwickelte als führender Produzent von Spielfilmen mit Vertriebspartnern von Weltformat wie Warner Bros. und Amazon Prime vom Start weg eine hohe Wachstumsdynamik. Der wirtschaftliche Erfolg auf Produzentenseite ermöglichte die Entwicklung von pantaflix.com, einer innovativen und disruptiven Video-on-Demand-Plattform. Die 100%-ige Tochter von PANTALEON startete 2016 ihren weltweiten Rollout. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaleonentertainment.com und www.pantaflix.com.

Kontakt: PANTALEON Entertainment AG Katharinenstraße 4 D-61476 Kronberg im Taunus Tel.:+49 6173 3945095 Fax: +49 6173 3945097 E-Mail: ir@pantaleongroup.com

Investor Relations Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Straße 2 D-82166 Gräfelfing/München Tel.:+49 89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTALEON Entertainment AG Katharinenstr. 4 61476 Kronberg Deutschland Telefon: 06173 - 394 50 95 Fax: 06173 - 394 50 97 E-Mail: info@pantaleonfilms.com Internet: www.pantaleonentertainment.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

