DGAP-News: PANTALEON Entertainment AG produziert gemeinsam mit STUDIOCANAL (deutsch)

- Kooperation mit der deutschen Verleihtochter des größten französischen Medienkonzerns Vivendi

- Kinoverfilmung von Bestseller "Dem Horizont so nah"

- Produktionsgeschäft expandiert die kommenden Jahre über Plan

Berlin, 20. Dezember 2016 - Die PANTALEON Entertainment AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) produziert mit "Dem Horizont so nah" gemeinsam mit STUDIOCANAL die Kinoverfilmung des Bestsellers von Jessica Koch.

STUDIOCANAL ist der Kinoverleih der CANAL+ Gruppe, die zum größten französischen Medienkonzern Vivendi gehört.

Die Zusammenarbeit mit STUDIOCANAL markiert einen weiteren Meilenstein in der starken Expansion der PANTALEON-Gruppe, die so neben dem globalen Rollout ihrer Video-on-Demand-Plattform pantaflix.com auch im Bereich Produktion weiter stark wächst. Nicht zuletzt aufgrund breiter Investitionen in den vergangenen Jahren in die Projektpipeline verfügt die Gruppe nun über laufende und anstehende Projekte, die zu einer massiven Expansion des Produktionsbereichs in den kommenden Jahren führen dürften, die sich durch eine deutlich über Plan liegende Entwicklung abzeichnet.

"Dem Horizont so nah" ist der im März 2016 veröffentlichte Erstlingsroman von Jessica Koch, der innerhalb weniger Wochen Platz 1 der Bestsellerlisten von Bild und Amazon erklomm. Das Buch ist der Auftakt der sogenannten "Danny-Trilogie", Teil 2 "Dem Abgrund so nah" wurde im Juli 2016 veröffentlicht und Teil 3 "Dem Ozean so nah" erschien vor wenigen Tagen und bildet den finalen Abschluss der Bestseller-Reihe.

Kalle Friz, CEO STUDIOCANAL: "Wenn ein Roman innerhalb so kurzer Zeit so viele Leser begeistern kann wie es ,Dem Horizont so nah' getan hat, ist er wie geschaffen für die große Leinwand und es freut uns, dass wir diesen Bestseller als erstes gemeinsames Projekt mit PANTALEON Films fürs Kino entwickeln dürfen."

"Nicht häufig begegnet einem ein Buch, das so deutlich nach Kino ruft wie diese wahre, berührende Geschichte. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit STUDIOCANAL und der Autorin Jessica Koch bei diesem besonderen Projekt", erklärt Kristina Löbbert, Produzentin von PANTALEON FILMS.

Über die PANTALEON Entertainment AG: Die PANTALEON Entertainment AG ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Die Gruppe entwickelte als führender Produzent von Spielfilmen mit Vertriebspartnern von Weltformat wie Warner Bros. und Amazon Prime vom Start weg eine hohe Wachstumsdynamik. Der wirtschaftliche Erfolg auf Produzentenseite ermöglichte die Entwicklung von pantaflix.com, einer innovativen und disruptiven Video-on-Demand-Plattform. Die 100%-ige Tochter von PANTALEON startet 2016 ihren weltweiten Roll-out. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaleonentertainment.com und www.pantaflix.com.

Kontakt: PANTALEON Entertainment AG Katharinenstraße 4 D-61476 Kronberg im Taunus Tel.:+49 6173 3945095 Fax: +49 6173 3945097 E-Mail: ir@pantaleongroup.com

Investor Relations Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Straße 2 D-82166 Gräfelfing/München Tel.:+49 89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com

