DGAP-News: PANTALEON Entertainment AG: PANTAFLIX ab sofort als Android-App verfügbar (deutsch)

- Erhöhung der Reichweite von pantaflix.com um mehrere Mrd. Endgeräte - Android ist mit 88 % Marktanteil führendes Smartphone-Betriebssystem - Weitere Apps u. a. für Smart-TVs in der Vorbereitung

Berlin, 06. Februar 2017 - pantaflix.com, die innovative Video-on-Demand (VoD)-Plattform der PANTALEON Entertainment AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7), gibt heute und damit früher als erwartet den bereits angekündigten weltweiten Release ihrer Android-App bekannt. Bei Android handelt es sich um ein Betriebssystem und eine Software- Plattform für mobile Geräte wie Smartphones, Mediaplayer, Netbooks und Tablet-Computer. Mit einem globalen Rekord-Marktanteil von 88 Prozent im dritten Quartal 2016 ist Android das den Markt mit weitem Abstand dominierende Betriebssystem für mobile Endgeräte. Insbesondere in den für pantaflix.com sehr relevanten Emerging Markets mit ihrer überproportional jungen und Inhalte mobil konsumierenden Zielgruppe ist der Marktanteil sogar noch deutlich höher. In künftigen PANTAFLIX-Kernmärkten wie Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern hat Android beispielsweise einen Marktanteil von 97 Prozent. Zusammen mit der bereits Mitte Dezember 2016 gelaunchten iOS-App ist pantaflix.com nun für weltweit mehr als 95 Prozent aller Smartphones verfügbar. Der Launch der Andoid-App kommt deutlich vor dem geplanten Starttermin, der für Mitte Februar 2017 avisiert wurde.

"Mit dem Start der Android-App haben wir den größten Schritt zur Verbreitung auf mobilen Endgeräten erfolgreich gemeistert", erklärt Dan Maag, Vorstand der PANTALEON Entertainment AG. "Wir sind nun auf mehreren Milliarden Smartphones und Tablets verfügbar und befinden uns voll im Plan unseres globalen Rollouts, der unsere Erwartungen bei weitem übersteigt."

Die pantaflix-App ist ab sofort kostenlos unter android.pantaflix.com im Google Play Store abrufbar.

Über pantaflix.com: www.pantaflix.com ist eine innovative und cloud-basierte Video-on-Demand (VoD) Plattform, die Filmproduzenten und Rechteinhaber erstmalig in die Lage versetzt, ihre Produktionen mit wenigen Klicks einem weltweiten Publikum in mehr als 240 Territorien anzubieten. Dabei reduziert pantaflix.com durch einen unmittelbaren Marktzugang die Verwertungsstufen. 75 Prozent des Umsatzes gehen direkt an den Produzenten, 25 Prozent verbleiben bei pantaflix.com. Produzenten erhalten damit für ihre Filme die bis zu 7,5 fache Vergütung gegenüber etablierten Plattformen. Im Jahr 2015 beliefen sich die weltweiten Umsätze mit VoD-Diensten auf 11,2 Mrd. Euro. Bis zum Jahr 2020 werden sich diese voraussichtlich verdoppeln, da sich die Sehgewohnheiten der Kunden nachhaltig verändern - weg von linearem Fernsehen hin zu flexiblen VoD-Diensten, u. a. auf digitalen Endgeräten wie Smartphone und Tablet-PC. pantaflix.com hat sich durch seinen innovativen Ansatz für ein überdurchschnittliches Wachstum in diesem Markt positioniert.

Über die PANTALEON Entertainment AG: Die PANTALEON Entertainment AG ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Die Gruppe entwickelte als führender Produzent von Spielfilmen mit Vertriebspartnern von Weltformat wie Warner Bros. und Amazon Prime vom Start weg eine hohe Wachstumsdynamik. Der wirtschaftliche Erfolg auf Produzentenseite ermöglichte die Entwicklung von pantaflix.com, einer innovativen und disruptiven Video-on-Demand-Plattform. Die 100%-ige Tochter von PANTALEON startete 2016 ihren weltweiten Roll-out. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaleonentertainment.com.

Kontakt: PANTALEON Entertainment AG Katharinenstraße 4 D-61476 Kronberg im Taunus Tel.:+49 6173 3945095 Fax: +49 6173 3945097 E-Mail: ir@pantaleongroup.com

Investor Relations Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Straße 2 D-82166 Gräfelfing/München Tel.:+49 89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com

