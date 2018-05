DGAP-News: PANTAFLIX AG: YOU ARE WANTED feiert als erste deutsche Serie Weltpremiere in Hollywood (deutsch)

PANTAFLIX AG: YOU ARE WANTED feiert als erste deutsche Serie Weltpremiere in Hollywood

^

DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

PANTAFLIX AG: YOU ARE WANTED feiert als erste deutsche Serie Weltpremiere in

Hollywood

03.05.2018 / 10:09

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PANTAFLIX AG: YOU ARE WANTED feiert als erste deutsche Serie Weltpremiere in

Hollywood

München, 03. Mai 2018 - PANTALEON Films, eine 100-prozentige

Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG, und Amazon setzen mit der Prime

Original Serie YOU ARE WANTED einen weiteren Meilenstein: Die erste

deutschsprachige Video-Streaming-Serie ist jetzt auch die erste deutsche

Serie, die ihre Weltpremiere in den USA feiert. Am 7. Mai lüftet Amazons

Streaming-Service Prime Video im ArcLight, Hollywood, den Vorhang zur

zweiten Staffel der erfolgreichen Thriller-Serie. In Anwesenheit der

Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer, Alexandra Maria Lara, Jessica Schwarz

und Michael Landes sehen ein internationales Fachpublikum und Fans die erste

Episode der neuen Folgen. Die komplette Staffel wird ab 18. Mai 2018 auf der

ganzen Welt verfügbar sein. "Mit der ersten Staffel haben wir bereits

deutsche Filmgeschichte geschrieben und einen großartigen weltweiten Erfolg

gefeiert. Jetzt gilt es, eine noch größere globale Zielgruppe zu erreichen.

Eine Premiere in Los Angeles ist hierfür genau der richtige Auftakt", so Dan

Maag, Produzent von YOU ARE WANTED.

YOU ARE WANTED ist sowohl in Deutschland als auch rund um die Welt ein

sensationeller Publikumserfolg: Es ist die erfolgreichste Serie aller Zeiten

bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich. Die Serie schaffte es

zudem an ihrem Start-Wochenende in die Liste der fünf meist gestreamten

Serien in mehr als 70 Ländern. Unter nicht-deutschsprachigen Zuschauern

erfreut sich die Serie einer besonders großen Fangemeinschaft in den USA:

Mehr als jeder fünfte Zuschauer (22 Prozent) der ersten Staffel kommt aus

Nordamerika. "Mit unserer Serie jetzt in den USA Weltpremiere zu feiern, ist

eine große Ehre und ich freue mich unheimlich darauf", sagt Regisseur und

Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer.

Darum geht es in den neuen Folgen: Mit dem Daten sammelnden Monsterprogramm

"Burning Man" schien Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) sein Schicksal

wieder in eigenen Händen zu halten. Doch nun geht der Albtraum von Neuem

los. Seine Erinnerung: gelöscht. "Burning Man": verschwunden. Seine Familie:

in Gefahr. Lukas ist wieder auf der Flucht. Seine einzige Chance: Er muss

die mächtigste Cyber-Waffe der Welt wiederfinden und sein Schicksal in die

eigenen Hände nehmen.

Die zweite Staffel von YOU ARE WANTED ist ein Prime Original, produziert von

PANTALEON Films GmbH (einer 100-prozentigen Tochter der PANTAFLIX AG),

Warner Bros. Entertainment GmbH und Warner Bros. International Television

Production Deutschland GmbH. Produzenten der Serie sind Dan Maag, Matthias

Schweighöfer, Marco Beckmann und Willi Geike. Regie führen Matthias

Schweighöfer und Bernhard Jasper. Die Drehbücher stammen aus der Feder von

Markus Hoffmann, Uwe Kossmann und Arndt Stüwe. Gefördert wird YOU ARE WANTED

vom German Motion Picture Fund.

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am

schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der

Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen

Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds und der

Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen

360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und

Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe

Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell

für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.

PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen

Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon,

Disney, Warner Bros., StudioCanal und Sun Seven Stars Media. In ihrem

Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten

Berlin, Köln, München und Frankfurt am Main.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und

www.pantaflix.com.

Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 89827227

E-Mail: sh@crossalliance.com

---------------------------------------------------------------------------

03.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PANTAFLIX AG

Holzstraße 30

80469 München

Deutschland

Telefon: +49 89 2323 85 50

Fax: +49 89 2323 85 519

E-Mail: contact@pantaflix.com

Internet: www.pantaflixgroup.com

ISIN: DE000A12UPJ7

WKN: A12UPJ

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

681971 03.05.2018

°