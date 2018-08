DGAP-News: PANTAFLIX AG: VoD-Plattform PANTAFLIX und Red Arrow Studios International vereinbaren die weltweite Auswertung von Inhalten (deutsch)

PANTAFLIX AG: VoD-Plattform PANTAFLIX und Red Arrow Studios International vereinbaren die weltweite Auswertung von Inhalten

09.08.2018 / 08:30

München, 9. August 2018. Die PANTAFLIX Technologies GmbH erweitert ab sofort

das Streaming-Angebot der VoD-Plattform um ein großes Entertainment-Bundle

der Red Arrow Studios International GmbH. Die 100-prozentige

Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) hat

mit dem Vertriebshaus der Red Arrow Studios die weltweite Auswertung von

deutschen Inhalten im Ausland vereinbart, darunter die Erfolgs-Serien "Anna

und die Liebe" (Jeannette Biedermann, Roy Peter Link), "Danni Lowinski"

(Annette Frier), "Der Bulle von Tölz" (Ottfried Fischer) und "Alphateam"

(Marlies Engel, Karen Böhne).

Stefan Langefeld, CEO der PANTAFLIX AG: "Unser Katalog verfügt über bis zu

23.000 Inhalte, PANTAFLIX ist aktuell in 45 Ländern online und wir möchten

für im Ausland lebende Menschen die beste ,Away from Home'-Plattform sein.

Die Vereinbarung mit Red Arrow Studios International vergrößert unser

Angebot deutscher Inhalte im Ausland um eine vierstellige Stückzahl und

macht PANTAFLIX noch attraktiver für unsere Kunden."

Red Arrow Studios ist Teil der ProSiebenSat.1 Media SE, einem der führenden

Medienhäuser Europas. Der Deal wurde von Jonas Anschütz, VP Business

Strategy & Operations von Red Arrow Studios International, abgeschlossen.

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am

schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Das Unternehmen verfolgt

einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und

Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen

Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds und der

Brand-Integration-Einheit March & Friends, ist auch die cloud-basierte

Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der

Fokus der VoD-Plattform liegt auf der globalen Verfügbarkeit von

internationalen Inhalten. Damit erschließt PANTAFLIX einen vitalen und

kontinuierlich wachsenden Markt und adressiert mehr als 258 Millionen

Expatriates weltweit und Menschen, die außerhalb ihrer Heimatlandes leben.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney,

Warner Bros., StudioCanal und Premiere Digital Services. In ihrem

Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten

Berlin, Köln, München und Frankfurt am Main. Mit dem Digital-Experten Stefan

Langefeld und dem Medienmanager Nicolas Paalzow verfügt die PANTAFLIX AG

über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film/TV- und

Technologie-Branche verwurzelt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und

www.pantaflix.com.

Über Red Arrow Studios International GmbH

Red Arrow Studios International is a world-leading TV distributor of

scripted, formats and factual shows from a global network of in-house

production companies, outstanding third-party producers and digital-content

partners. Led by Henrik Pabst, with offices in Munich, London, New York and

Hong Kong, Red Arrow Studios International co-produces and finances global

entertainment, and distributes acclaimed content to over 200 territories

worldwide. Red Arrow Studios International is part of Red Arrow Studios,

which is comprised of 20 production companies in seven territories;

world-leading digital studio, Studio71; and film distributor Gravitas

Ventures. Red Arrow Studios is a ProSiebenSat.1 Media SE company, one of

Europe's leading media groups.

For more information, please visit: redarrowstudios.com/international

°