DGAP-News: PANDION AG verschiebt Anleiheemission (deutsch)

19.10.2020 / 18:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

Köln, 19. Oktober 2020 - Das Management der PANDION AG hat heute aufgrund

des zunehmend schwierigen Kapitalmarktumfelds beschlossen, die Emission

ihrer Unternehmensanleihe zu verschieben. Somit wird die Debutanleihe der

PANDION AG nicht wie ursprünglich geplant am morgigen Dienstag, 20. Oktober

2020, in die Zeichnungsphase am Börsenplatz Frankfurt gehen.

Grund für diese Entscheidung ist die aktuelle Zurückhaltung, die mit der

Verunsicherung im Zuge der sich verschärfenden Corona-Pandemie einhergeht

und damit das vorrangige Ziel einer soliden Emission erschwert. So haben

insbesondere institutionelle Investoren signalisiert, dass grundsätzlich ein

großes Interesse an der Anleihe besteht, die jeweiligen Zeichnungen im

Volumen jedoch deutlich niedriger ausfallen würden, als dies bei einem

stabilen Marktumfeld der Fall gewesen wäre. Das durchweg sehr positive

Feedback von Investoren während der in den letzten Tagen durchgeführten

Roadshow und die positive öffentliche Wahrnehmung der PANDION AG sind eine

gute Basis für eine Neuaufnahme der Vermarktung, sobald das

Kapitalmarktumfeld es erlaubt. Da für die Gesellschaft kein unmittelbarer

Finanzierungsbedarf besteht, wird das Management den Markt weiterhin

beobachten und die Gespräche wieder aufnehmen, sobald sich die Stimmung

aufgehellt hat.

Pressekontakt

PANDION AG

Petra Höfels

Unternehmenskommunikation

Im Mediapark 8, 50670 Köln

Tel. +49 (0) 221/71600-221

E-Mail: hoefels@pandion.de

Homepage: www.pandion.de

Investor Relations

IR.on AG

Fabian Kirchmann, Frederic Hilke

Tel. +49 (0) 221-9140-970

ir@pandion.de

Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung,

Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte

Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie

in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Seit 2014

entwickelt das Unternehmen zudem großvolumige Büroimmobilien. Insgesamt

plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit 4.250 hochwertige Wohnungen,

10 größere Gewerbeobjekte sowie 3 Vorratsprojekte, die der

Projektentwicklung zugeführt werden sollen, mit einem Verkaufsvolumen von

insgesamt rund 4,3 Mrd. Euro, der überwiegende Teil im Bereich Wohnen. Die

PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 190 Mitarbeiter an den Standorten

Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Disclaimer

Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder

in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren der PANDION AG dar und sind nicht in diesem Sinne

auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine

solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den

Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Teilschuldverschreibungen der

Anleihe 2020/2025 der PANDION AG werden aufgefordert, sich über derartige

Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine

Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der

Anleihe 2020/2025 der PANDION AG darf ausschließlich auf Basis des von der

Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du

Secteur Financier - CSSF) am 12. Oktober 2020 gebilligten

Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.pandion.de/ag/anleihe und

www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als

Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger

sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um

die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu

investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen

Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den

Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United

States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche

Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, und dem Großherzogtum

Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts

vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß

gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der PANDION AG

werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum

Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

