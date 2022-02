DGAP-News: PALFINGER AG: Rekordjahr in der 90jährigen Unternehmensgeschichte (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Palfinger":

PALFINGER AG: Rekordjahr in der 90jährigen Unternehmensgeschichte

24.02.2022 / 07:00

Rekordjahr in der 90jährigen Unternehmensgeschichte

- All Time High in Umsatz, EBIT, Konzernergebnis und Dividende

- Zuwächse in allen Regionen

- 2,0 Mrd Euro Umsatz für 2022 angepeilt

in Mio EUR 2019 2020 2021 %

Umsatz 1.753,8 1.533,9 1.841,5 20,1 %

EBITDA 223,6 188,7 243,7 29,1 %

EBITDA-Marge in % 12,8% 12,3% 13,2% -

EBIT 149,0 100,3 155,0 54,5 %

EBIT-Marge in % 8,5% 6,5% 8,4 % -

Konzernergebnis 80,0 49,8 86,6 73,9 %

Mitarbeiter1) 11.126 10.824 11.733 -

Dividende 0,35 0,45 0,772)

1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne

Equity-Beteiligungen sowie ohne Leiharbeiter angegeben.

2) Vorschlag an die Hauptversammlung

Bergheim, 24. Februar 2022

Die PALFINGER AG blickt zu ihrem 90jährigen Firmenjubiläum auf ein

herausragendes Geschäftsjahr 2021 zurück. Dank der weltweit starken

Nachfrage verzeichnet der Konzern mit Sitz in Bergheim, Österreich, Rekorde

im Auftragseingang und Auftragsstand sowie einen Rekordumsatz von EUR 1,84

Mrd und ein Rekordkonzernergebnis von EUR 86,6 Mio. Mit rund EUR 122 Mio

Nettoinvestitionen treibt PALFINGER den Ausbau zukunftsorientierter

Strukturen voran und schafft Kapazitäten für weiteres Wachstum.

Stark in Bau, Holz und Recycling

Trotz Wiederaufflammen der Pandemie setzte sich die Erholung der

Weltwirtschaft 2021 fort.

Nahezu alle Regionen und Produktlinien verzeichneten neue

Rekordauftragseingänge und -stände. Die starke Nachfrage resultierte

hauptsächlich aus der positiven Entwicklung der Bauwirtschaft sowie der

Forstwirtschaft und Recycling. Langfristige Infrastrukturpakete sowie

steigende Investitionen im Wohnbau verstärkten den positiven Trend in der

Bauwirtschaft.

Chancen erkennen, Vorteile nutzen

"Dieses Ergebnis zeigt, wie rasch PALFINGER mit der GLOBAL PALFINGER

ORGANIZATION (GPO) auf ein volatiles und herausforderndes Umfeld reagiert

und zu seinem Vorteil nutzt", betont PALFINGER CEO Andreas Klauser. Zu den

größten Herausforderungen 2021 zählten die extremen Kostensteigerungen für

Rohmaterialien, Transporte und Personal. Trotz limitierter

Materialverfügbarkeit konnte PALFINGER seine Liefertreue auf relativ hohem

Niveau halten.

Wir feiern die Zukunft seit 1932 - neue Strategie 2030

Vor 90 Jahren hat PALFINGER in Österreich als kleine Werkstatt begonnen und

sich kontinuierlich weiterentwickelt. Heute ist PALFINGER ein globales

Unternehmen, das in der Branche weltweit Maßstäbe setzt. Mit der Vision &

Strategie 2030 reagiert PALFINGER nicht nur auf die Megatrends

(Digitalisierung, Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Wandel), sondern

schafft mit seinen strategischen Säulen "Go for Solutions" und "Go Digital"

die Voraussetzung, Kunden und Partner in Zukunft noch umfassender und

effizienter zu unterstützen. PALFINGER setzt damit konsequent seinen Weg als

Anbieter höchst innovativer, smarter Lösungen mit gesteigerter Effizienz,

mehr Sicherheit und besserer Bedienbarkeit fort und ergänzt diesen um

komplementäre, digitale Angebote und neue Geschäftsmodelle, welche

zusätzlichen Wert für Kunden und Anwender schaffen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Um das Thema Nachhaltigkeit noch besser voranzutreiben, wurde 2021 ein

eigenes Sustainability Council implementiert. Dieses besteht aus zentralen

Managementfunktionen und trägt die Verantwortung, bei allen

Geschäftsprozessen neben den ökonomischen Aspekten auch Themen der Bereiche

Umwelt, Soziales und Governance zu berücksichtigen. Gemeinsam bilden diese

die drei strategischen Nachhaltigkeitssäulen von PALFINGER.

Ausblick: 2 Milliarden Euro Umsatzziel 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 peilt PALFINGER einen Umsatz von EUR 2,0 Mrd an.

Die Asynchronität zwischen Kostensteigerungen - insbesondere für

Rohmaterialien, Transporte und Personal - und Preiserhöhungen reduziert im

ersten Halbjahr 2022 deutlich die Profitabilität. Für das zweite Halbjahr

2022 erwartet PALFINGER weitere positive Effekte durch Preiserhöhungen und

eine Kompensation des EBIT-Rückgangs des

1. Halbjahres 2022.

Mittelfristig setzt sich der Konzern bis 2024 das Ziel, einen Umsatz von EUR

2,3 Mrd aus organischem Wachstum, einen ROCE von 12 Prozent und eine

EBIT-Marge von 10 Prozent zu erreichen. 2030 soll die Umsatzmarke von EUR

3,0 Mrd erreicht werden.

Hier finden Sie die Online-Version des Geschäftsberichts 2021 der PALFINGER

AG:

https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/finanz-publikationen

Hier finden Sie das begleitende Magazin des Geschäftsberichts 2021 der

PALFINGER AG:

https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/finanz-publikationen

+++

ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist

der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und

Hebelösungen. Mit rund 11.700 Mitarbeitern, 34 Fertigungsstandorten und

einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten

stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus

Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter

innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und

besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung

entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.

Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2021

einen Rekordumsatz von EUR 1,84 Mrd. 2022 feiert PALFINGER unter dem Motto

"Celebrating the future since 1932" sein 90jähriges Jubiläum.

Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com

Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter "News" auf der

Internetseite www.palfinger.ag, www.palfinger.com zur Verfügung.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Palfinger AG

Lamprechtshausener Bundesstraße 8

5020 Salzburg

Österreich

Telefon: +43 (0)662/2281-81101

Fax: +43 (0)662/2281-81070

E-Mail: ir@palfinger.com

Internet: www.palfinger.ag

ISIN: AT0000758305

Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

