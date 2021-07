DGAP-News: PAION STARTET VERMARKTUNG VON GIAPREZA(R) (ANGIOTENSIN II) ZUR BEHANDLUNG DER REFRAKTÄREN HYPOTONIE BEI ERWACHSENEN MIT SEPTISCHEM ODER ANDEREM DISTRIBUTIVEN SCHOCK IN DEUTSCHLAND (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

PAION STARTET VERMARKTUNG VON GIAPREZA(R) (ANGIOTENSIN II) ZUR BEHANDLUNG DER REFRAKTÄREN HYPOTONIE BEI ERWACHSENEN MIT SEPTISCHEM ODER ANDEREM DISTRIBUTIVEN SCHOCK IN DEUTSCHLAND

16.07.2021 / 11:09

- GIAPREZA(R) ist das erste von PAION in Europa eingeführte Produkt

Aachen, 16. Juli 2021 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (PA8; ISIN

DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard) gibt heute

bekannt, dass GIAPREZA(R) (Angiotensin II) ab sofort in Deutschland im

Direktvertrieb bestellt und an Kunden geliefert werden kann.

GIAPREZA(R) ist von der Europäischen Kommission für die Behandlung der

refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem

distributiven Schock zugelassen, die trotz adäquater Volumenrestitution und

Anwendung von Katecholaminen und anderen verfügbaren vasopressorischen

Therapien bei einem niedrigen Blutdruck verbleiben. GIAPREZA(R) ist ein

synthetisches humanes Angiotensin II, das auf die gleiche Weise wie das

körpereigene regulatorische Peptid wirkt, das im

Renin-Angiotensin-Aldosteron-System zur Erhöhung des Blutdrucks eine

zentrale Rolle spielt.

PAION schätzt, dass jährlich etwa 150.000 Patienten mit septischem oder

anderem distributiven Schock in Europa trotz Behandlung mit bestehenden

Therapien unterhalb der Zielblutdruckwerte verbleiben, was zu einer hohen

Sterblichkeitsrate bei diesen kritisch kranken Patienten führt. Im Jahr 2013

lag die Sterblichkeitsrate von Patienten mit schwerem septischem Schock in

Deutschland bei fast 60 % [1]. Aufgrund dieses signifikanten ungedeckten

Bedarfs hat PAION beschlossen, GIAPREZA(R) so schnell wie möglich, und bevor

eine kommerzielle Struktur in Deutschland aufgebaut wird, für Patienten

verfügbar zu machen. Im Laufe der nächsten Monate wird eine Ausweitung auf

andere europäische Märkte erfolgen. Der anfängliche Fokus der kommerziellen

Teams in ganz Europa wird im ersten Jahr der Markteinführung darauf liegen,

dass GIAPREZA(R) basierend auf dem ungedeckten Bedarf und dem

gesundheitsökonomischen Nutzen, den es adressieren kann, in den

Krankenhäusern gelistet wird.

Dr. Jim Phillips, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, erklärte: "Septischer

und anderer distributiver Schock ist ein ernster Zustand, der zu einer

erhöhten Sterblichkeit bei hospitalisierten Patienten führt. Wir freuen uns,

dass wir mit dieser ersten Produkteinführung von PAION eine neue

Behandlungsoption für schwerkranke Patienten anbieten können, die an diesem

schrecklichen Ereignis leiden."

PAION plant, all seine Produkte - Byfavo(R), GIAPREZA(R) und XERAVA(R) -

nach Ländern gestaffelt einzuführen, so dass bis Ende 2022 die Einführungen

in allen ausgewählten europäischen Märkten erfolgt sein werden.

Über septischen oder anderen distributivem Schock

Der distributive Schock ist die häufigste Art von Schock im stationären

Bereich. Die Unfähigkeit, einen adäquaten Blutdruck zu erreichen oder

aufrechtzuerhalten, führt zu einem unzureichenden Blutfluss zu den Organen

und Geweben des Körpers und ist mit einer Sterblichkeitsrate verbunden, die

die meisten akuten Erkrankungen, die einen Krankenhausaufenthalt erfordern,

übersteigt.

GIAPREZA(R) (Angiotensin II)

GIAPREZA(R) zur Infusion ist ein von der FDA zugelassener Vasokonstriktor

zur Erhöhung des Blutdrucks bei Erwachsenen mit septischem oder anderem

distributiven Schock. GIAPREZA(R) ist von der Europäischen Kommission und

der britischen Arzneimittelbehörde für die Behandlung der refraktären

Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock

zugelassen, die trotz adäquater Volumenrestitution und Anwendung von

Katecholaminen und anderen verfügbaren vasopressorischen Therapien bei einem

niedrigen Blutdruck verbleiben. GIAPREZA(R) ist ein synthetisches humanes

Angiotensin II, das auf die gleiche Weise wirkt wie das körpereigene

Angiotensin-II-Peptid, das eine zentrale Rolle im

Renin-Angiotensin-Aldosteron-System spielt, das seinerseits den Blutdruck

reguliert.

Bei der pivotalen Phase-III-Studie von Angiotensin II für die Behandlung

eines High-Output-Schocks (ATHOS-3) handelte es sich um eine randomisierte,

placebokontrollierte, doppelblinde, internationale, multizentrische

Phase-III-Studie zu Sicherheit und Wirksamkeit, in deren Rahmen 321

Erwachsene mit einem septischen Schock oder einem anderen distributiven

Schock, die trotz einer Flüssigkeits- und Vasopressortherapie an Hypotonie

litten, 1:1 auf GIAPREZA(R) oder Placebo randomisiert wurden. Der primäre

Wirksamkeitsendpunkt, ein Ansteigen des Blutdrucks, wurde von 70 % der zu

GIAPREZA(R) randomisierten Patienten im Vergleich zu 23 % der mit Placebo

behandelten Patienten erreicht; p < 0,0001 (eine Behandlungswirkung von 47

%).

Die europäische Zusammenfassung der Produktmerkmale ist auf der Website der

Europäischen Arzneimittelagentur verfügbar:

www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/giapreza

Über PAION

Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit

innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus

durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs

Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz

wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum.

Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert.

Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich und China für

die Kurzsedierung und in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie

zugelassen.

Neben Byfavo(R) (Remimazolam) hat PAION zwei weitere Produkte, GIAPREZA(R)

(Angiotensin II) und XERAVA(R) (Eravacyclin), in seinem Portfolio.

GIAPREZA(R)

ist ein Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei

Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock, die trotz

adäquater Volumenrestitution und Anwendung von Katecholaminen und anderen

verfügbaren vasopressorischen Therapien bei einem niedrigen Blutdruck

verbleiben; im Juli 2021 fand die Markteinführung statt. XERAVA(R) ist ein

neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter

intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen.

PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den

Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige

Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und anderen

Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.

PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen.

PAION-Kontakt:

Ralf Penner

Vice President Investor Relations/Public Relations

PAION AG

Heussstraße 25

52078 Aachen

Tel. +49 241 4453-152

E-Mail r.penner@paion.com

www.paion.com

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,

die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen

vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum

Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken,

Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der

Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit

oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen.

In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten

sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine

Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu

aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

