DGAP-News: Osram steigert Rendite und Cashflow dank frühzeitig ergriffener Struktur- und Corona-Maßnahmen (deutsch)

Osram steigert Rendite und Cashflow dank frühzeitig ergriffener Struktur- und Corona-Maßnahmen

07.05.2020

- Bereinigte EBITDA-Marge steigt im Q2 um vier Prozentpunkte auf 11,7

Prozent

- Konzernumsatz sinkt auf vergleichbarer Basis

- Positiver Free Cashflow von 64 Millionen Euro erreicht

- Kathrin Dahnke als neue CFO an Bord

- Mittelfristige Auswirkungen durch COVID-19-Pandemie noch nicht

prognostizierbar

Osram hat angesichts der globalen Herausforderungen ein gutes zweites

Quartal erzielt und damit die Markterwartungen getroffen. Zwar sank der

Umsatz des Hightech-Unternehmens auf vergleichbarer Basis um knapp acht

Prozent auf 821 Millionen Euro, es wurde aber insbesondere durch gezieltes

Cash Management ein positiver Free Cashflow von 64 Millionen erreicht. Die

bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal

um fast vier Prozentpunkte und lag bei 11,7 Prozent. Das um Sondereffekte

bereinigte EBITDA lag mit 96 Millionen Euro dank der Strukturmaßnahmen und

der Umstellung auf IFRS 16 um gut ein Drittel über dem Vorjahreswert.

Aufgrund der Restrukturierungsaufwendungen, die sich vor allem wegen der

Rückstellungen für die angekündigte Struktur- und Personalanpassung auf 45

Millionen Euro beliefen, war das Nettoergebnis mit 39,3 Millionen Euro

negativ. "Unsere sehr früh ergriffenen Maßnahmen gegen die Folgen der

Corona-Krise zeigen im ganzen Unternehmen Wirkung. Es war eine

Herausforderung, die Produktion in den vergangenen Wochen weitgehend regulär

aufrechtzuerhalten, da unser oberstes Gebot die Gesundheit und der Schutz

unserer Mitarbeiter ist und bleibt. Osram nutzt die Zeit auch, um nach der

Corona-Krise gut aufgestellt zu sein. Unsere hohe Eigenkapitalquote kommt

uns dabei sehr zugute", sagte Olaf Berlien, Vorstandsvorsitzender der OSRAM

Licht AG.

Im Rahmen des unternehmensweiten Krisenmanagements konnte unter anderem mit

Arbeitszeitmaßnahmen, der Überprüfung von Investitionen und konsequentem

Finanzierungsmanagement ein zusätzliches Liquiditätsvolumen von rund 200

Millionen Euro bis Ende des Geschäftsjahres identifiziert werden.

Unabhängig von den akuten Maßnahmen hält Osram an den bestehenden

Performance-Programmen fest, die von 2018 bis Ende des Geschäftsjahres 2022

Einsparungen von 300 Millionen Euro bringen werden. So wappnet sich das

Unternehmen bestmöglich für konjunkturelle Herausforderungen.

Der Bereich Opto Semiconductors verzeichnete im vergangenen Quartal eine

starke bereinigte EBITDA-Marge von 21 Prozent. Der Umsatz der

Halbleitersparte ging leicht auf 362 Millionen Euro zurück. Der

vergleichbare Umsatz des Bereichs Automotive lag mit 431 Millionen Euro

merklich unter dem Vorjahreswert. Grund hierfür sind unter anderem die

ersten Auswirkungen der Corona-Krise auf die schon zuvor geschwächte

Automobilindustrie. Im Geschäftsbereich Digital (DI) sank der Umsatz

ebenfalls deutlich um gut zwölf Prozent. Hier machte sich der

pandemiebedingte Rückgang im Geschäft mit Entertainment- und Kinobeleuchtung

sowie bei Projekten zur Gebäude-Illuminierung in China bemerkbar. Die Sparte

DI konnte sich dennoch in der operativen Gewinnzone behaupten, das

bereinigte EBITDA war mit zwei Millionen Euro positiv.

Seit dem 16. April verstärkt Kathrin Dahnke den Osram-Vorstand. Sie folgt

als neue Verantwortliche für das Finanzressort auf Ingo Bank, der zum 1. Mai

Finanzvorstand bei der ams AG geworden ist. Die krisenerprobte

Finanzmanagerin blickt auf vielseitige Erfahrungen in mittelständischen wie

auch börsennotierten Unternehmen zurück. Zuletzt war sie Vorstandsmitglied

des Mischkonzerns Wilh. Werhahn KG.

Mittel- und langfristig sind die Auswirkungen von COVID-19 auf die

Weltwirtschaft noch nicht prognostizierbar. Die Situation geht mit

operativen und finanziellen Herausforderungen für die gesamte Wirtschaft

einher. Insbesondere Produktionsstillegungen auf Seite der Kunden und die

Störungen der globalen Lieferketten werden sich sehr wahrscheinlich auf die

Geschäftsentwicklung von Osram auswirken. Wie Mitte März bereits mitgeteilt,

erwartet das Unternehmen daher seine ursprünglichen Unternehmensziele für

das Geschäftsjahr 2020 nicht erreichen zu können. Erst wenn die allgemeine

Marktsituation mehr Klarheit erlaubt, wird Osram seine Prognose

aktualisieren können.

Ab Mai wird eine größere Anzahl von Osram-Mitarbeitern von Kurzarbeit

betroffen sein. Der Osram-Vorstand hat daher entschieden, jedenfalls bei

seinem Mai-Gehalt auf zehn Prozent zu verzichten. Über weitere Maßnahmen

wird er gemäß der aktuellen Lage entscheiden. Auch die Führungskräfte werden

einen entsprechend solidarischen Beitrag über ihre variablen

Einkommensbestandteile leisten.

Osram hält am Donnerstag, 7. Mai, ab 09:30 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz

für Journalisten mit dem Vorstand der OSRAM Licht AG ab. Diese wird unter

https://87399.choruscall.eu/links/osram200507pr.html auch im Internet

übertragen. Unter dieser Adresse können Sie im Anschluss zudem eine

Aufzeichnung der Konferenz abrufen.

Ab 14:00 Uhr MESZ können Sie am 7. Mai die Analystenkonferenz mit dem

Vorstand unter folgendem Link verfolgen:

https://87399.choruscall.eu/links/osram200507ir.html

PRESSEKONTAKTE

Torsten Wolf

Tel. +49 89 6213-2506

E-mail: torsten.wolf@osram.com

Jens Hack

Tel. +49 89 6213-2129

E-mail: j.hack@osram.com

Susanne Enninger

Tel. +49 89 6213-3996

E-mail: s.enninger@osram.com

Ausgewählte Kennzahlen des OSRAM Licht-Konzerns (fortg. Geschäft) im zweiten

Quartal

2. Quartal 2. Quartal Veränderung

2020 2019 nominal

Umsatz 821 862 (4,7%)

Vglb. Umsatzwachstum1 (7,9%)

EBITDA bereinigt2 96 70 36,8%

.Marge 11,7% 8,1% 350bps

Ergebnis nach Steuern (39) (91) 56,7%

Free Cashflow 64 (76) n.a.

Mitarbeiter in Tsd. 22 25 (11,1%)

(ungeprüfte Zahlen. Angaben in Millionen Euro, Margen in Prozent,

Mitarbeiter per 31. März. Negative Werte in Klammern.)

(1bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte)

(2Bereinigt um Sonderthemen, inkl. z.B. Transformationskosten, wesentliche

rechtliche und regulatorische Themen sowie M&A bezogene Kosten.)

Entwicklung der Berichtssegmente im zweiten Quartal

2. Quartal 2.Quartal Veränderung

2020 2019 nominal

Opto Semiconductors

.Gesamtumsatz 362 363 (0,3%)

.vglb. Umsatzwachstum1 (1,8%)

.EBITDA bereinigt2 76 52 46,6%

. Free Cashflow 60 (13) n.a.

Automotive

.Gesamtumsatz 431 447 (3,6%)

.vglb. Umsatzwachstum1 (8,7%)

.EBITDA bereinigt2 30 43 (30,6%)

.Free Cashflow 37 66 (43,9%)

Digital

.Gesamtumsatz 200 227 (11,5%)

.vglb. Umsatzwachstum1 (12,3%)

.EBITDA bereinigt2 2 (3) n.a.

. Free Cashflow (18) (43) 58,9%

(ungeprüfte Zahlen in Millionen Euro. Negative Werte in Klammern.)

(1bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte)

(2Bereinigt um Sonderthemen, inkl. z.B. Transformationskosten, wesentliche

rechtliche und regulatorische Themen sowie M&A bezogene Kosten.)

ÜBER OSRAM

OSRAM, mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes

Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend

halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von

Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu

vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM

nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und

Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM werden wir künftig

nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, uns fortbewegen,

arbeiten und leben. OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2019 (per

30. September) weltweit rund 23.500 Mitarbeiter und erzielte in diesem

Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro aus fortgeführten

Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und

München notiert unter der WKN: LED 400 (Börsenkürzel: OSR). Weitere

Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de.

