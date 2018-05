DGAP-News: Osram durch Übernahme in den USA auf dem Weg zum führenden Anbieter von Smart-Farming-Lösungen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

- Osram übernimmt einen der weltweit führenden Anbieter für smartes

Pflanzenlicht

- Mit US-Anbieter Fluence erweitert Osram sein Portfolio an

Horticulture-Angeboten

- Osram ist Wegbereiter für digitale Automatisierung von

Smart-Farming-Lösungen durch Kombination von intelligenter Beleuchtung,

Sensorik und smarter Software

Auf dem Weg zum führenden Anbieter von smarten Pflanzenwachstumslösungen

geht Osram den nächsten Schritt. Der Konzern erwirbt die Fluence

Bioengineering Inc. mit Sitz in Austin, Texas. Das 2013 gegründete

Unternehmen mit rund 95 Mitarbeitern erzielte 2017 einen Umsatz im mittleren

zweistelligen Millionenbereich (US-Dollar). Fluence ist spezialisiert auf

LED-basierte Pflanzenwachstumssysteme für eine Vielzahl von Anwendungen

unter anderem im Bereich Vertical Farming. Das Unternehmen nutzt dafür schon

heute LED von Osram und ermöglicht so den Anbau von pflanzlichen

Erzeugnissen vor allem in Ballungsgebieten. Das Anwendungsspektrum reicht

von Gemüsepflanzen wie beispielsweise Salaten und Kräutern bis hin zu

Arzneipflanzen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Fluence stößt die Türe zu einem riesigen Zukunftsmarkt weit auf. Das große

Markt- und Applikationswissen kombiniert mit unserem Know-How rund um Licht,

Sensorik und Vernetzung macht uns zum führenden Anbieter von

Horticulture-Technologie", erklärt Stefan Kampmann, CTO der OSRAM Licht AG.

Die zugehörige Smart-Farming-Software kann in die von Osram entwickelte

Lightelligence-Plattform für das Internet der Dinge (IoT) integriert werden.

Lightelligence bringt die Digitalisierung von Lichtsteuerung auf eine neue

Ebene und ermöglicht dank intelligenter Verknüpfung und Auswertung von

Sensordaten signifikante Fortschritte bei der Automatisierung sowie smarte

Anwendungen weit über Licht hinaus.

Durch steigende Bevölkerungszahlen und die anhaltenden Urbanisierung steigt

weltweit in den Städten die Nachfrage nach frischen Lebensmitteln. Um die

Versorgung dort sicherzustellen, sind Lebensmittelproduktion in

Gewächshäusern und vertikalen Anbausystemen, genannt Vertical Farming, aus

Zukunftsvisionen nicht mehr wegzudenken. Auch die hohen Standards für

pflanzenbasierende Arzneimittel treiben die Nachfrage an intelligenter

Beleuchtung, Sensorik und künstliche Intelligenz für den Anbau im Innenraum

voran.

Zudem ermöglicht der Anbau unter kontrollierten Bedingungen kürzere

Transportwege, effizienteren Einsatz von Wasser, Pestiziden sowie Dünger und

trägt damit der Transformation hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft bei.

Um auf diese Entwicklungen technologische Antworten zu liefern, sind

intelligente Lichtsysteme ein wichtiger Bestandteil von

Pflanzenwachstumssystemen.

Erzeuger können mit den LED-basierten Lösungen von Fluence ihren Ernteertrag

um bis zu 25 Prozent steigern, Energiekosten um bis zu 50 Prozent reduzieren

und durch die gezielte Nutzung von Licht die Qualität und Inhaltsstoffe von

Pflanzen beeinflussen. Zieht man weiterhin in Betracht, dass bisher rund 40

Prozent der Lebensmittel zwischen Erzeuger und Supermarktregal verderben,

ergibt sich aus dem Ansatz des smarten Farmings eine zusätzlich ökologisch

relevante Perspektive.

"Zukünftig werden selbstlernende Software-Algorithmen digitale

Pflanzenmodelle erstellen und optimieren, um so maßgeschneiderte Salate und

Kräuter für Plattformpartner wie Supermärkte, Online-Lebensmittelgeschäfte

und Pharmaunternehmen anzubauen", erläutert Kampmann.

Osram baut sein Engagement im Bereich Horticulture seit Jahren aus. Das

Unternehmen hat bereits Forschungs- und Spezialleuchten entwickelt, mit

denen auf verschiedene Pflanzen maßgeschneiderte Lichtrezepte gesteuert

werden. Im Jahr 2017 hat sich Osram am Münchener Start-Up Agrilution

beteiligt, das Gewächsschränke mit LED-Beleuchtung für den Privathaushalt

entwickelt.

Fluence Bioengineering soll im Spezialbeleuchtungsbereich "Professional and

Industrial Applications" der Business Unit Specialty Lighting angesiedelt

werden. "Wir freuen uns, mit Osram die globale Expansion voranzutreiben und

auch unser digitales Produktportfolio weiter auszubauen. Unsere bisherigen

und neuen Kunden werden von der Partnerschaft mit Osram rund um das Thema

Licht und Sensorik profitieren", sagte Nick Klase, Geschäftsführer von

Fluence.

PRESSEKONTAKTE

Torsten Wolf

Tel. +49 89 6213-2506

E-mail: torsten.wolf@osram.com

Jens Hack

Tel. +49 89 6213-2129

E-mail: j.hack@osram.com

Nadine Schian

Tel. +49 89 6213-3769

E-mail: n.schian@osram.com

ÜBER OSRAM

OSRAM, mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes

Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend

halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von

Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu

vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM

nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und

Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM werden wir künftig

nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, uns fortbewegen,

arbeiten und leben. OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per

30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem

Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist

an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert unter der WKN: LED

400 (Börsenkürzel: OSR). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.osram.de.

ÜBER FLUENCE

Fluence ist spezialisiert auf LED-basierte Pflanzenwachstumssysteme für eine

Vielzahl von Anwendungen unter anderem im Bereich Vertical Farming. Kunden

sind landwirtschaftliche Produktionen in Innenräumen, beispielsweise in

Hochhäusern. Das Anwendungsspektrum reicht dabei von Gemüsepflanzen wie

beispielsweise Salaten und Kräutern bis hin zu medizinischen Nutzpflanzen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter https://fluence.science/.

Haftungsausschlusserklärung

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen - also

Aussagen über Vorgänge, die in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit,

liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind erkennbar durch

Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen",

"planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden", "vorhersagen"

oder ähnliche Begriffe. Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen

und bestimmten Annahmen des OSRAM Managements. Sie unterliegen daher einer

Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, von denen

zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von OSRAM liegen, beeinflusst die

Geschäftsaktivitäten, den Erfolg, die Geschäftsstrategie und die Ergebnisse

von OSRAM. Diese Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Erfolge und Leistungen von OSRAM wesentlich von den Angaben zu

Ergebnissen, Erfolgen oder Leistungen abweichen, die ausdrücklich oder

implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben oder aufgrund

früherer Trends erwartet werden. Diese Faktoren beinhalten insbesondere

Angelegenheiten, die im Risiko- und Chancenbericht des Geschäftsberichts des

OSRAM Licht-Konzerns beschrieben sind, sich aber nicht auf solche

beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder

Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde

liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen und Erfolge von OSRAM wesentlich von denjenigen Ergebnissen

abweichen, die in der zukunftsgerichteten Aussage als erwartete,

antizipierte, beabsichtigte, geplante, geglaubte, angestrebte, geschätzte

oder projizierte Ergebnisse, Leistungen und Erfolge genannt worden sind.

OSRAM übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen über gesetzliche Anforderungen hinaus zu

aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu

korrigieren. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne

Zahlen in diesem und anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe

aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten

Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

