DGAP-News: Osram dank effizientem Management gut für die Zukunft gerüstet (deutsch)

Osram dank effizientem Management gut für die Zukunft gerüstet

23.02.2021 / 10:00

- Vorstand führt Osram robust durch Corona-Krise

- Positive Geschäftsentwicklung für das Jahr 2021 in Sicht

- Neue Mitglieder verstärken Osram-Aufsichtsrat

- Unternehmen gleicht Fiskaljahr an Kalenderjahr an

Osram stellt neuerdings die Weichen, um unangefochtener Weltmarktführer für

Photonik- und Sensorlösungen im Verbund mit ams zu werden. Die letzten

Monate haben bewiesen, dass die jahrelang verfolgte Strategie von Osram

genau richtig ist. "Das vergangene Geschäftsjahr hat gezeigt, dass wir trotz

erschwerter Bedingungen durch die Corona-Krise auf die richtigen Produkte

und Lösungen gesetzt haben. Das zeigt sich an den hervorragenden Ergebnissen

im ersten Quartal", so Olaf Berlien, Vorstandvorsitzender der OSRAM Licht

AG. "Die Rekord-Marge unseres Halbleitergeschäfts bestätigt, dass der

Produktionsausbau ein wichtiger Zukunftsschritt war."

In der heutigen Hauptversammlung stimmen die Aktionäre über die Bestellung

von Christin Eisenschmid (Intel Deutschland) und Ulrich Huewels (ams AG) in

den Aufsichtsrat ab. Zudem stehen die Anpassung des Geschäftsjahres an das

Kalenderjahr ab 2022 und die Zustimmung der Aktionäre zu den

Vergütungssystemen für Vorstand und Aufsichtsrat auf der Tagesordnung.

Das Osram-Management hat auf die weltweite Corona-Pandemie mit früh

eingeleiteten und effizienten Krisenmaßnahmen reagiert. Damit erreichte das

Unternehmen sehr gute Ergebnisse im ersten Quartal. Daher hob das Management

Ende Januar die Jahresprognose an. "Osram geht als kerngesundes Unternehmen

in die gemeinsame Zukunft mit ams. Für seine Aktionäre war, ist und bleibt

Osram ein großer Erfolg", sagt Kathrin Dahnke, Finanzvorstand der OSRAM

Licht AG.

"Ich danke Olaf Berlien für sein unermüdliches Engagement bei der

Neuausrichtung von Osram", erklärt Thomas Stockmeier, Aufsichtsratschef von

Osram. "Damit hat er zusammen mit meinem Amtsvorgänger Peter Bauer die

Ausgangsbasis für ein erfolgreiches Unternehmen im Zusammenschluss mit ams

gelegt." Vorstandsvorsitzender Olaf Berlien verlässt zum 28. Februar im

besten Einvernehmen die Osram-Spitze. Ihm folgt Ingo Bank, der die CEO-Rolle

bei Osram zusätzlich zu seiner Aufgabe als Finanzvorstand der ams AG

wahrnehmen wird.

Osram richtet die Hauptversammlung am 23. Februar 2021 virtuell aus. Die

Themenschwerpunkte der Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstands

sowie weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.osram-group.de/de-DE/investors/annual-meeting

PRESSEKONTAKTE

Jens Hack

Tel. +49 89 6213-2129

E-mail: j.hack@osram.com

Susanne Enninger

Tel. +49 89 6213-3996

E-mail: s.enninger@osram.com

ÜBER OSRAM

OSRAM, mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes

Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend

halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von

Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu

vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM

nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und

Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM werden wir künftig

nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, uns fortbewegen,

arbeiten und leben. OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2020 (per

30. September) weltweit rund 21.000 Mitarbeiter und erzielte in diesem

Geschäftsjahr einen Umsatz von rund drei Milliarden Euro aus fortgeführten

Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und

München notiert unter der WKN: LED 400 (Börsenkürzel: OSR). Weitere

Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de.

