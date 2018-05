DGAP-News: Osram beschleunigt Technologiewandel und erschließt weitere Zukunftsmärkte (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Osram beschleunigt Technologiewandel und erschließt weitere Zukunftsmärkte

^

DGAP-News: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e):

Halbjahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Osram beschleunigt Technologiewandel und erschließt weitere Zukunftsmärkte

03.05.2018 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

- Umsatz steigt im zweiten Quartal um rund zwei Prozent auf vergleichbarer

Basis

- Bereinigte EBITDA-Marge mit 15,1 Prozent auf anhaltend hohem Niveau

- Osram erwirbt Anbieter zukunftsweisender VCSEL-Technologie

- Osram übernimmt texanischen Horticulture-Spezialisten Fluence

- Osram leitet Verkauf von Leuchten-Servicegeschäft in den USA ein

"Das erste Halbjahr war aufgrund unterschiedlicher Faktoren eine

Herausforderung. Der langfristige Wachstumstrend bleibt bei fortgesetztem

Umbau und Technologiewandel aber intakt", sagte Olaf Berlien,

Vorstandsvorsitzender der OSRAM Licht AG.

Osram ist im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 leicht gewachsen. Der

Umsatz stieg binnen Jahresfrist auf vergleichbarer Basis um 1,8 Prozent auf

1,01 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA lag mit 153

Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau. Die bereinigte EBITDA-Marge

erreichte 15,1 Prozent. Neben anhaltend starken Wechselkurseffekten

beeinflussten Marktfaktoren die Bilanz im zweiten Quartal. Ungeachtet der

kurzfristigen Effekte bleibt die eingeschlagene Strategie der richtige Weg.

Osram setzt dafür auf halbleiterbasierte Hightech-Produkte. Zugleich hat der

Konzern sein Technologieportfolio mittels Akquisitionen um vielversprechende

Zukunftsfelder ergänzt.

Der Blick auf die Segmente zeigt, dass sich aktuelle Markttrends und der

anhaltend schwache US-Dollar auf das laufende Geschäft niederschlagen.

Unterdessen baut die neue Fertigung in Kulim plangemäß ihre Produktion aus

und gewann die ersten namhaften Kunden aus Amerika, Europa und Asien. Die

Entwicklung des Standorts liegt voll im Zeitplan; gegen Ende des

Geschäftsjahres wird die vorausgesagte Volumenproduktion erreicht.

Sein Technologieportfolio im Bereich halbleiterbasierter Licht- und

Lasertechnik konnte Osram jüngst durch die Übernahme von Vixar abrunden. Der

US-Anbieter zukunftsweisender VCSEL-Technologie wird künftig die

Produktpalette von Osram um kompakte 3D-Identifikationstechnologie

erweitern. Mit Vixar ergeben sich vielversprechende Synergien. Als

Unternehmen ohne eigene Produktionskapazitäten setzt Vixar auf

Auftragsfertiger. (s. gesonderte Meldung).

In der Spezialbeleuchtung (SP) machte sich zuletzt verstärkt der Wandel von

herkömmlichen Scheinwerferlampen wie Halogen oder Xenon hin zu modernen

LED-Lösungen bemerkbar. Zugleich erweiterte der Geschäftsbereich sein

Angebot mit Pflanzenbeleuchtung. Osram hat für dieses Geschäftsfeld den

Spezialleuchtenanbieter Fluence aus Austin, Texas übernommen. Die Amerikaner

entwickeln und vertreiben Leuchten für den Gemüse- und Arzneipflanzenanbau

und erweitern mit ihren Produkten das Horticulture-Portfolio von Osram (s.

gesonderte Meldung).

In der Entwicklung des Bereichs Lighting Solutions & Systems (LSS) war keine

grundlegende Trendwende zu verzeichnen. Die Nachfrage nach Leuchten,

Vorschaltgeräten und Service bleibt in diesem Bereich schwach. Der Vorstand

setzt bei der Entwicklung zunächst am kritischen Punkt der Leuchtensparte LS

an: Für das Servicegeschäft in den USA wurde der Verkaufsprozess gestartet.

Die entsprechenden Unterlagen für die Interessenten werden derzeit

zusammengestellt.

Ausblick auf das Gesamtjahr angepasst

Osram hat bereits in der vergangenen Woche seinen Ausblick für das laufende

Geschäftsjahr angepasst. Auf Basis der gegenwärtigen Wechselkurse wird daher

nun eine vergleichbare Umsatzsteigerung in Höhe von 3,0 bis 5,0 Prozent

(zuvor: 5,5 bis 7,5 Prozent) und ein bereinigtes EBITDA in Höhe von ~640

Millionen Euro (zuvor: ~700 Millionen Euro) prognostiziert. Zudem erwartet

Osram für das Geschäftsjahr 2018 ein Ergebnis je Aktie (verwässert) von 1,90

bis 2,10 Euro (zuvor: 2,40 bis 2,60 Euro) und einen Free Cash Flow von

unverändert minus 50 Millionen bis minus 150 Millionen Euro.

Das Unternehmen hält heute ab 08:30 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz für

Journalisten mit dem Vorstand der OSRAM Licht AG ab. Diese wird unter

www.osram-group.de/de-DE/media/media-calendar auch im Internet übertragen.

Unter dieser Adresse können Sie im Anschluss zudem eine Aufzeichnung der

Konferenz abrufen.

Ab 14:00 Uhr MESZ können Sie die Telefonkonferenz für Analysten unter

http://services.choruscall.eu/links/osram180503ir.html verfolgen.

PRESSEKONTAKTE

Stefan Schmidt

Tel. +49 89 6213-4680

E-mail: stefan.schmidt@osram.com

Jens Hack

Tel. +49 89 6213-2129

E-mail: j.hack@osram.com

Ausgewählte Kennzahlen des OSRAM Licht-Konzerns im zweiten Quartal

2. Quartal 2. Quartal Veränderung nominal

2018 2017

Umsatz 1.012 1.051 (3,7%)

EBITDA 134 169 (20,7%)

.Marge 13,2% 16,1% (290bps)

EBITDA bereinigt1 153 183 (16,4%)

.Marge 15,1% 17,4% (230bps)

Ergebnis nach Steuern 45 79 (43,0%)

Free Cash Flow (132) 5 n.a.

Mitarbeiter in Tsd. 26,9 25,9 3,9%

(Ungeprüfte Zahlen. Angaben in Millionen Euro, Margen in Prozent,

Mitarbeiter per 31. März. Negative Werte in Klammern.)

(1Bereinigt um Sonderthemen, inkl. z.B. Transformationskosten, wesentliche

rechtliche und regulatorische Themen sowie M&A bezogene Kosten.)

Entwicklung der Berichtssegmente im zweiten Quartal

2. Quartal 2. Quartal Veränderung

2018 2017 nominal

Opto Semiconductors

.Gesamtumsatz 426 430 (0,7%)

.EBITDA 105 124 (15,3%)

.EBITDA bereinigt 105 124 (15,3%)

Specialty Lighting

.Gesamtumsatz 557 610 (8,7%)

.EBITDA 74 94 (21,3%)

.EBITDA bereinigt 79 99 (20,2%)

Lighting Solutions & Systems

.Gesamtumsatz 222 243 (9,0%)

.EBITDA (23) (15) (53,3%)

.EBITDA bereinigt (14) (11) (27,3%)

(Ungeprüfte Zahlen in Millionen Euro. Negative Werte in Klammern.)

ÜBER OSRAM

OSRAM, mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes

Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend

halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von

Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu

vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM

nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und

Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM werden wir künftig

nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, uns fortbewegen,

arbeiten und leben. OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per

30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem

Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist

an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert unter der WKN: LED

400 (Börsenkürzel: OSR). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.osram.de.

Haftungsausschlusserklärung

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen - also

Aussagen über Vorgänge, die in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit,

liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind erkennbar durch

Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen",

"planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden", "vorhersagen"

oder ähnliche Begriffe. Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen

und bestimmten Annahmen des OSRAM Managements. Sie unterliegen daher einer

Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, von denen

zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von OSRAM liegen, beeinflusst die

Geschäftsaktivitäten, den Erfolg, die Geschäftsstrategie und die Ergebnisse

von OSRAM. Diese Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Erfolge und Leistungen von OSRAM wesentlich von den Angaben zu

Ergebnissen, Erfolgen oder Leistungen abweichen, die ausdrücklich oder

implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben oder aufgrund

früherer Trends erwartet werden. Diese Faktoren beinhalten insbesondere

Angelegenheiten, die im Risiko- und Chancenbericht des Geschäftsberichts des

OSRAM Licht-Konzerns beschrieben sind, sich aber nicht auf solche

beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder

Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde

liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen und Erfolge von OSRAM wesentlich von denjenigen Ergebnissen

abweichen, die in der zukunftsgerichteten Aussage als erwartete,

antizipierte, beabsichtigte, geplante, geglaubte, angestrebte, geschätzte

oder projizierte Ergebnisse, Leistungen und Erfolge genannt worden sind.

OSRAM übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen über gesetzliche Anforderungen hinaus zu

aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu

korrigieren. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne

Zahlen in diesem und anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe

aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten

Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

---------------------------------------------------------------------------

03.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: OSRAM Licht AG

Marcel-Breuer-Straße 6

80807 München

Deutschland

Telefon: +49 89 6213-0

Fax: +49 89 6213-3629

E-Mail: ir@osram.com

Internet: www.osram-group.com

ISIN: DE000LED4000

WKN: LED400

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

681791 03.05.2018

°