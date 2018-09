DGAP-News: Osram mit Halbleiterbereich auf dem Weg zum Photonik-Champion (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

- Fokus des Bereichs Opto Semiconductors (OS) auf stark wachsende

Hightech-Märkte

- Halbleitergeschäft als technologisches Rückgrat auf dem Weg zum

Photonik-Champion

- Langfristige Wachstumstrends trotz kurzfristiger Eintrübung unverändert

intakt

- OS erwartet langfristiges Wachstum von etwa zehn Prozent über den

Branchenzyklus

"Osram ist strategisch und finanziell für die Technologien und Trends der

Zukunft sehr gut aufgestellt. Wir entwickeln uns zum führenden

Photonik-Champion", sagte Olaf Berlien, Vorstandsvorsitzender der OSRAM

Licht AG, am Dienstag auf dem Osram Opto Semiconductors Market and

Technology Day in München. "Für den Weg dorthin bildet unser

Halbleitersegment OS das technologische Rückgrat."

Osram treibt seine Ausrichtung auf stark wachsende Hightech-Märkte

konsequent voran. Im Fokus der künftigen Entwicklung stehen neben

intelligenten Beleuchtungstechnologien die Marktfelder Visualisierung,

Sensorik sowie Behandlung, bei dem die biologische Wirkung von Licht auf

Menschen und Pflanzen im Vordergrund steht. Das Unternehmen richtet sein

Portfolio schwerpunktmäßig in diese Richtung aus und schärft damit sein

Profil als High-Tech-Anbieter. Bereits heute stehen LED-basierte Produkte

für rund 70 Prozent des Konzernumsatzes. Davon ausgehend will sich das

Unternehmen zu einem Champion der Photonik entwickeln.

Als Technologie- und Innovationsführer mit einem weltweit wettbewerbsfähigen

Produktionsnetzwerk wird Osram seine Erfolgsgeschichte fortschreiben. Das

Portfolio der Geschäftseinheit Osram Opto Semiconductors ermöglicht

neuartige Anwendungen etwa im Bereich des autonomen Fahrens, der

Pflanzenzucht oder hochmoderner Gebäudesteuerung. Diese Zukunftsfelder

halten mittel- bis langfristig große Wachstumschancen über den

Branchenzyklus bereit, auch wenn die Zuwachsraten des Segments aufgrund von

schwächerem Geschäft mit Allgemeinbeleuchtung und Unsicherheiten in der

Automobilbranche vorübergehend leicht unter dem Niveau der Vorjahre liegen.

Ab 2020 rechnet das Management langfristig für die Business Unit OS mit

einem Umsatzwachstum von um die zehn Prozent über den Branchenzyklus hinweg

bei gegenwärtigen Währungsniveaus. Die bereinigte EBITDA-Marge wird zwischen

23 und 29 Prozent erwartet. "Langfristig sind unsere Aussichten unverändert

intakt, auch wenn wir in nächster Zeit bei Opto Semiconductors aufgrund von

Markteinflüssen mit einer Eintrübung rechnen. Kurzfristig ist die

Sichtbarkeit der Marktentwicklung eingeschränkt", erklärte CEO Olaf Berlien.

Für das kommende Geschäftsjahr 2018/19 plant OS mit einem Umsatzplus von

fünf bis zehn Prozent bei einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 22 und 26

Prozent.

Wachstumstreiber dieser Entwicklung sind neuartige Photonik-Lösungen,

beispielsweise für blendfreies Pixel-Fernlicht mit immer höherer Auflösung

sowie energieeffizientes LED-Pflanzenlicht, das den Anbau von Nutzpflanzen

in Innenräumen ermöglicht und Ertrag sowie Qualität der Ernte erhöhen kann.

Technologische Treiber sind unter anderem die weitere Miniaturisierung von

LED und neuartige 3D-Sensoriklösungen etwa für Gesichtserkennung im

Smartphone. Zukunftsweisende digitale Angebote wie die IoT-Plattform

Lightelligence, die in diesen Tagen für Kunden und Partner verfügbar gemacht

wird, ergänzen und erweitern die Möglichkeiten des Unternehmens weit in die

Zukunft.

ÜBER OSRAM

OSRAM, mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes

Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend

halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von

Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu

vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM

nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und

Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM werden wir künftig

nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, uns fortbewegen,

arbeiten und leben. OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per

30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem

Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist

an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert unter der WKN: LED

400 (Börsenkürzel: OSR). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.osram.de.

Haftungsausschlusserklärung

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen - also

Aussagen über Vorgänge, die in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit,

liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind erkennbar durch

Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen",

"planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden", "vorhersagen"

oder ähnliche Begriffe. Solche Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen

und bestimmten Annahmen des OSRAM Managements. Sie unterliegen daher einer

Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, von denen

zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von OSRAM liegen, beeinflusst die

Geschäftsaktivitäten, den Erfolg, die Geschäftsstrategie und die Ergebnisse

von OSRAM. Diese Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Erfolge und Leistungen von OSRAM wesentlich von den Angaben zu

Ergebnissen, Erfolgen oder Leistungen abweichen, die ausdrücklich oder

implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben oder aufgrund

früherer Trends erwartet werden. Diese Faktoren beinhalten insbesondere

Angelegenheiten, die im Risiko- und Chancenbericht des Geschäftsberichts des

OSRAM Licht-Konzerns beschrieben sind, sich aber nicht auf solche

beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder

Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde

liegenden Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen und Erfolge von OSRAM wesentlich von denjenigen Ergebnissen

abweichen, die in der zukunftsgerichteten Aussage als erwartete,

antizipierte, beabsichtigte, geplante, geglaubte, angestrebte, geschätzte

oder projizierte Ergebnisse, Leistungen und Erfolge genannt worden sind.

OSRAM übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen über gesetzliche Anforderungen hinaus zu

aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu

korrigieren. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne

Zahlen in diesem und anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe

aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten

Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

°