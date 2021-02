DGAP-News: Osram-Geschäftsbereiche entwickeln sich im ersten Quartal stark (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

Osram-Geschäftsbereiche entwickeln sich im ersten Quartal stark

09.02.2021

- Starke Renditeentwicklung über alle Geschäfte hinweg

- Halbleitergeschäft erreicht bereinigte EBITDA-Marge auf Rekordniveau

- Geplanter Verkauf des Geschäfts mit Elektronik und Vorschaltgeräten

Ende Januar hat Osram seine Jahresprognose aufgrund der sehr guten

Geschäftsentwicklung und der raschen Erholung des Automobilmarktes im ersten

Quartal deutlich angehoben. Dieser Erfolg ist neben den wirksamen

Krisenmaßnahmen, die das Unternehmen schon frühzeitig ergriffen hatte, vor

allem auf die positive Ergebnisentwicklung in allen Berichtssegmenten

zurückzuführen. Besonders das Halbleitergeschäft präsentierte sich im ersten

Quartal hervorragend: Der Geschäftsbereich Opto Semiconductors konnte im

abgelaufenen Quartal mit seiner bisher höchsten bereinigten EBITDA-Marge

einen Rekord erzielen. "Unsere Strategie hat sich bewährt. Osram hat sich in

den letzten Jahren krisensicher aufgestellt. Unsere Produkte sind deswegen

auch in Corona-Zeiten sehr erfolgreich", sagte Olaf Berlien,

Vorstandsvorsitzender der OSRAM Licht AG. "Neben unseren

Automotive-Produkten sind vor allem unsere Halbleiter stark gefragt. Ohne

die Kapazität unseres Werkes in Kulim könnten wir derzeit die Nachfrage

nicht bedienen. Kulim hat sich binnen drei Jahren als wichtiger Stützpfeiler

für Opto Semiconductors etabliert."

Alle drei Geschäftsbereiche konnten sich im ersten Quartal des neuen

Geschäftsjahres in ihren Märkten gut behaupten. Auch in der Corona-Krise

untermauert der Geschäftsbereich Automotive (AM) seine führende Position im

Bereich der Auto-Nachrüst- und Ersatzlampen. AM erreichte einen - auf

vergleichbarer Basis leicht gewachsenen - Umsatz von 474 Millionen Euro; das

bereinigte EBITDA zog im Vergleich zum Vorjahr beträchtlich an und summierte

sich auf 65 Millionen Euro.

Besonders das Halbleitergeschäft Opto Semiconductors (OS) konnte im ersten

Geschäftsquartal glänzen. Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von über 31

Prozent erreichte es den höchsten Wert aller Zeiten. Die Rekord-Marge zeigt

deutlich, dass die Ausrichtung auf High-Tech im Automobil- und

Allgemeinbeleuchtungsbereich sowie die Ausweitung der Produktionskapazitäten

in Kulim und Regensburg wichtige Zukunftsentscheidungen waren. Im ersten

Quartal verbuchte OS zudem einen vergleichbaren Umsatzanstieg von knapp fünf

Prozent auf 356 Millionen Euro.

Die eingeleiteten Turnaround-Maßnahmen im Bereich Digital (DI) wurden

erfolgreich fortgeführt: So wurde trotz des Corona-bedingt rückläufigen

Umsatzes im abgelaufenen Quartal wieder ein annähernd ausgeglichenes

bereinigtes EBITDA sowie ein leicht positiver Free Cashflow verbucht. Im

Vergleich zum Vorquartal (Q4) verbesserte sich das bereinigte EBITDA um

sechs Millionen Euro. In den vergangenen Monaten wurden verschiedene

Optionen für die Weiterentwicklung der Geschäftsfelder innerhalb der DI

intensiv geprüft. Da sich Osram unverändert gezielt auf High-Tech und

Photonik ausrichtet, hat das Unternehmen beschlossen, für das innerhalb des

Geschäftsbereichs DI angesiedelte Segment mit Elektronik und

Vorschaltgeräten einen neuen besten Eigentümer zu suchen. Auf diesem Weg

kann sich das Segment als einer der technologisch führenden Anbieter im

Markt zielgerichteter außerhalb von Osram entwickeln und seine Position noch

verbessern.

Ausgewählte Kennzahlen des OSRAM Licht-Konzerns im ersten Quartal

1. Quartal 1. Quartal Veränderung

2021 2020 nominal

Umsatz 840 873 (3,8%)

Vglb. Umsatzwachstum1 (0,1%)

EBITDA bereinigt2 162 114 42,1%

.Marge 19,3% 13,0% 620bps

Ergebnis nach Steuern 6 1 369,6%

Free Cashflow 50 7 636,1%

Mitarbeiter in Tsd. 21 23 (7,3%)

(ungeprüfte Zahlen. Angaben in Millionen Euro, Margen in Prozent,

Mitarbeiter per 31. Dezember. Negative Werte in Klammern.)

(1bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte)

(2Bereinigt um Sonderthemen, inkl. z.B. Transformationskosten, wesentliche

rechtliche und regulatorische Themen sowie M&A bezogene Kosten.)

Entwicklung der Berichtssegmente im ersten Quartal

1. Quartal 1. Quartal Veränderung

2021 2020 Nominal

Opto Semiconductors

.Gesamtumsatz 356 359 (0,7%)

.vglb. Umsatzwachstum1 4,7%

.EBITDA bereinigt2 113 88 28,4%

. Free Cashflow 44 36 22,7%

Automotive

.Gesamtumsatz 474 480 (1,1%)

.vglb. Umsatzwachstum1 1,4%

.EBITDA bereinigt2 65 47 38,0%

.Free Cashflow 8 (17) n.a.

Digital

.Gesamtumsatz 178 217 (17,9%)

.vglb. Umsatzwachstum1 (12,6%)

.EBITDA bereinigt2 (1) (1) n.a.

. Free Cashflow 1 (7) n.a.

(ungeprüfte Zahlen in Millionen Euro. Negative Werte in Klammern.)

(1bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte)

(2Bereinigt um Sonderthemen, inkl. z.B. Transformationskosten, wesentliche

rechtliche und regulatorische Themen sowie M&A bezogene Kosten.)

ÜBER OSRAM

OSRAM, mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes

Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend

halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von

Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu

vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM

nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und

Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM werden wir künftig

nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, uns fortbewegen,

arbeiten und leben. OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2020 (per

30. September) weltweit rund 21.000 Mitarbeiter und erzielte in diesem

Geschäftsjahr einen Umsatz von rund drei Milliarden Euro aus fortgeführten

Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und

München notiert unter der WKN: LED 400 (Börsenkürzel: OSR). Weitere

Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de.

