DGAP-News: Opawica stösst 'erneut' auf sichtbares gold und schliesst 4.742m bohrungen bei Bazooka ab (deutsch)

Opawica stösst 'erneut' auf sichtbares gold und schliesst 4.742m bohrungen bei Bazooka ab

Opawica stösst 'erneut' auf sichtbares gold und schliesst 4.742m bohrungen

bei Bazooka ab

02.03.2022 / 17:23

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 2. März 2022) -

Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FSE: A2PEAD) (OTCQB: OPWEF) (das

"Unternehmen" oder "Opawica") freut sich, einen aktuellen Stand seiner

ersten Bohrphase auf der Bazooka Liegenschaft des Unternehmens im Camp Rouyn

Noranda in Quebec bekannt zu geben.

Zu den Highlights gehören:

* Bis dato hat das Unternehmen auf der Bazooka-Liegenschaft 22 Bohrungen

mit einer Gesamtlänge von 4.742Metern abgeschlossen. 1.658

Gesteinsproben, die 2.092 laufenden Metern entsprechen, wurden zur

Analyse an Actlabs in Quebec geschickt.

* Das Bohrprogramm, das auf die Cadillac-Scherzone abzielt, durchteufte

eine aussichtsreiche Geologie mit einer variablen Menge an Quarzadern,

Brekzien, Verkieselungen und Quarzstockwork mit dazugehörigen Sulfiden.

* Sichtbares Gold wurde in einer Quarzerzgang-Scherzone in Bohrloch

OP-21-22 in einer Tiefe von etwa 279,45 Metern angetroffen. (Siehe

Abbildung 1 unten)

Cannot view this image? Visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/1541/115382_c0b6fe75440d8861_001full.jpg

Abbildung 1 Sichtbares Gold inOP-21-22 @ 279,45 m Tiefe

Blake Morgan, President und Chief Executive Officer des Unternehmens,

kommentierte: "Die bisherigen Bohrungen sind äußerst gut vorangekommen. Es

ist ermutigend, während unseres ersten Bohrprogramms auf sichtbares Gold zu

stoßen. Über 2.000 Meter Kernmaterial wurden jetzt zur Analyse geschickt.

Phase zwei der geplanten Bohrungen wird in Kürze beginnen, zusätzlich zu

einem ersten Bohrprogramm auf dem Arrowhead-Projekt. Wir freuen uns auf die

Untersuchungsergebnisse und die Berichterstattung an unsere Aktionäre."

Bazooka Liegenschaft

Die Bazooka Liegenschaft befindet sich entlang einer der produktivsten

goldhaltigen Strukturen der Welt, dem Cadillac-Larder Lake Bruch. Der

Cadillac-Larder Lake Bruch markiert teilweise die Grenze zwischen der

archäischen Unterprovinz Abitibi im Norden und der überwiegend

metasedimentären Unterprovinz Pontiac südlich des Bruches.

Die Goldmineralisierung auf der Liegenschaft tritt innerhalb gemischter, bis

zu 60 Meter breiter (geschätzter wahrer Mächtigkeit), starker

Quarz-Karbonat-Serizit- und Talk-Chlorit-Schiefer aus sedimentären bzw.

ultramafischen bis mafischen vulkanischen Protolithen auf und wird als die

Hauptzone bezeichnet. Die Alteration und Mineralisierung sind räumlich mit

dem Cadillac-Larder Lake verbunden.

Die Bruchzone befindet sich an der Basis und ist durch eine bis zu zwei

Meter breite (geschätzte wahre Mächtigkeit) stark graphitische Verwerfung

gekennzeichnet. Die graphitische Verwerfung markiert im Allgemeinen den

Kontakt zwischen dem Sediment und dem ultramafischen metavulkanischen

Gestein.

Strukturen und hydrothermale Pfade wurden anhand des gleichzeitigen

Vorkommens ausgewählter Explorationskriterien in Bohrlochdaten

interpretiert. Interpretierte aussichtsreiche Segmente verlaufen im

Allgemeinen von Ost nach West mit einem steilen Einfallen nach Norden. Sie

sind auf die nördlichen und südlichen Grenzen der Cadillac-Scherzone

beschränkt, einem 150 Meter breiten Korridor aus stark

karbonat-chlorit-talkumveränderten und schieferhaltigen ultramafischen

Einheiten, die im Bereich des historischen Bazooka Bergwerks eine Z-förmige

asymmetrische Schleppfalte bilden.

Derrick Strickland, P. Geo (OGQ Nr. 35402), ist die qualifizierte Person für

Opawica Explorations und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung

geprüft und genehmigt.

Über Opawica Explorations Inc.

Opawica Explorations Inc. ist ein junges kanadisches Explorationsunternehmen

mit einem starken Portfolio an Edel- und Grundmetallkonzessionsgebieten in

der Region Rouyn-Noranda des Abitibi-Goldgürtels in Québec und in

Zentral-Neufundland und Labrador. Das Management des Unternehmens kann auf

eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Entwicklung

erfolgreicher Explorationsprojekte zurückblicken. Das Ziel des Unternehmens

ist die Steigerung des Shareholder-Values durch die Erschließung von

Explorationsliegenschaften unter Anwendung kosteneffizienter

Explorationspraktiken, den Erwerb weiterer Explorationsliegenschaften und

die Suche nach Partnerschaften durch Joint Ventures mit Branchenführern oder

Verkäufe.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die

sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die

aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche

zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des

Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem

Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf

hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch

Garantien sind und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen

können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Marktbedingungen, Verfügbarkeit

von Finanzierungen, tatsächliche Ergebnisse der Explorations- und anderen

Aktivitäten des Unternehmens, Umweltrisiken, zukünftige Metallpreise,

Betriebsrisiken, Unfälle, Arbeitsprobleme, Verzögerungen bei der Einholung

behördlicher Genehmigungen und Bewilligungen und andere Risiken in der

Bergbauindustrie. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise und die in unseren

fortlaufenden Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com

verfügbar sind, eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum

Datum dieser Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine

Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neue Ereignisse

oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht

erforderlich.

