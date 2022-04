DGAP-News: One Square: Erinnerung zur heutigen Informationsveranstaltung um 17:00 Uhr (deutsch)

One Square: Erinnerung zur heutigen Informationsveranstaltung um 17:00 Uhr

Eyemaxx Real Estate AG

* Informationsveranstaltung für Anleihegläubiger heute um 17:00 Uhr

* Präsentation auf der Homepage von One Square verfügbar

München, 12. April 2022

One Square erinnert an die Teilnahme zur heutigen

Anleihegläubigerinformationsveranstaltung um 17.00 Uhr vor dem

Hintergrund der erneuten Abstimmung ohne Versammlung zur besicherten

Anleihe 2020/2025

In einer erneuten Abstimmung ohne Versammlung wurde Herr Rechtsanwalt

Gustav Meyer zu Schwabedissen aus Düsseldorf zum neuen gemeinsamen

Vertreter der 'besicherten" Anleihe (ISIN: DE000A289PZ4 / WKN: A289PZ)

gewählt.

Der bisherige gemeinsame Vertreter, die One Square Advisory Services

S.à.r.l. (One Square), war sowohl in der besicherten als auch in den

unbesicherten Anleihen zum gemeinsamen Vertreter gewählt worden.

Angesichts der inzwischen durchgeführten Analysen würde diese

Doppelfunktion heute zu einer Interessenkollision führen, da sich die

Beurteilung der Rechtslage hinsichtlich der bestellten Sicherheiten

für die besicherte Anleihe inzwischen geändert hat.

One Square hatte sich daher entschieden, nicht für die Wiederwahl zum

gemeinsamen Vertreter der 'besicherten" Anleihe anzutreten, sondern

sich nun ausschließlich auf die Vertretung der Interessen der

Gläubiger der unbesicherten Anleihen zu konzentrieren. Die notwendigen

Schritte für eine erfolgreiche Anfechtung bzw. Löschung der

Sicherheiten sollen eingeleitet und umgesetzt werden, um

sicherzustellen, dass die Erlöse aus der Verwertung auch der als

'Sicherheiten" bestellten Immobilien allen Gläubigern zugutekommen.

One Square hat dem neuen gemeinsamen Vertreter bereits die bisherigen

Arbeitsergebnisse übergeben. Die bereits begonnene Unterstützung der

Insolvenzverwaltung bei der Verwertung der unbesicherten Immobilien

wird fortgesetzt.

Vor diesem Hintergrund weist One Square noch einmal alle

Anleihegläubiger auf die Telefonkonferenz um 17:00 Uhr hin.

Bitte nutzen Sie folgende Einwahldaten:

DE: +4969201744220

PIN: 49778320#

Auf dieser Telefonkonferenz wird One Square über den Stand des

Verfahrens, die bisherige Verwertung und die nächsten Schritte

informieren.

Die Präsentation zur heutigen Informationsveranstaltung finden Sie auf

unserer Homepage unter [1]www.onesquareadvisors.com/eyemaxx/

Kontakt

One Square Advisors

Theatinerstrasse 36

D-80333 München

Fax: +49-89-15 98 98-22

E-Mail: [2]eyemaxx@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com

Über One Square

One Square Advisors GmbH ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft

mit Sitz in München, Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf und

London und gehört zu den führenden Corporate Finance Adressen in

Deutschland. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange

Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden

Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in geschäftsführenden

Positionen von Unternehmen tätig. One Square hat seit 2009 über 100

Transaktionen erfolgreich durchgeführt und hat einen hervorragenden

Track Record bei der Vertretung von Anleihegläubigern in

Restrukturierungen und Insolvenzverfahren.

°